Frauenhandball SV Allensbach geht hoch motiviert ins Auswärtsspiel

Frauenhandball, 3. Liga: TV Möglingen – SV Allensbach (Stadionhalle Möglingen, Sonntag, 16 Uhr). – Volles Programm für die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach: Am morgigen Sonntag geht die Reise für die Truppe vom Bodensee zum direkten Tabellennachbarn TV Möglingen, und bereits am Dienstag empfängt der SVA dann den Aufsteiger SG O/B/K – auch Südpfalz Tigers genannt – in der eigenen Halle. Unglücklich für die Allensbacherinnen ist, dass bei dem straffen Programm weiterhin eine Grippewelle den Kader plagt und bestehende Verletzungen noch nicht auskuriert sind, sodass Neuzugang Leonie Scholl auch am Sonntag nicht zur Verfügung stehen wird.

Doch von derlei Umständen lässt man sich in Allensbach nicht verunsichern, steht die klare Marschroute für die nächsten Partien schon fest. „Aus den nächsten drei Spielen wollen wir sechs Punkte holen“, so die hoch motivierte SVA-Trainerin Sandra Reichmann. Nach dem 29:20-Erfolg gegen den TSV Kandel und somit dritten Sieg in Folge haben die Allensbacherinnen wieder Oberwasser nach dem Fehlstart in die Saison. „Es normalisiert sich, der Trainerstab und das Team wachsen immer mehr zusammen“, erklärt Trainerin Reichmann den Aufschwung ihrer Mannschaft und fügt hinzu: „ Wir haben genug Zeit gehabt, ein bisschen an den Dingen zu arbeiten, und jetzt ernten wir mit dieser sehr fröhlichen Truppe die Früchte“.

Diese Früchte in Form von zwei Punkten sollen nun auch im morgigen Spiel gegen Möglingen mit einem Auswärtssieg geerntet werden. Dabei ist Möglingen nicht gerade der Lieblingsgegner der Allensbacherinnen, war der TV vergangene Saison doch die einzige Mannschaft, die Allensbach in beiden Spielen bezwingen konnte. Nun sind beide Teams mit 6:4 Punkten Tabellennachbarn, dank der besseren Tordifferenz steht Möglingen auf Platz sechs einen Rang vor dem SV Allensbach. Auf dem Papier ist damit eine sehr ausgeglichene Partie zwischen beiden Mannschaften zu erwarten, wobei Allensbach mit dem Rückenwind durch drei Siege aufs Parkett treten kann, während der TV Möglingen vorige Woche eine Niederlage gegen die HSG Freiburg hinnehmen musste.

„Möglingen wartet mit einer 6-0-Abwehr auf“, weiß Sandra Reichmann über den kommenden Gegner. „Wir werden im Angriff eine Schippe drauflegen müssen und in der Defensive gut attackieren, damit die Möglingerinnen mit ihrem guten Rückraum nicht über uns drüber werfen“, so die SVA-Trainerin. Wenn ihre Mannschaft diese Vorgaben umsetzen und an ihrer defensiven Stärke aus den letzten Spielen festhalten kann, stehen auch in Möglingen die Chancen gut, einen weiteren Sieg zu feiern.