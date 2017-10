Fußball SV Denkingen schlittert mit Heimsieg auf Platz vier

Es war ein torreicher Spieltag in der Fußball-Bezirksliga mit 37 Treffern in sieben Partien. Der SV Denkingen gewinnt mit 5:3 gegen den SC Gottmadingen-Bietingen und der Aufsteiger BSV Nordstern Radolfzell schlägt den SV Mühlhausen mit 5:1.

Fußball, Bezirksliga

SV Denkingen

SC Gottmadingen-Biet.

5:3 (1:1)

Der SC Gottmadingen-Bietingen startete schwungvoll in die Partie, doch die erste Chance des Spiels hatte der SV Denkingen in der 10. Minute. Manuel Frick wurde schön freigespielt, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. In der 25. Minute ging der SC Gottmadingen-Bietingen in Führung. Nach einer Unachtsamkeit in der Denkinger Hintermannschaft war Sven Faude zur Stelle und schob lässig ein. Mit einem kuriosen Tor antwortete der Gastgeber. Eine weite Flanke von Julian Widmann versenkte Tino Wagner von der Torauslinie über den Torhüter hinweg ins lange Eck. Mit viel Tempo starteten beide Mannschaften auch in den zweiten Durchgang. In der 55. Minute ging der SV Denkingen erneut in Führung. Der Gästetorhüter konnte einen Schuss von Tino Wagner nicht unter Kontrolle bringen. Manuel Frick war zur Stelle und schob aus kurzer Distanz ein. Kurze Zeit später erhöhte der Gastgeber auf 3:1. Jonathan Scheike legte den Ball auf Tino Wagner, der von der Strafraumgrenze trocken seinen zweiten Treffer erzielte. Die Gäste schalteten nun einen Gang höher, und so entwickelte sich bis zum Schlusspfiff eine hochklassige Bezirksligapartie. Nach dem Anschlusstreffer von Adrian Hedwig war in der 70. Minute Viet Nguyen Dinh zur Stelle und erzielte den Ausgleichstreffer. Beide Mannschaften wollten mehr, das bessere Ende erwischte aber der SV Denkingen. Alexander Seitz erzielte mit dem Außenrist fünf Minuten vor Spielende die neuerliche Führung und mit dem Schlusspfiff sorgte Simon Sagur für den 5:3-Endstand.

Tore: 1:0 (25.) S. Faude, 1:1 (34.) Wagner, 2:1 (55.) Frick, 3:1 (60.) Wagner, 3:2 (62.) Hellwig, 3:3 (70.) Nguyen Dinh, 4:3 (85.) Seitz, 5:3 (90.) Sagur. – SR: Berger (Untermarchtal). – Z: 120.

SG Illmensee/Heiligenberg

FC Uhldingen

abges.

Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern SG Illmensee/Heiligenberg und FC Uhldingen musste leider abgesagt werden, da ein Spieler der Gastgeber in Folge eines schweren Autounfalls verstarb.

BSV Nordstern Radolfzell

SV Mühlhausen

5:1 (3:0)

Der BSV Nordstern Radolfzell und der SV Mühlhausen neutralisierten sich in der Anfangsphase, und es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Fabian Bader mit einem satten Schuss den Gäste-Torwart Julian Heizmann prüfte. Fünf Minuten später rettete Sasa Martinovic für die Gastgeber vor dem einschussbereiten Manuel Gutacker in höchster Not. In der 23. Minute nutzte Quendrim Fetaj einen Torwartfehler zum 1:0. Zehn Minuten darauf erhöhte Bader mit einem Schuss aus 20 Metern auf 2:0. In der 39. Minute verwandelte Daniel Fiore Tapia einen Handelfmeter zum 3:0 für die Radolfzeller. Eine Minute später sah ein Gästespieler nach einem Foulspiel die Rote Karte. Kurz vor der Pause prüfte Gutacker BSV-Schlussmann Joel Reichel mit einem angeschnittenen Freistoß, den dieser bravourös zur Ecke abwehren konnte. Die dezimierten Gäste kamen nach der Pause meistens nur durch Standardsituationen gefährlich vor das Tor. Nach einer Stunde fiel dann die endgültige Entscheidung, als Daniel Fiore Tapia nach feiner Vorarbeit von Bader auf 4:0 erhöhte. Der eingewechselte Jeton Saku erhöhte in der 74. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 5:0. Den Schlusspunkt setzten die Gäste, als Julian Treutle nach einem feinen Spielzug den 5:1-Endstand erzielte. Somit gelang dem BSV Nordstern der erste Heimsieg in dieser Saison. (ms)

Tore: 1:0 (23.) Fetaj, 2:0 (33.) Bader, 3:0 (39./HE) D. Fiore Tapia, 4:0 (60.) D. Fiore Tapia, 5:0 (74.) Saku, 5:1 (79.) Treutle. – SR: Haberbosch (Villingen). – Z: 130. – Bes. Vork.: Rot (41.) für Utz (SVM).

VfR Stockach

FC Anadolu Radolfzell

8:3 (6:0)

Der VfR Stockach bestimmte das Spiel gegen den FC Anadolu Radolfzell mit bissigem Einsatz, sehr hohem Tempo und klar besserer Spielanlage. Bereits das erste Gegentor zeigte Wirkung, die Partie wurde einseitig. In der 5. Minute köpfte Sören Reiser eine Ecke seines Bruders Timo zum 1:0 ins Netz. Nach weiteren vergebenen Großchancen erzielte Henkel aus der Drehung auf Vorlage von Ari in der 13. Minute das 2:0. Beim 3:0 legte Henkel quer für Sören Reiser, das 4:0 erzielte Henkel mit einem Heber, beim 5:0 flankte Schafhäutle auf Sören Reiser, und das 6:0 erzielte Timo Reiser nach Vorlage von Hablani. Nach dem Seitenwechsel war der Druck des VfR nicht mehr ganz so hoch, trotzdem gelang nach einer knappen Stunde Schafhäutle das 7:0. Nachlässigkeiten ermöglichten den nie aufsteckenden Gästen noch Tore durch zweimal Cenk Cesur und Eckert, während Hablani für Stockach traf. (dr)

Tore: 1:0 (5.) S. Reiser, 2:0 (13.) Henkel, 3:0 (20.) S. Reiser, 4:0 (21.) Henkel, 5:0 (27.) S. Reiser, 6:0 (37.) T. Reiser, 7:0 (59.) Schafhäutle, 7:1 (65.) C. Cesur, 8:1 (71.) Hablani, 8:2 (75.) Eckert, 8:3 (83./FE) C. Cesur. – SR: Salwik (Salem). – Z: 110.

SV Orsingen-Nenzingen

Hegauer FV

0:2 (0:2)

Der SV Orsingen-Nenzingen und der Hegauer FV neutralisierten sich in den ersten 20 Minuten, das Geschehen spielte sich nur zwischen den Strafräumen ab. Nach einem Zuspiel von Zehender in die Spitze hatte Schneider die Möglichkeit, die Gastgeber in Führung zu bringen, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Maus im Gästetor. Wie man effizient Chancen nutzt, zeigte der Hegauer FV in der 22. Minute, als Care auf rechts steil geschickt wurde und er gegen eine indisponierte linke Abwehrseite mit einem Schlenzer ins lange Eck das 0:1 erzielte. Nur acht Minuten später traf Roth nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber zum 0:2. Nur einmal trat Torjäger Greco für den HFV in der ersten Hälfte in Erscheinung, als er in der 35. Minute an Torhüter Stemmer scheiterte. Nach dem Seitenwechsel fand eine scharfe Hereingabe von Helfesrieder in den HFV-Strafraum keinen Abnehmer in der Mitte. Nach 55 Minuten trat Greco für die Gäste erneut in Erscheinung, als er nach einem Fehlpass knapp am Tor vorbeischoss. Danach tat sich nicht mehr viel. In der 76. Minute kam kein Angreifer des SV nach einer Ecke an den im Fünfmeterraum des HFV einschussbereit liegenden Ball. Der HFV brachte das Spiel routiniert und clever über die Zeit und bleibt mit dem Auswärtssieg an der Tabellenspitze dran. (ks)

Tore: 0:1 (22.) Care, 0:2 (30.) Roth. – SR: Baumert (Hilzingen). – Z: 150.

FC Öhningen-Gaienhofen

SV Deggenhausertal

7:1 (4:0)

Zu Beginn der Partie hatte der SV Deggenhausertal mehr Spielanteile, ohne jedoch eine zwingende Torchance zu erspielen. Der FC Öhningen-Gaienhofen versuchte immer wieder, die schnellen Spitzen in Szene zu setzen. Dies war auch in der 11. Minute der Fall, als der Gästekeeper einen Abwehrspieler anschoss und Wäschle den Abpraller aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung einschob. Auch das 2:0 entstand nach einem Pass auf Wäschle, der aus halblinker Position den Ball im langen Eck verwandelte. Das 3:0 war ein Spiegelbild des Treffers zuvor, nur auf der rechten Seiten – wieder hatte Wäschle getroffen. Auch Barten und Scheu hatten noch gute Chancen, das Leder in die Maschen zu setzen, jedoch ohne Erfolg. In der 28. Minute stand FC-Keeper Amann im Mittelpunkt, als er einen Schuss von Seubert aus dem Winkel fischte. Kurz vor der Pause erhöhte Wäschle nach tollem Pass von Loosmann auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Maag auf 4:1. Die Gäste waren nun wesentlich zielstrebiger und hatten gute Möglichkeiten zu weiteren Treffern, doch der gut aufgelegte Amann im Tor der Hörielf verhinderte weitere Treffer. Wäschle und der eingewechselte Gutzentat sorgten dann für klare Verhältnisse und erhöhten mit ihren Treffern auf 5:1 und 6:1. Die Gäste hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und konnten auch den sechsten Treffer von Wäschle in der 77. Minute nicht mehr verhindern.

Tore: 1:0 (11.) Wäschle, 2:0 (22.) Wäschle, 3:0 (25.) Wäschle, 4:0 (39.) Wäschle, 4:1 (47.) Maag, 5:1 (54.) Wäschle, 6:1 (73.) Gutzentat, 7:1 (77.) Wäschle. – SR: Pace (Engen). – Z: 80.

Hattinger SV

TSV Konstanz

0:0

Trotz Regenwetters entwickelte sich in der Anfangsphase zwischen dem Hattinger SV und dem TSV Konstanz eine intensiv geführte Bezirksligapartie. Beide Abwehrreihen standen gut und ließen kaum gefährliche Strafraumszenen zu. Nach einer guten Viertelstunde erhöhte Hattingen den Druck, wobei die Gäste mit geschicktem Abwehrspiel den Hattinger SV ein ums andere mal ins Abseits laufen ließen. In der 22. Minute scheiterte Anil Bagci völlig freistehend vor dem Torwart mit einem Lupfer an die Latte. Zwei Minuten später hatte Bernard Suker die Möglichkeit, den HSV in Führung zu bringen, aber auch ihm fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Mit stärker werdendem Regen verflachte nun das Spiel ein wenig, es blieb aber kampfbetont. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten in der 57. Minute durch Konaj die Chance zur Führung. Er scheiterte jedoch am glänzend reagierendem HSV-Keeper Brian Fürderer. Hattingen wachte danach wieder auf und hielt das Spiel wieder offen. Die große Chance zur HSV-Führung hatte dann in der 72. Minute Ahmet Samardzic, aber die Gäste klärten mit zwei Mann auf der Linie. Beide Mannschaften hatten in der Folgezeit noch ihre Torraumszenen, aber letztendlich blieb es beim gerechten Unentschieden.

SR: Antonino Lamanna (Salem). – Z: 80.

SG Reichenau/Walds.

TSV Aach-Linz

1:1 (0:1)

Bei schlechten Wetterbedingungen aufgrund von starkem Wind startete der TSV Aach-Linz besser in die Partie gegen die SG Reichenau/Waldsiedlung. Die Gäste hatten im ersten Spielabschnitt mehrere gute Chancen. So stand Marco Raabe nach einem Querpass frei vor dem Tor, schoss jedoch drüber. Weitere hochkarätige Chancen gingen ebenfalls neben das Tor oder wurden pariert. In der 43. Minute landete ein langer Diagonalball bei Schnetzler, der mit zwei Finten zwei SG-Abwehrspieler stehen ließ und flach aus 18 Metern zum 0:1 verwandelte. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichener, die Heimmannschaft fand besser ins Spiel und Blum sowie Sorger verpassten jeweils den Ausgleich per Kopf. In der Folge öffneten sich Räume für Aach-Linz, und einen Lupfer von Schnetzler konnte der SG-Keeper Wolkow parieren. Kurz vor Schluss fiel dann der Ausgleich, als Flacker auf der linken Seite durchbrach, auf Blum zurücklegte, welcher auf Brändle weiterleitete und dieser aus 18 Metern ins rechte untere Eck traf. Raabe hatte am Ende noch eine Chance für die Gäste aus dem Linzgau, konnte diese aber nicht nutzen, und so blieb es beim nicht unverdienten Unentschieden.

Tore: 0:1 (43.) Schnetzler, 1:1 (89.) Brändle. – SR: Spehr (Walbertsweiler-Rengetsweiler). – Z: 45.