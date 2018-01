Tischtennis SV Allensbach und SC Konstanz-Wollmatingen beim Bezirks-Ranglistenturnier vorne

96 Nachwuchs-Tischtennisspieler aus 14 Vereinen des Bezirks waren in Singen an den Platten

Tischtennis: Jannis Krüßmann, derzeit Spitzenspieler des SC Konstanz-Wollmatingen in der Jungen-Verbandsliga und gleichzeitig Stammspieler in der dritten Herrenmannschaft seines Heimatvereins TTC GW Konstanz, gewann erstmals eine Zwischenrangliste des Bezirks Bodensee. Krüßmann siegte in der Klasse eins in allen fünf Einzeln. Auf Platz zwei kam Natalie Suhoveckij vom TTC Beuren, die das vorherige Ranglistenturnier gewonnen hatte. Platz drei erreichte der zwölfjährige Philipp Weigl vom TTC Singen.

96 Tischtennissportler aus 14 Vereinen zwischen acht und 17 Jahren waren insgesamt am Start. Die größte Teilnehmerzahl stellte der TTV Radolfzell mit 18 Jugendlichen. Wie üblich wurde das Turnier in acht nach Spielstärke (QTTR) eingeteilten Klassen und in Sechsergruppen ausgespielt. Die meisten Gruppensieger-Titel, nämlich jeweils fünf, holten der SV Allensbach und der SC Konstanz-Wollmatingen.

Die besten Spieler jeder Altersklasse ermitteln dann im März in Stockach die Bezirks-Ranglistensieger nach Jungen und Mädchen getrennt. Ein kurioses Ergebnis gab es in der Gruppe 4a. Fünf Spieler wiesen am Ende eine Bilanz von 3:2 Spielen auf, so dass fast alle Plätze dieser Sechsergruppe anhand der Satzdifferenz vergeben wurden. (bin)

Klassensieger

Klasse 1: Jannis Krüßmann (SC Konstanz-Wollmatingen).

Klasse 2: Luis Schanz-Kölsch (SC Konstanz-Wollmatingen) und Vanessa Laube (SV Allensbach).

Klasse 3: Eske Leuschner (SV Allensbach) und Samuel Hoppe (TTC Beuren).

Klasse 4: Nicolas Kauer (SC Konstanz-Wollmatingen), Lars Göbel, Fabrizio Carranza (beide TTC GW Konstanz) und Tim Ruggaber (SV Allensbach).

Klasse 5: Lina Großer (SV Allensbach), Timothy Hermann (TSV Mimmenhausen).

Klasse 6: Nobel Teklezghi (TTC Singen) und Remy Mbonyumuhire (TTC Stockach-Zizenhausen).

Klasse 7: Fabio Dumke (TuS Immenstaad) und Tim Knoll (TSV Mimmenhausen).

Klasse 8: Nikolas Dohrmann, Carlo Seiter (beide SC Konstanz-Wollmatingen), Chiara Laube (SV Allensbach).