Frauenhandball SV Allensbach startet Vorbereitung

Sportlich starten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach ins neue Jahr. Ab heute wird der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen, bevor es dann als Teil der Rückrundenvorbereitung am Samstag zur TSG Eddersheim geht. Dort nimmt der SVA als eine von fünf Mannschaften am von der TSG ausgerichteten „Sport Göppert Cup“ teil

Frauenhandball: Bei dem Turnier, bei dem Drittliga-Mannschaften aus mehreren Staffeln antreten, treffen die Allensbacherinnen auf die Gastgeberinnen, gegen die sie beim Skoda-Cup im August am Riesenberg knapp verloren haben. Bereits dort hatte man die Allensbacher Teilnahme am „Sport Göppert Cup“ als gute Vorbereitung auf die Rückrunde in trockene Tücher gebracht.

Ebenfalls am Start ist der Allensbacher Ligarivale TSV Kandel. Aus der selben Staffel wie die TSG Eddersheim (3. Liga Ost)kommt der SV Germania Fritzlar, der zum Ende der Hinrunde seine Trainerin Viktoria Marquardt entlassen hat und derzeit den fünften Tabellenplatz belegt. Der 1. FC Köln aus der Staffel West komplettiert das Teilnehmerfeld am Samstag. Die Kölnerinnen stehen in ihrer Staffel auf Platz drei und sind für die Eddersheimer Gastgeber alte Bekannte.

Das Teilnehmerfeld in Eddersheim verspricht mit fünf Drittliga-Mannschaften neben spannenden Spielen auch die optimale Vorbereitung auf die kommende Rückrunde. Dies dürfte auch dem Viertplatzierten SV Allensbach zugute kommen, da das Team vom Bodensee in den ersten drei Liga-Spielen im neuen Jahr auf das Spitzentrio Haunstetten, Bietigheim und Metzingen trifft.

Allerdings werden nicht alle Allensbacherinnen nach Eddersheim fahren, wie Teamchef Oliver Lebherz berichtet. Zwar will man eine „spielfähige Gruppe zusammenbringen“, so Lebherz, dabei jedoch die bereits angeschlagenen Spielerinnen für das erste Ligaspiel im neuen Jahr gegen Haunstetten (13. Januar) schonen. (hal)