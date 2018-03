Handball SV Allensbach gelingt Wiedergutmachung

Beim überzeugenden 31:27-Heimsieg gegen den TV Möglingen zeigen die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach ein ganz anderes Gesicht als zuletzt in Kandel.

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

TV Möglingen

31:27 (15:13)

Erleichterung pur nach dem Schlusspfiff in Allensbach. Teamchef Oliver Lebherz und seine Spielerinnen strahlten um die Wette nach dem Sieg gegen den auf dem Papier stärkeren TV Möglingen in einer temporeichen Partie. Die angekündigte Wiedergutmachung nach dem Auswärtsspiel in Kandel ist gelungen. „Ich bin sehr zufrieden“, konstatierte Lebherz nach dem Spiel. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft gesehen“, freute er sich über den Punktgewinn und den Auftritt seiner Spielerinnen.

Dabei hatten der Teamchef und die SVA-Fans in den Anfangsminuten nichts zu lachen gehabt. Zwar gingen die Allensbacherinnen hoch motiviert ins Spiel, doch nach einem Pfostentreffer von Julia Willauer und einem Lattentreffer von Steffi Hotz stand ein 1:4-Rückstand in der 6. Minute zu Buche. Die Spielerinnen vom Bodensee ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und starteten einen fulminanten Fünf-Tore-Lauf zum 6:4. Durch gute Defensivleistung im ersten Spielabschnitt bauten die Allensbacherinnen Druck auf die Mögliner Offensive aus, die kurzzeitig nervös wirkte. Zehn Fehlwürfe produzierten die Gäste so in der ersten Halbzeit, was die Gastgeberinnen ausnutzen konnten. Einzig Gästekeeperin Jana Brausch hielt den TVM in diesem Abschnitt im Spiel, als sie Wurf um Wurf der Allensbacherinnen entschärfte – zehnmal vereitelte sie in den ersten 30 Minuten SVA-Chancen.

Die Gäste spielten trotz allem weiterhin gut mit und kamen beim 11:10 (23.)und 13:12 (27.) dem Ausgleich nahe, doch Allensbach schaffte es immer wieder, die Gäste auf Distanz zu halten. Nach dem 15:13-Pausenstand gelang es den Allensbacherinnen in der zweiten Halbzeit, den Vorsprung wieder aufzubauen. Von schlechter Chancenausbeute wie gegen Kandel war in der Partie gegen Möglingen nichts zu sehen, der Zug zum Tor war ebenso vorhanden wie Treffsicherheit. Zudem konnte die in der zweiten Halbzeit eingewechselte SVA-Torfrau Nathalie Wörner mit einigen schönen Paraden ihren Teil zur Führung beitragen. Die Mannschaft vom Bodensee ließ sich den doppelten Punktgewinn nicht mehr nehmen und sicherte sich einen 31:27-Sieg.

Dementsprechend sanftere Töne schlug Teamchef Lebherz nach dem Sieg seiner Mannschaft an, konstatierte aber auch noch Verbesserungsbedarf. „In der zweiten Halbzeit hätten wir in der Abwehr cleverer agieren können, aber unter dem Strich sind wir mit den zwei Punkten zufrieden.“ Über den Tabellenplatz am Ende der Saison will sich Lebherz erst einmal nicht allzu viele Gedanken machen. „Wir arbeiten von Spiel zu Spiel“, so der Teamchef und fügte hinzu, dass es nun wichtig sei, Kontinuität in die Leistung seiner Mannschaft zu bringen.

SV Allensbach: Wörner, Lukau (Tor); Lizureck, Person, Rothmund (5), Willauer (6), Müller, Bickel, Greinert (7), Hotz (6/2), Höppe (2), von Kampen (1), Hübner (3), Scholl (1). – Z: 250.