Handball SV Allensbach fährt gut gelaunt in die Oberpfalz

SV Allensbach fährt gut gelaunt in die Oberpfalz

Die Handballerinnen des SV Allensbach treten mit weniger Personalsorgen als zuletzt am Samstag beim Tabellendritten ESV 1927 Regensburg an

Frauenhandball, 3. Liga: ESV 1927 Regensburg – SV Allensbach (Samstag, 19 Uhr). – Nach zwei nervenaufreibenden Spielen mit glücklichem Ausgang innerhalb von drei Tagen gegen den TV Möglingen (31:30) und die SG O/B/K (28:28) erwartet den SV Allensbach am Samstag eine schwere Aufgabe, wenn die Drittligahandballerinnen vom Bodensee beim Tabellendritten ESV 1927 Regensburg zu Gast sind. Dieser spielt nämlich „keinen Kuschelhandball“, weiß SVA-Trainerin Sandra Reichmann, die eine körperlich herausfordernde Partie erwartet.

Der Tabellendritte aus der Oberpfalz wartet mit Jugend-Nationalspielerin Franziska Peter und der zweitbesten Torschützin der Südstaffel der 3. Liga, Natascha Weber, auf. Der gut aufgestellte ESV-Angriff stellt mit 209 Treffern (rund 30 Tore pro Spiel) die zweitbeste Offensive. „Die Regensburgerinnen sind sehr giftig, da müssen wir von der ersten bis zur letzten Minute eine konstante Leistung bringen, dürfen keinen Durchhänger haben und müssen die starke rechte Seite von ihnen in den Griff bekommen“, sagt Reichmann unabhängig von der aktuellen Brisanz rund um den ESV.

Der kommende Gegner der Mannschaft vom Bodensee sorgte nämlich nach der Partie gegen die TS Herzogenaurach vor einer Woche für Schlagzeilen. Mit harten Bandagen gingen die Regensburgerinnen gegen den Aufsteiger zur Sache. Sie sammelten zwölf Zeitstrafen – in den Schlussminuten der Partie sogar vier hintereinander, sodass nur zwei ESV-Feldspielerinnen auf dem Parkett standen. Die TS Herzogenaurach legte im Nachhinein einen Protest ein, da nach der Disqualifikation des ESV-Trainers zum Zeitpunkt der vier Zeitstrafen versäumt wurde, eine weitere Regensburgerin vom Feld zu nehmen.

Die Allensbacherinnen hingegen konzentrieren sich abseits solcher Kuriositäten mehr auf sich selbst, denn noch immer steht die Maxime, möglichst die maximale Ausbeute aus der Partie gegen Regensburg rauszuholen. Umso besser also, dass der Kader des SVA in der kommenden Partie nicht mehr wie gegen die SG O/B/K von Erkältungssorgen geplagt ist. In Regensburg entfällt damit das „Rochieren aufgrund von angeschlagenen Spielerinnen. Wir sind funktionsfähiger aufgestellt“, freut sich SVA-Trainerin Sandra Reichmann über die Genesung ihrer Spielerinnen und auch über die derzeitige Motivation ihres Teams: „Mental sind wir auf einem total guten Weg, die Mannschaft hat Lust zu spielen. Wir fahren gut gelaunt nach Regensburg und sind zuversichtlich, bei guter Leistung zwei Punkte zu holen.“