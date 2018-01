Handball SV Allensbach startet bei Borussia Dortmund in die Zwischenrunde

Die A-Jugend-Handballerinnen des SV Allensbach sind am Samstag in der Bundesliga zu Gast bei Borussia Dortmund.

Handball, weibliche A-Jugend-Bundesliga: Borussia Dortmund – SV Allensbach (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Wellinghofen). – Vor fast genau zehn Jahren waren die Handballerinnen des SV Allensbach schon einmal zu Gast im Dortmunder Stadtteil Wellinghofen. Im Mai 2008 kämpfte die Mannschaft vom Bodensee damals vor 1700 Zuschauern in der dortigen Sporthalle um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Obwohl dieses Ziel knapp verpasst wurde, ist jene Saison bis heute die erfolgreichste für den Verein aus dem südlichsten Zipfel der Republik.

Am Samstag heißt es nun erneut BVB gegen SVA, und beide Mannschaften kämpfen in der Bundesliga um Punkte – allerdings sind es die Nachwuchsteams. Die Truppe vom Bodensee hat sich als Zweiter der Vorrundengruppe 7 im Losverfahren gegen die punktgleichen Mainzerinnen für die Zwischenrunde der besten 16 Mannschaften Deutschlands qualifiziert. Dort trifft das Team des Trainergespanns Sonja Pannach/Claus Ammann nun auf den Nachwuchs von Borussia Dortmund, HC Leipzig und SV GW Schwerin.

Den Anfang macht am Samstag das Spiel bei Borussia Dortmund, einer Mannschaft, die über sehr gute und hervorragend ausgebildete Einzelspielerinnen verfügt. Diese kommen, neben der A-Jugend, auch größtenteils bereits in der Bundesligareserve des BVB in der 3. Liga West zum Einsatz. Sicherlich sind die Westfalen als Favorit einzustufen, aber der SVA fährt nicht nach Dortmund, um dort die Punkte kampflos abzuliefern. Schlussendlich verfügt der Allensbacher Kader ebenfalls über ein sehr gutes Potenzial an Spielerinnen, die parallel zur A-Jugend in der ersten Mannschaft in der 3. Liga Süd oder bei der Reserve in der Baden-Württemberg-Oberliga zum Einsatz kommen.

„Wir sind gut vorbereitet und werden unsere Chance nutzen. Unabhängig von der Qualität des Gegners glauben wir an die Stärke unseres eigenen Kaders und an das Selbstvertrauen unserer Mädels. Was dann dabei rauskommt, sehen wir nach dem Spiel“, sagt Trainer Ammann. Handball-Abteilungsleiter Christian Heinstadt weiter: „Wir setzen auf die familiäre Atmosphäre im SVA. Sicherlich können wir unsere Mittel nicht mit denen der großen Vereine vergleichen. Aber dafür werben wir mit einer tollen Lebensqualität in Allensbach und am Bodensee und dank unserer Kooperationsvereinbarung mit der Universität und der Hochschule Konstanz mit optimalen Lernbedingungen in einem tollen, lebenswerten Umfeld.“

Die beiden SVA-Trainer wissen erst kurz vor Abfahrt, wie der Kader für Samstag endgültig aussehen wird. Es stehen – verletzungsbedingt – noch hinter den Einsätzen von zwei bis drei Spielerinnen Fragezeichen. Begleitet werden Mannschaft und Trainer von einem Fanclub, bestehend aus Eltern, Großeltern und Geschwistern, die sicherlich für ordentliche „gelb-blaue“ Stimmung in Dortmund sorgen werden – wie einst die SVA-Fans im Mai 2008...