Handball SV Allensbach braucht ein Erfolgserlebnis

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach empfangen die TuS Metzingen II. Die Bundesliga-Reserve aus Metzingen ist am Dienstag in der Riesenberghalle zu Gast.

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – TuS Metzingen II (Dienstag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Zu ungewohnter Zeit bestreitet der SV Allensbach in der dritten Liga das zweite Heimspiel der neuen Saison. Am Dienstag um 16 Uhr empfangen die Allensbacherinnen den Aufsteiger TuS Metzingen II – und treffen nach dem Spiel in Bietigheim erneut auf eine Bundesligareserve.

Die TuS Metzingen ist keine unbekannte Größe, spielte die erste Mannschaft doch in der Vergangenheit in der 2. Bundesliga gegen den SV Allensbach. Mittlerweile ist Metzingen im Handball-Oberhaus erfolgreich und führt die 1. Bundesliga an. Der SV Allensbach dagegen strebt den Aufstieg in die Zweite Liga an und muss sich auf dem Weg dahin am Tag der Deutschen Einheit mit der Metzinger Reserve messen.

Die Partie gegen den Aufsteiger wird keine leichte Aufgabe für den SVA, die Reserve der „TusSies“, wie sich die Metzingerinnen selbst nennen, ist nicht zu unterschätzen. Mit einem klaren 32:24-Sieg im Duell der Aufsteiger gegen Herzogenaurach und einem Unentschieden gegen die HSG Freiburg hat die TuS einen besseren Start in die Saison erwischt als die Gastgeberinnen aus Allensbach und gezeigt, dass er durchaus wettbewerbsfähig ist.

„Metzingen ist eine sehr agile Mannschaft, die sehr dynamisch ist“, beschreibt SVA-Trainerin Sandra Reichmann den kommenden Gegner. „Da müssen wir hauptsächlich in der Abwehr kompakt stehen, um hinten ein Bollwerk zu sein und aus dieser sicheren Abwehr heraus Tore zu erzielen“, gibt Reichmann den Fahrplan vor. Doch für die Trainerin steht vor allem auch die eigene Mannschaft im Fokus: „Wir wollen uns auf unsere Stärken besinnen und das Leistungsvermögen, welches wir besitzen, abrufen“, konzentriert sich die Trainerin des SVA nach den vielen Fehlern zum Saisonstart auf die eigenen Spielerinnen. Von der derzeitigen Tabellensituation mit dem vorletzten Platz lässt sich Reichmann nicht beeinflussen, wohl wissend, dass die Mannschaft nach dem Trainerwechsel kurz vor Saisonstart erst einmal zusammenwachsen muss. „Die Tabelle ist zum jetzigen Zeitpunkt wenig aussagekräftig“, so Reichmann und fügt hinzu: „Wir haben gegen starke Gegnerinnen gespielt und brauchen jetzt erst mal ein Erfolgserlebnis.“

Dieses wäre dringend nötig, um die beiden Niederlagen zum Saisonauftakt gegen den TSV Haunstetten und die Bundesligareserve aus Bietigheim verdauen zu können. Beide Male scheiterten die Allensbacherinnen an ihrer hohen Fehlerquote, in Bietigheim kam noch eine auffällig schlechte Chancenauswertung hinzu. Im Heimspiel gegen Metzingen hat die Mannschaft vom Bodensee nun die Chance, zu ihrer gewohnten Heimspielstärke zurückzukehren und mit einem Sieg in der neuen Saison anzukommen.