Fußball SV Allensbach holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der SV Allensbach gewinnt mit 4:1 beim SV Mühlhausen in der Fußball-Bezirksliga. Der Spitzenreiter VfR Stockach holt nach einem Remis nur einen Punkt beim SV Denkingen und der Hegauer FV unterliegt dem Hattinger SV mit 0:1.

Fußball, Bezirksliga

SV Mühlhausen

SV Allensbach

1:4 (0:1)

Auch im sechsten Heimspiel blieb der SV Mühlhausen ohne Sieg. Der SV Allensbach nahm hochverdient die Punkte mit an den See, die Gäste zeigten die spielerisch besseren Anlagen und waren dominant. Dem Gastgeber merkte man die Verunsicherung der letzten Wochen an, alleine Treutle hatte eine Möglichkeit zur Führung, er scheiterte aber zu harmlos. In der 33. Minute kam eine harmlose Flanke in den Strafraum, Heizmann ließ den Ball fallen und Ymele staubte zum 0:1 ab. Mühlhausen wollte nach der Pause aggressiver auftreten, doch nach 30 Sekunden zog Bolat von der Außenlinie ab, und der Ball senkte sich hinter Heizmann ins Netz. Nur sieben Minuten später wurde Ymele schön freigespielt, und er schob zum 0:3 ein. Zwei Minuten später zog Gutacker ab und der Ball schlug zum 1:3 ein. Kurz keimte Hoffnung auf, aber nur kurz. Danach war der SV Allensbach wieder spielbestimmend und hatte etliche Großchancen. Den Schlusspunkt setzte Vöhringer, der eine Ablage volley zum 1:4-Endstand versenkte. Wieder mal kein guter Auftritt der Heimelf, die tief in den Tabellenkeller rutscht.

Tore: 0:1 (33.) Ymele, 0:2 (46.) Bolat, 0:3 (53.) Ymele, 1:3 (55.) Gutacker, 1:4 (79.) Ymele. – SR: Kükler (Pfullendorf). – Z: 150.

FC Uhldingen

FC Öhningen-Gaienhofen

3:4 (1:3)

Bei widrigen äußeren Bedingungen starteten der FC Uhldingen und der FC Öhningen-Gaienhofen mit Offensivfußball in die Partie. Bereits in der 6. Minute und 7. Minute scheiterten die Uhldinger Ceesay und Gamper. Nur zwei Minuten später konnte FCU-Torhüter Lattner noch gegen Wäschle bravourös parieren, doch nur eine Minute später war er gegen dessen Schuss machtlos. Mitte der ersten Halbzeit war Uhldingen das spielbestimmende Team, während die Gäste auf Konter setzten. Nach einer Ecke traf Schuster in der 37. Minute zum 0:2, doch die Platzherren ließen nicht locker und verkürzten durch Torjäger Matur in der 41. Minute auf 1:2. Wäschle sorgte jedoch mit seinem zweiten Treffer für den 1:3-Pausenstand (43.). In der 53. Minute wurde nach einem langen Ball Matur von Gästetorhüter Weiermann gefoult, der für diese Notbremse die Rote Karte sah. Ab der 62. Minute herrschte dann wieder personeller Gleichstand, als der Uhldinger Toshko Dimitrov Gelb-Rot sah. Nun wurde die Partie hitziger. In der 67. Minute schloss Wäschle einen Konter zum 1:4 ab. Die Platzherren spielten jedoch weiter nach vorne. Nach einer Flanke von Kevin Scheitler verkürzte Mitko Dimitrov auf 2:4 (80.), und nur fünf Minuten später konnte er einen Pass zum 3:4 verwerten. Nun wurde es noch mal richtig spannend, doch zum Ausgleich reichte es nicht. (rue)

Tore: 0:1 (9.) Wäschle, 0:2 (27.) Schuster, 1:2 (41.) Matur, 1:3 (43.) Wäschle, 1:4 (67.) Wäschle, 2:4 (80.) M. Dimitrov, 3:4 (85.) M. Dimitrov. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 100. – Bes. Vork: Rot (53.) für Weiermann (Öhningen-Gaienhofen); Gelb-Rot (62.) für T. Dimitrov (Uhldingen).

SV Deggenhausertal

SV Orsingen-Nenzingen

3:2 (0:0)

Bei widrigen äußeren Bedingungen entwickelte sich ein intensives Kampfspiel zwischen dem SV Deggenhausertal und dem SV Orsingen-Nenzingen. In der 11. Minute stellte Rilli den Gästekeeper erstmals auf die Probe. Im Gegenzug lenkte Bentele einem Kopfball von Knobelspies um den Pfosten. Spielerische Elemente und Torraumszenen blieben auf dem glitschigen Geläuf Mangelware. Ein Kopfball von Rilli in der 24. Minute und ein abgewehrter Schuss von Knobelspies kurz vor der Pause waren die magere Chancenausbeute im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse: Rilli kurz nach Wiederanpfiff und Förster in der 48. Minute für die Gäste hatten jeweils die Führung auf dem Fuß, bevor Knobelspies mit einer Direktabnahme zum 0:1 traf. Wenig später zielte erneut Knobelspies nur knapp vorbei. Danach nahmen die Platzherren das Heft wieder in die Hand. Zunächst scheiterte Maag am Gästekeeper. Nur eine Minute später drückte Seubert eine Kopfballvorlage von Rilli über die Linie. Kurz darauf war Maag nur durch ein Foul zu stoppen. Den Strafstoß verwandelte Fischer zum 2:1. In der Folgezeit erhöhten die Gäste den Druck und hatten mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Die Heimelf verteidigte den knappen Vorsprung und kam durch Seubert zum 3:1. Als Kreiser in der Schlussminute mit einem abgefälschten Schuss auf 3:2 verkürzte, kam in der Nachspielzeit noch einmal Spannung auf.

Tore: 0:1 (52.) Knobelspies, 1:1 (57.) A. Seubert, 2:1 (59./FE) Fischer, 3:1 (85.) A. Seubert, 3:2 (90.) Kreiser. – SR: Litterst (Rielasingen-Worblingen). – Z: 90.

TSV Konstanz

BSV Nordstern Radolfzell

4:1 (1:1)

Ein gutes Bezirksligaspiel kontrollierte der TSV Konstanz gegen den BSV Nordstern Radolfzell. In der 9. Minute verfehlte Egbo das Tor nur knapp, und in der 20. Minute machte der TSV-Torwart einen Kopfball der Gäste zunichte. In der 30. Minute erzielte Egbo nach einer tollen Kombination und Zuspiel von Behzat Güleryüz das 1:0. In der 41. Minute traf Daniel Fiore-Tapia nach einem Eckball zum 1:1-Halbzeitstand. Kurz nach der Pause dezimierten sich die Konstanzer durch ein völlig unnötiges Foul im Strafraum mit der fälligen Roten Karte gegen Mert Levent selbst. Den Strafstoß konnten die Gäste nicht verwandeln, der sichere TSV-Rückhalt Rescigno parierte. Die Gastgeber kamen nach dem Platzverweis komischerweise besser ins Spiel und kontrollierten von nun an die Partie. In der 67. Minute brachte der eingewechselte Wohlfahrt nach Zuspiel von Kir den TSV mit 2:1 in Führung. In der 70. Minute baute Wohlfahrt per Kopf nach Flanke von Kir den Vorsprung auf 3:1 aus. In der 74. Minute verwandelte Kir einen Freistoß direkt zum 4:1-Endstand. Vier Minuten später landete ein Schuss der Gäste noch an der Querlatte.

Tore: 1:0 (30.) Egbo, 1:1 (39.) D. Fiore-Tapia, 2:1 (63.) Wohlfahrt, 3:1 (70.) Wohlfahrt, 4:1 (74.) Kir. – SR: Margraf (Randegg). – Z: 40. – Bes. Vok.: Rot (47.) für Levent (TSV Konstanz).

SV Denkingen

VfR Stockach

0:0

Der SV Denkingen startete schwungvoll in die Partie gegen den Spitzenreiter VfR Stockach. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste besser ins Spiel und erarbeiteten sich ein Übergewicht. Die erste Chance hatte aber Denkingen, doch Jonathan Scheike traf nur den Pfosten. Mit hohem Tempo wurden die Angriffe von beiden Mannschaften vorgetragen. Die Abschlüsse des Tabellenführers waren noch zu ungenau. Tino Wagner hätte den Gastgeber in der 35. Minute in Führung bringen können, doch er köpfte aus kurzer Distanz in die Arme von Nikola Schreng im Tor des VfR Stockach. Auf der anderen Seite vergaben kurz vor dem Halbzeitpfiff Okan Emir und Sören Reisser Chancen zur Führung für den VfR. Kurz nach Wiederanpfiff lag der Ball nach einem Schuss von Julian Widmann im Tor der Gäste. Der Unparteiische verweigerte dem Treffer aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung aber die Anerkennung. In der 55. Minute ging ein Schuss von VfR-Kapitän Reisser knapp am Tor des SV Denkingen vorbei. Beide Mannschaften gingen weiter hohes Tempo und keinem Zweikampf aus dem Wege, lediglich vor dem Tor gab es wenig klare Möglichkeiten. Die beste hatte Tino Wagner zehn Minuten vor Spielende. Nach Flanke von Julian Widmann ging sein Kopfball knapp am langen Pfosten vorbei. So blieb es bis zum Schluss in einer interessanten und spannenden Bezirksligapartie bei einer gerechten Punkteteilung.

SR: De Vito (Stetten a.k.M.). – Z: 150.

TSV Aach-Linz

FC Anadolu Radolfzell

5:1 (1:1)

Der Aufsteiger aus Radolfzell fing sich direkt mit dem ersten Angriff das Tor ein. Fitz wurde im Strafraum von den Beinen geholt, den Elfmeter verwandelte Staykov sicher zum 1:0 für den TSV Aach-Linz. Radolfzell ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte gut nach vorne. Der TSV stand sehr tief, und die Gäste machten das Spiel in der ersten Halbzeit. In der 29. Minute erzielte Mert Cesur den bis dahin verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war Aach-Linz etwas dominanter. Auf dem extrem schwer bespielbaren Platz war jeder Pass ein Glücksspiel. Beide Teams kämpften und versuchten alles, um in Führung zu gehen. Klare Torchancen wurden in der ersten Stunde aber nicht herausgespielt. Der eingewechselte Raabe sorgte dann in der 69. Minute für das 2:1. Ab diesem Zeitpunkt machte Radolfzell auf und schmiss alles nach vorne. Das nutzte der TSV aus und konterte in Folge den Gast aus. Schnetzler, Lohr und Fitz erhöhten in kurzer Zeit zum 5:1-Endstand. Radolfzell konnte nichts mehr entgegensetzen und schwächte sich in der 80. Minute durch eine Gelb-Rote Karte selbst. (ad)

Tore: 1:0 (6./FE) Staykov, 1:1 (29.) Mert Cesur, 2:1 (69.) Raabe, 3:1 (74.) Schnetzler, 4:1 (77.) Lohr, 5:1 (81.) Fitz. – SR: Mac-Nelly (Konstanz). – Z: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (80.) für Cesur (Radolfzell).

Hegauer FV

Hattinger SV

0:1 (0:1)

Eine bittere 0:1-Niederlage musste der Hegauer FV gegen den Hattinger SV einstecken. Ein fragwürdiger Foulelfmeter entschied das Spiel. Von Beginn an standen die Gäste sehr tief und konzentrierten sich fast ausschließlich auf ihre Defensive. Die HFV-Elf hatte klar mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht, die Räume zu öffnen. In der 24. Minute tauchte Hattingen zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor auf, Maus konnte aber parieren, beim zweiten Klärungsversuch von Mayer hakte ein Gästespieler ein und es gab Elfmeter. Suker ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 0:1 (24.). In der 32. Minute hatte Care den Ausgleich auf dem Fuß. In der 43. Minute wurde Mayer im Strafraum gefoult. Den Elfmeter schoss HFV-Torjäger Greco zu unplatziert, sodass HSV-Torhüter Fürderer parieren konnte (44.). Im zweiten Abschnitt fand das Spiel fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt, die phasenweise mit zwei Fünferketten tief verteidigten, sodass sich für die Heimelf wenig Räume ergaben. Mayer verzog knapp (54.), dann reagierte Fürderer stark gegen Roth (62.). Der HFV war im Abschluss zu ungenau, sodass es beim glücklichen Sieg der Gäste blieb. (roe)

Tor: 0:1 (24./FE) Suker. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 120.