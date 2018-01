Bogenschießen SV Litzelstetten und SV Weiler-Höri dominieren

88 Bogenschützen bei Kreismeisterschaft in Steißlingen am Start. Auch der Nachwuchs glänzt mit guten Leistungen

Bogenschießen: Bei der Kreismeisterschaft des Schützenkreises 10 Hegau-Bodensee in Steißlingen waren 88 Schützen am Start, davon 37 Kinder und Jugendliche.

Es dominierten einmal mehr der SV Litzelstetten mit 15 Einzel- und fünf Mannschafts-Medaillen und der SV Weiler-Höri mit zwölf Einzel- und drei Mannschafts-Medaillen. Für den SV Weiler Höri gab es wie zu erwarten viele gute Ergebnisse in den verschiedenen Schüler- und Jugendklassen. Neben Eilif Torke bei den C-Schülern entschied Nico Schiffhauer in der Jugendklasse mit 550 Ringen den Wettkampf zu seinen Gunsten. Mit Lena Stoffel (505), Sven Schiffhauer (545), Celina Leber (308) und Sophia Leber (500) gab es weitere Sieger in der Jugendklasse w sowie bei den A- und B-Schülern.

Wieder einmal konnte Erich Graf vom SV Weiler-Höri in der Klasse der Schüler C mit Eilif Torke ein neues Talent aus dem Hut zaubern: Für Eilif gab es einen der Einzeltitel und obendrein erzielte er als einer der jüngsten Starter mit 550 Ringen eine Tagesbestwertung.

Spannung pur gab es auch bei den Herren mit dem Olympischen Recurve-Bogen. Heiko Plagwitz (SV Litzelstetten) lag zur Halbzeit noch mit fünf Ringen Rückstand auf Platz vier, schaffte aber im zweiten Durchgang sensationelle 281 Ringe. Damit konnte er an seinen Gegnern vorbeiziehen und wurde mit zehn Ringen Vorsprung Kreismeister. Ringgleich dahinter Rolf Walter (BSC Konstanz), der mit einem Zehner mehr auf Platz zwei kam vor Alexander Kupper vom TV Messkirch. Weitere Einzelerfolge konnte Litzelstetten in der Altersklasse der Damen sowie in der Junioren-, der Schüler A und der Seniorenklasse durch Christine Straub (527), Peer Gensle (544), Jana Halter (370), Anna Velte (463) und Eberhard Mühlfriedel (510) verbuchen. Beachtlich auch die Leistung von Volkmar Löhken (BS Bodensee). Er war am Vormittag in der Klasse Master m Recurve und dann am Nachmittag in der Blankbogenklasse am Start. In beiden Klassen belegte er Platz eins und wurde damit zwei Mal Kreismeister. (cs)

Ergebnisse

Herren Rec.: 1. Heiko Plagwitz 546 (SV Litzelstetten), 2. Rolf Walter 536 (BSC Konstanz), 3. Alexander Kupper 536 (TV Messkirch).

Mannschaft Herren: 1. SV Litzelstetten I 1603 (Plagwitz, Windmüller, Straub), 2. TV Messkirch 1500 (Rieger, Illgen, Kupper), 3. SV Litzelstetten II 1389(Lasogga, Petritzki, Schuldes).

Damen Rec.: 1. Berna Kraus 534 (TV Messkirch), 2. Christine Lasogga 443 (SV Litzelstetten), 3. Alexandra Putter 376 (SG Singen 04)

Master m Rec.: 1. Volkmar Löhken 540 (BS Bodensee), 2. Horst Brucker 520 (TV Messkirch), 3. Martin Pfaff 516 (TV Messkirch).

Mannschaft Master m: 1. SV Litzelstetten 1506 (Weber, Heisler, Mühlfriedel)

Master w Rec.: 1. Christine Straub, 527; 2. Doris Mühlfriedel, 402 (beide SV Litzelstetten)

Seniorenklasse Rec.: 1. Eberhard Mühlfriedel 510 (SV Litzelstetten), 2. Karl-Heinz Weber 485 (BSC Konstanz), 3. Eberhard Kohnle 345 (BC Markdorf)

Schüler Am Rec.: 1. Sven Schiffhauer, 545, 2. Jannek Orth, 522, 3. Felix Orth, 492 (alle SV Weiler-Höri)

Schüler Aw Rec.: 1. Anna Velte (SV Litzelstetten), 463, 2. Stulz Romy (SG Singen 04), 418, 3. Mira Fahrner (SV Litzelstetten), 334

Mannschaft Schüler A: 1. SV Weiler Höri 1559 (Schiffhauer, Orth, Orth), 2. SV Litzelstetten 1269 (Lang, Velte, Fahrner)

Schüler Bm Rec.: 1. Dorian Pakusa (SG Singen 04), 231

Schüler Bw Rec.: 1. Celina Leber (SV Weiler-Höri), 308, 2. Caroline Maurer (SV Litzelstetten), 304

Schüler Cm Rec.: 1. Eilif Torke (SV Weiler-Höri), 550, 2. Finn Böhm, 484, 3. Denny Deibert, 481 (beide SV Litzelstetten)

Schüler Cw Rec.: 1. Sophia Leber (SV Weiler-Höri), 500

Jugend m Rec.: 1. Nico Schiffhauer, 550, 2. Nico Ströble, 520, 3. Finn Zimmermann, 514 (alle SV Weiler-Höri)

Jugend w Rec.: 1. Lena Stoffel (SV Weiler-Höri), 505; 2. Emma Jonner (SV Litzelstetten), 296.

Mannschaft Jugend: 1. SV Weiler-Höri I 1569 (Schiffhauer, Stoffel, Zimmermann), 2. SV Weiler-Höri II 1361 (Brügel, Ströble, Schneider), 3. SG Singen 04 I 884 (Beneke, Wein, Trapp)

Junioren m Rec.: 1. Peer Gensle, 544, 2. Luka Hoschka, 509 (beide SV Litzelstetten), 3. Friedrich Mittenzwei, 461 (SV Weiler-Höri)

Junioren w Rec.: 1. Jana Halter 370 (SV Litzelstetten)

Mannschaft Juniorenklasse: 1. SV Litzelstetten 1423 (Gensle, Hoschka, Halter)

Master m Compound: 1. Thomas Maier, 549 (SSV Widerhold Singen), 2. Josef Mäder, 548 (SV Altheim-Thalheim), 3. Aribert Niedenführ, 545 (SG Singen 04).

Blankbogen Herrenklasse: 1. Volkmar Löhken, 497 (BS Bodensee), 2. Wilfried Sontheimer, 454 (SSV Widerhold Singen), 3. Simon Maurer, 448 (SV Litzelstetten)

Blankbogen Damenklasse: 1 Claudia Hofmeister, 325, 2. Silvana Seifert, 147 (beide SG Singen 04)