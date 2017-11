Volleyball SV Bohlingen verliert Verfolgerduell

Mit einer kleinen Truppe von neun Spielerinnen hat der Tabellenvierte SV Bohlingen beim Oberligadritten VSG Mannheim mit 2:3 (25:17; 16:25; 16:25; 25:18; 3:15) verloren

Volleyball, Oberliga Frauen

VSG Mannheim

SV Bohlingen

3:2

Bohlingen kam auch ohne die Libera Tanja Rothenbacher und die Außenangreiferin Lina Hummel gegen die starken Nordbadenerinnen super in den ersten Satz. Dank sehr guter Aufschläge von Martina Sias konnten die Gäste sich einen 15:9-Vorsprung erarbeiten und diesen auch sicher mit 25:17 ins Ziel bringen. Mannheim erhöhte im zweiten und dritten Satz merklich den Druck im Angriff und auch im Aufschlag. Den Bohlingerinnen gelang es anschließend nicht mehr, ihr Spiel durchzubringen, und so konnten sie nur noch reagieren, anstatt zu agieren, was den Nordbadenerinnen zwei deutliche 25:16 Satzgewinne bescherte.

Wer jedoch glaubte, dass sich der SV Bohlingen so sang- und klanglos geschlagen geben würde, hatte sich getäuscht. Die Mannschaftskapitänin Eva Günzel rief zum Kampf auf und so fightete Bohlingen im vierten Satz um jeden Ball. Camilla Zametica, die auf der Annahme-Außenposition zum Einsatz kam, fügte sich super in das Team ein und bewies, dass sie Drucksituationen standhalten kann. So gelang Bohlingen mit 25:18 der verdiente 2:2-Ausgleich, woran zuvor keiner mehr so richtig geglaubt hatte.

Der Tiebreak musste also entscheiden, wer am Ende die zwei Punkte mit nach Hause nehmen darf. Die Achtalerinnen hatten im vierten Satz zu viel Kräfte gelassen, als dass sie dem enormen Angriff von Mannheim noch einmal hätten standhalten können. Die Diagonalangreiferin der Gastgeberinnen setzte sich nahezu nach Belieben gegen den Block durch, was dann für den SVB in der Feldabwehr nicht mehr zu verteidigen war. Bohlingen schien sich mit dem einen Punkt zufriedenzugeben, und so ging der Entscheidungssatz mit 15:3 doch recht klar und verdient an die Heimmannschaft.

"Wir haben alles gegeben und somit zurecht einen Punkt mit nach Hause genommen", lautete das Fazit des Bohlinger Trainers Karl Laber. Das nächste Heimspiel ist am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr in der Singener Münchriedhalle gegen den Spitzenreiter Heidelberger TV. (kl)

SV Bohlingen: Gonser, Günzel, Hummel, K. Maier, S. Maier, A. Müller, C. Müller, Sias, Wanner, Zametica.

Heidelberger TV

USC Konstanz

3:0

Eine klare Sache war das Topspiel der Oberliga zwischen dem Tabellenführer Heidelberger TV und dem direkten Verfolger USC Konstanz. Die Gastgeberinnen setzten sich nach einem knappen ersten Satz am Ende deutlich mit 3:0 (26:24; 25:16; 25:15) durch.