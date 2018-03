Frauenhandball SV Allensbach will gegen Kandel nachlegen

Nach dem klaren Heimsieg vor zwei Wochen gegen die TSG Ketsch II will der SV Allensbach nun auch auswärts punkten

Frauenhandball, 3. Liga: TSV Kandel – SV Allensbach (Sporthalle Kandel, Samstag 18 Uhr). – Nach dem klaren Sieg gegen die TSG Ketsch II vor zwei Wochen will der SV Allensbach nun auswärts in Kandel nachlegen, um so den Abstand auf die vorderen Tabellenplätze zu verringern und den nach unten zu erhöhen. Nach dem etwas holprigen Start steht die Mannschaft um Teamchef Oliver Lebherz und Trainerin Sandra Reichmann derzeit auf dem sechsten Platz, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten Freiburg. Der Gegner aus Kandel steht mit vier Punkten weniger als der SVA auf Platz neun, und damit kurz vor einem Abstiegsplatz.

Dabei startete Kandel gut in die Saison, war zeitweise sogar Tabellenführer. Zuletzt mussten die Handballerinnen aus Kandel jedoch zwei Niederlagen gegen Freiburg und Metzingen II hinnehmen. „Kandel hatte in den letzten Spielen keinen kompletten Kader. Wir müssen schauen, welches Team am Samstag aufläuft“, lässt sich Teamchef Lebherz von der Tabelle nicht beeinflussen. Besonders auf eine Spielerin, Christina Wilhelm, wollen er und seine Mannschaft aufpassen. Die fünftbeste Torschützin der 3. Liga Süd (89 Treffer) hatte bei der Niederlage gegen Metzingen II elfmal getroffen.

Im Hinspiel in der Riesenberghalle konnten die Allensbacherinnen beim 29:20-Erfolg die TSV-Offensive mit einer starken defensiven Leistung in Schach halten. Zudem stand im Allensbacher Kasten eine gut aufgelegte Stephanie Lukau, die 15 Würfe und einen Siebenmeter parierte. Diesen Erfolg will Teamchef Lebherz nun in Kandel wiederholen, hat jedoch mit einem angeschlagenen Kader zu kämpfen. „Es haben nicht alle mittrainieren können und es sind nicht alle aus der Grippewelle raus. Da hat es uns schon etwas gebeutelt“, zieht Lebherz Bilanz. „Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, denn noch mehr Ausfälle jetzt vor dem Spieltag wären fatal“.

Positiv ist, dass gerade beim Sieg gegen Ketsch die Mannschaft gezeigt hatte, dass sie Ausfälle kompensieren kann und auch abseits der Stammformation gut zusammenspielt. So konnte auch Neuzugang Franziska Höppe mit sieben Treffern überzeugen. Der erste Erfolg im neuen Jahr war für Teamchef Oliver Lebherz und die ganze Mannschaft eine "riesige Erleichterung. Man hat da gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Gegen Kandel wollen wir jetzt weitermachen“, sagt Lebherz motiviert. Einziges Manko für ihn war die erneute Pause zwischen den Spieltagen aufgrund der Terminierung in der A-Jugend-Bundesliga, hätte er doch gerne den Schwung aus der Partie gegen Ketsch gleich am Wochenende darauf ausgenutzt. „Uns wäre es lieber gewesen, im Rhythmus zu bleiben“, so der Teamchef.