Frauenhandball SV Allensbach geht mit frischem Wind in die Saison

Mit einem Heimspiel starten die Allensbacher Handballerinnen in die neue Spielzeit der 3. Liga. Gegner zum Auftakt ist am Samstag um 20 Uhr der TSV Haunstetten

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TSV Haunstetten (Samstag, 20 Uhr, Riesenberghalle). – Erst vor zwei Wochen verkündete der SV Allensbach die überraschende Trennung von Trainer Claus Ammann, kurz vor Beginn der neuen Saison, die am Samstag um 20 Uhr in der Riesenbergsporthalle gegen den Zweitligaabsteiger TSV Haunstetten eingeläutet wird. Mit der neuen Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz geht die Mannschaft mit frischem Wind in die Saison und hat ambitionierte Ziele: Oben mitspielen will man, der Blick richtet sich gen 2. Liga, die spätestens in der Saison 2018/2019 erreicht werden soll. „Dafür arbeiten wir inner- und außerhalb des Trainings sehr hart“, unterstreicht Sportvorstand und Torwart-Trainer Peter Liebl die Pläne der Drittligahandballerinnen. Der Wechsel auf der Trainerbank so kurz vor Saisonbeginn sei für das Erreichen der Allensbacher Ziele nicht hinderlich: „Selbstverständlich ist so eine Umstellung am Anfang nicht einfach, aber die Mechanismen sitzen und wir sind zurzeit deutlich stärker aufgestellt“, blickt Liebl positiv in Richtung Saisonstart.

Wie die Rollenverteilung auf der Trainerbank bei der Kombination Trainerin und Teamchef aussehen wird, steht indes noch nicht fest. „Da sind wir momentan noch in der Sondierungsphase“, erklärt der neue Teamchef Oliver Lebherz und fügt hinzu: „Das werden wir so einrichten, dass sich die Mannschaft optimal weiterentwickeln kann. “ Für Lebherz gilt es, „erst einmal gut in die Saison zu starten und Sicherheit zu bekommen“. Aber auch er zeigt sich ambitioniert: „Mein Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen, danach richte ich mich aus“, so Lebherz.

Neben dem Wechsel auf der Trainerbank sollen auch die Neuzugänge zur Mission Zweitligaaufstieg beitragen. Neben Zoey Ludwig, Hannah Person und Leonie Scholl, welche schon beim Skoda-Cup für die erste Mannschaft des SVA im Einsatz waren, ist auch Franziska Höppe neu dabei. „Durch Leonie Scholl und Franziska Höppe haben wir nochmals an Qualität gewonnen“, freut sich Peter Liebl auf den Einsatz beider Spielerinnen, die den Rückraum des SVA-Kaders verstärken sollen. Kein Neuzugang, aber dafür wieder fit ist Stephanie Lukau, die zum Saisonbeginn für Allensbach zur Verfügung steht. Anna Mayer hingegen fällt mindestens für die erste Hälfte der neuen Saison aus und kann somit frühestens nach der Winterpause eingesetzt werden.

Alles in allem gute Voraussetzungen für den SV Allensbach, um guter Dinge in die neue Saison zu starten, in der er neben den alten Bekannten TSV Kandel, HSG Freiburg, SG BBM Bietigheim II , TV Möglingen und ESV Regensburg auch auf sechs neue Kontrahenten treffen wird. Darunter der Zweitligaabsteiger TSV Haunstetten, die Aufsteiger TSG Ketsch II, TS Herzogenaurach, TuS Metzingen, Südpfalz Tiger (SG Ottenheim/Bellheim/Zeiskam) sowie die zweite Mannschaft der neugegründeten FSG Wailbingen/Korb.

Peter Liebl sieht als größte Favoriten im Kampf um die Tabellenspitze neben dem TSV Haunstetten auch den TV Möglingen sowie die Bundesligareserve der SG BBM Biethigheim: „Der TV Möglingen wird ganz oben mitspielen wollen, sie haben sich mit zwei Zweitligaspielerinnen verstärkt. Bietigheim hingegen hat eine ausgezeichnete Qualität im Kader mit Jugendnationalspielerinnen, und man weiß nie, wen sie aus der ersten Mannschaft in den Kader der zweiten zaubern.“

Mit dem TSV Haunstetten empfängt der SV Allensbach zu Beginn der Saison gleich einen der größten Konkurrenten im Kampf um die oberen Ränge. Ein echter Gradmesser zum Auftakt. Teamchef Oliver Lebherz schätzt den Gegner als „sehr stark“ ein, gibt sich jedoch auch zuversichtlich: „Wir haben ein Heimspiel, und das wollen wir auch gewinnen.“