Handball Schlüsselspiel im Abstiegskampf für TuS Steißlingen

Der TuS Steißlingen ist zu Gast beim Oberliga-Schlusslicht SG Lauterstein und muss dringend wieder einmal in der Fremde punkten.

Handball, Oberliga: SG Lauterstein – TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Kreuzberghalle). – Nach der bitteren Niederlage gegen die starke SG H2Ku Herrenberg will der TuS Steißlingen sich mit einem Sieg in die kurze Fasnachtspause verabschieden. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich in Lauterstein, zwischen Göppingen und Heidenheim, auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Die Gastgeber sind im Gegensatz zum TuS an den Abstiegskampf gewöhnt, so musste die SG in den vergangenen beiden Jahren immer bis zum Ende zittern und sogar einmal in die Relegation. Daher spricht die Erfahrung klar für das Team von Trainer Wolfgang Funk, welches sich mit einem Sieg gerne vom letzten Tabellenplatz verabschieden würde. So ist ein Erfolgserlebnis für die Gastgeber schon fast Pflicht, verlor man doch die ersten drei Spiele der Rückrunde, wobei sich die SG zweimal nur knapp dem TV Weilstetten (26:27) und der TSG Söflingen (25:26) geschlagen geben musste. Dementsprechend erwartet auch der TuS ein enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wozu Lauterstein in der Lage ist, zeigte die SG zuletzt, als sie beim 37:41 lange gut gegen den Spitzenreiter aus Baden-Baden mithalten konnte.

Die Steißlinger hingegen wollen endlich auch einmal wieder in der Fremde punkten, so liegt der letzte Auswärtssieg bereits einige Spiele zurück. Dazu benötigt der TuS eine ähnlich kämpferische Einstellung wie zuletzt gegen die favorisierte SG Herrenberg, welche die Hegauer am Rande einer Niederlage hatten, als sie zwischenzeitlich sogar mit vier Toren führten. Jedoch leisteten sie sich in der entscheidenden Phase zu viele technische Fehler, was gegen Lauterstein vermieden werden sollte.

Viel wird wieder von der eigenen Defensive abhängen. Zwar verlor die SG Lauterstein mit Jochen Nägele ihren vermeintlich besten Spieler an FrischAuf Göppingen, jedoch verfügen die Gastgeber immer noch über genügend Qualität, um dem TuS das Leben schwer zu machen. Zudem haben die Hegauer noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, da Lauterstein auswärts nur drei Punkte holte und davon zwei beim 29:26 in der Mindlestalhalle. So ist es für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel, und Steißlingen sollte dringend punkten, da der TuS nur noch zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.

„Vor den Spielen gegen Baden-Baden und Willstätt sind wir in Lauterstein fast schon zum Siegen verdammt, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, ganz unten reinzurutschen. Wir müssen endlich auch mal gegen einen direkten Konkurrenten eine Topleistung abliefern und lernen, mit dem Druck umzugehen. Das ist eine reine Mentalitätsfrage“, sagt TuS-Trainer Jonathan Stich. (mw)