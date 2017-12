Handball SV Allensbach will vor der Weihnachtspause Selbstvertrauen tanken

Der Tabellenfünfte hofft im letzten Spiel des Jahres gegen den Drittliga-Vorletzten FSG Waiblingen-Korb II auf den dritten Sieg in Serie.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – FSG Waiblingen-Korb II (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Kurz vor der Winterpause gibt es in der Allensbacher Riesenberghalle noch einmal Handball satt – am Doppelspieltag geht erst die zweite Mannschaft des SV Allensbach um 15.30 Uhr gegen Wolfschlugen aufs Parkett, bevor dann die erste Mannschaft um 19.30 Uhr gegen die FSG Waiblingen-Korb II antritt.

Die Partie gegen den Tabellenvorletzten, der erst vor Kurzem den Trainer wechselte, ist die letzte in der Hinrunde und trennt die Allensbacherinnen von ihrer wohlverdienten Weihnachtspause. Die Gastgeberinnen, trainiert vom Duo Oliver Lebherz und Sandra Reichmann, haben dabei auch die Chance, die Vorgabe von drei Siegen aus den letzten drei Spielen des Jahres umzusetzen. Gegen Herzogenaurach und in einer starken Partie gegen Freiburg konnte sich der SV Allensbach bereits durchsetzen, nun wartet ein auf dem Papier schwächerer Gegner.

SVA-Trainerin Sandra Reichmann möchte den Drittliga-Neuling jedoch nicht unterschätzen und fordert von ihrer Mannschaft für das Spiel „Konzentration und Respekt vor dem Gegner“. Zu frisch ist die Erinnerung an das Unentschieden gegen den Tabellenletzten SG O/B/K an Halloween, bei dem Steffi Hotz durch ihren spektakulären Freiwurf gerade noch einen Punkt sichern konnte. Außerdem ist die personelle Situation in Allensbach immer noch angespannt. Julia Willauer und Hannah Person fallen weiter aus, andere Spielerinnen sind angeschlagen, und nach ihrem Abgang fehlt nun auch Selin Gaus. „Wir sind kein haushoher Favorit, weil wir nicht über unseren vollen Kader verfügen“, sagt Trainerin Sandra Reichmann.

Weiterhin weiß die SVA-Trainern, wie wichtig ein Sieg vor der Pause wäre: „Das Jahr positiv zu beenden, ist schon wichtig, um nach dem holprigen Start in die Saison wieder in die Spur zu kommen. Wir sind auf einem richtig guten Weg dahin, die Formkurve zeigt nach oben.“ Dies zeigte die Truppe vom Bodensee zuletzt bei der HSG Freiburg eindrucksvoll. Mit 32:20 gewannen die Allensbacherinnen klar beim Tabellendritten und zeigten ihre beste Saisonleistung und welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Dementsprechend hat der SV Allensbach sich auf Platz fünf hochgearbeitet und kann mit einem Sieg am Samstag auf den vierten Rang klettern, da die HSG Freiburg und der punktgleiche Tabellennachbar TSV Haunstetten im direkten Duell aufeinandertreffen. Eine gute Ausgangslage für einen runden Jahresabschluss des SVA, um in der Winterpause mit einem guten Gefühl die Akkus aufzuladen. „Die Angeschlagenen können sich erholen, damit wir mit vollem Kader und mit allen Kräften besser in die Rückrunde starten, als wir es in die Hinrunde taten“, verspricht Trainerin Reichmann.