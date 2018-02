Frauenhandball SV Allensbach will endlich punkten

Im Spiel gegen die TSG Ketsch II wollen die Handballerinnen vom Bodensee die ersten Zähler in diesem Jahr holen

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TSG Ketsch II (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Noch läuft es nicht rund für die Handballerinnen des SV Allensbach. Nachdem die Spielerinnen vom Bodensee nach Siegen wie dem 32:20 gegen die HSG Freiburg noch auf einem guten vierten Platz überwintern konnten, blieben sie 2018 bisher erfolglos bei drei Niederlagen und sind mittlerweile auf Platz sieben abgerutscht.

Dementsprechend will die Mannschaft aus Allensbach in der Partie gegen den Tabellennachbarn Ketsch II endlich etwas Zählbares gewinnen. „Wir stehen in der Pflicht, in eigener Halle zu punkten“, gibt SVA-Teamchef Oliver Lebherz die Marschroute für das Spiel gegen die Zweitligareserve aus Ketsch vor. Schließlich liegt der SVA mittlerweile fünf Punkte hinter dem Tabellendritten Metzingen II. Mit einem Sieg könnte der Anschluss an das obere Tabellendrittel wieder hergestellt beziehungsweise der Rückstand zumindest etwas verkleinert werden.

Mit der Leistung in der Partie gegen Metzingen am vergangenen Sonntag war der Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz nicht zufrieden. Seine Mannschaft hatte – wie schon bei den beiden Niederlagen zuvor – gute Chancen auf Punkte gehabt, ging aber erneut leer aus. „In der Partie gegen Metzingen hatten wir dasselbe Problem wie gegen Bietigheim und Haunstetten: Wir waren lange Zeit auf Augenhöhe. Die anderen sind dann aber nicht stärker geworden, sondern wir schwächer.“

Nach den Spielen gegen das derzeitige Trio an der Tabellenspitze, in denen Kleinigkeiten bereits den Ausschlag geben, kommt mit Ketsch nun zwar eine durchaus lösbare Aufgabe auf die Allensbacher zu. Den Gegner will Lebherz jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen – trotz des klaren 28:19-Sieges in der Hinrunde. „Das Hinspiel ist Vergangenheit. Ketsch ist gut ausgebildet und spielt einen schnellen Handball. Außerdem müssen wir eine andere Mannschaft als im Hinspiel erwarten“, so Lebherz. Für den Teamchef ist es deshalb wichtig, dass seine Mannschaft „hochkonzentriert“ an die kommende Partie herangeht.

Ungünstig ist in dieser Hinsicht, dass der SV Allensbach im schlechtesten Fall nicht aus den Vollen schöpfen kann. So konnten Denise Lizureck, Sarah Rothmund und Svenja Hübner am Donnerstag nicht am Training teilnehmen und sind überhaupt nicht oder nur eingeschränkt einsatzfähig. Dabei konnte gerade Sarah Rothmund im deutlichen Hinspiel-Erfolg gegen Ketsch mit neun Toren glänzen. „Momentan habe ich große Sorgenfalten“, kommentiert Lebherz die Situation. Schließlich haben er und die Mannschaft nach den letzten Wochen noch einiges aufzuarbeiten.