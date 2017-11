Fußball SV Mühlhausen gelingt erster Sieg auf eigenem Platz

Der SV Mühlhausen schlägt den FC Anadolu Radolfzell in der Fußball-Bezirksliga mit 5:2 und der SC Gottmadingen-Bietingen besiegt den SV Orsingen-Nenzingen mit 2:0.

Fußball, Bezirksliga

SV Mühlhausen

FC Anadolu Radolfzell

5:2 (2:1)

Gegen den FC Anadolu Radolfzell gelang dem SV Mühlhausen der erste Heimsieg der Saison. In der 11. Minute war der Gastgeber im Mittelfeld zu passiv. Eckert passte in den Lauf von Ilak, der keine Mühe hatte, das 0:1 zu erzielen. Mühlhausen verdaute diesen Rückstand gut und kam nun in die Partie. In der 23. Minute passte Stark perfekt in den Lauf von Tofahrn, der alleine vor dem Gästetor den Ausgleich erzielte. Der Druck wurde größer, und als der Radolfzeller Cesur einen Schuss von Marks mit der Hand abwehrte, sah er Rot. Gutacker ließ sich die Strafstoß-Chance nicht nehmen und traf eiskalt zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel wollte Mühlhausen früh die Entscheidung herbeiführen. In der 52. Minute setzte sich Stark gegen zwei Mann durch und legte ab auf Gutacker, der zum 3:1 traf. Weiter gingen die Angriffe, aber die Hegauer spielten zu umständlich und luden den Gast immer wieder zu Standards ein. Einen davon nutzte Eckert mit einem herrlichen Freistoß zum Anschlusstreffer. Jetzt wurde noch mal gezittert, ehe der eingewechselte Klausmann mit einem Doppelpack zum 5:2 das Spiel endgültig entschied. Zuerst nickte er einen Freistoß von Gutacker ein (84.), und zwei Minuten später schlenzte er einen Pass von Marks ins Gästetor. In der Schlussminute musste dann der Gästetorwart noch aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung vom Platz.

Tore: 0:1 (11.) Ilak, 1:1 (23.) Tofahrn, 2:1 (38./HE) Gutacker, 3:1 (52.) Gutacker, 3:2 (81.) Eckert, 4:2 (84.) Klausmann, 5:2 (86.) Klausmann. – SR: Helten (Emmingen). – Z: 150. – Bes. Vork.: Rot (36.) für Cesur und (90.+3) für Gerardi (beide FC Anadolu Radolfzell).

SC Gottmadingen-Biet.

SV Orsingen-Nenzingen

2:0 (0:0)

Bis die Mannschaften sich erstmals den Toren annäherten, dauerte es einige Minuten. Gut platziert war ein Freistoß von Trisner, doch David Gestefeld im Tor des SC Gottmadingen-Bietingen parierte stark (23.). In der 31. Minute zielte Nguyen nach einer Ecke knapp vorbei, eine Minute später brachte er aus zehn Metern keinen Druck auf den Ball. Die letzten fünf Minuten vor der Pause gehörten den Gästen aus Orsingen-Nenzingen. Ein gefährlicher Konter konnte zur Ecke geklärt werden. Die Gäste setzten auf eine verstärkte Defensive, nach vorne auf Konter. Nach einer Ecke landete die Verlängerung von Mirko Hespeler in den Armen von Gäste-Torhüter Stemmer (47.). Eine Minute danach ging ein Schuss von Nguyen erneut vorbei. In der 60. Minute musste Stemmer nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld. Dann fiel das erlösende 1:0. Nach Zuspiel von Jan Faude traf Viet Nguyen (72.). Der eingewechselte Lisanti brachte die Kugel nach einem Freistoß im Fünfer nicht unter Kontrolle. Ein klasse Zuspiel von Marco Gruber brachte die Entscheidung. Der kurz zuvor eingewechselte Marko Roth traf aus 18 Metern mit einem Heber über den herauslaufenden Torhüter. Die letzte Möglichkeit nach einer Kombination von Schmittschneider und Gruber drehte der SV-Keeper gekonnt um den Pfosten. Am Ende war es, trotz zähem Spielverlauf, ein verdienter Sieg. (re)

Tore: 1:0 (72.) Nguyen, 2:0 (80.) Roth. – SR: Schaffart (Stockach). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (60.) für Stemmer (SV Orsingen-Nenzingen).

Türk. SV Konstanz

SG Reichenau/Wald.

2:3 (0:1)

In einem kampfbetonten Bezirksligaspiel ging in der 9. Minute eine gute Chance des TSV Konstanz knapp am Tor vorbei. In der 11. Minute ging eine Chance der SG Reichenau/Waldsiedlung ebenfalls über das Tor. In der 17. Minute ging ein satter Schuss von Domenik Konay knapp am Tor vorbei. In der 32. Minute nutzte Koch eine Unaufmerksamkeit der TSV-Abwehr zum 0:1-Halbzeitstand. Nach dem Kabinengang kamen die Gastgeber besser ins Spiel und so traf in der 63. Minute Mahir Sahin zum verdienten Ausgleich. In der 76. Minute legte Mahir Sahin nach und erzielte das 2:1. Danach ließen die Gäste nicht locker und kamen durch einen von Weltin ausgeführten Freistoß in den Winkel zum 2:2. In der Nachspielzeit gelang David Blum noch der Siegtreffer zum 2:3.

Tore: 0:1 (32.) Koch, 1:1 (63.) M. Sahin, 2:1 (76.) M. Sahin, 2:2 (83.) Weltin, 2:3 (90.+1) D. Blum. – SR: Rühling (Weingarten). – Z: 50.

FC Uhldingen

Hattinger SV

1:0 (0:0)

Nach anfänglichem Abtasten hatte der Hattinger SV in der 10. Minute die erste Chance durch einen Freistoß, der aber knapp am Uhldinger Gehäuse vorbei ging. Nur kurze Zeit später zeigte sich der FC Uhldingen gefährlich vor dem Gästetor, doch der Schuß von Mitko Dimitrov strich knapp darüber. In der Folgezeit zeigte sich der HSV sehr kombinationssicher und ließ den Ball laufen, ohne jedoch zu Chancen zu kommen. Die hatte dann erneut Mitko Dimitrov in der 32. Minute, die aber HSV-Goalie Fürderer zunichte machte. Bis zur Pause waren dann die Platzherren spielbestimmend. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Platzherren leichte Feldvorteile und in der 52. Minute war es wiederum Fürderer, der einen gefährlich getretenen Freistoß unschädlich machte. Danach wurde Hattingen wieder stärker und die Partie wogte hin und her, wobei der Spielfluss durch viele Unterbrechungen, hervorgerufen durch kleine Nickeligkeiten, etwas verloren ging. Die Entscheidung dann in der 80. Minute, als Mitko Dimitrov einen Angriff startete und dieser von Omar Ceesay zum 1:0-Siegtreffer abgeschlossen werden konnte. (urü)

Tor: 1:0 (80.) Ceesay. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 80.

Hegauer FV

SV Allensbach

3:1 (2:0)

Nach zwölf Minuten erzielte Greco die Führung für den Hegauer FV. Der SV Allensbach ließ sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und spielte weiter munter mit. Die Phase vor der Halbzeit gehörte wieder den Gastgebern, als zunächst ein Schlenzer von rechts auf die linke lange SVA-Torecke nur knapp das Gehäuse verfehlte. In der 40. Minute traf Rodriguez zum 2:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel dauerte es ungefähr 20 Minuten, bis zwingende Aktionen wieder auftauchten. Die Hegauer hätten bereits auf 3:0 erhöhen können, nutzten ihre Chancen jedoch nicht. In der 65. Minute bediente Alexander Schneider mit einer flachen Hereingabe erneut Rodriguez, der zum 3:0 einnetzte. In der 73. Minute konnte HFV-Torwart Maus noch mit einer sehr guten Reaktion einen Gegentreffer verhindern, wobei wenige Minuten später ein präziser Pass in die Gasse auf Luca Vöhringer dem SV Allensbach den langersehnten Anschlusstreffer einbrachte. In der Schlussphase schwammen die Gastgeber nochmals, allerdings konnten HFV-Verteidigung und Tobias Maus weitere Tore mit solider Abwehrarbeit verhindern. Am Ende blieb es somit beim verdienten 3:1-Sieg des Hegauer FV.

Tore: 1:0 (12.) Greco, 2:0 (40.) Rodriguez, 3:0 (65.) Rodriguez, 3:1 (76.) Vöhringer. – SR: Toranzo (Hechingen). – Z: 100.