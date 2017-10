Frauenhandball SV Allensbach II völlig von der Rolle

Nach der 17:26-Niederlage gegen Strohgäu hadern die Trainer Babsi Harter und Rainer Leenen mit ihrer Mannschaft

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

HSG Strohgäu

17:26 (11:13)

Die HSG Strohgäu war im Spiel beim SV Allensbach II in Abwehr und im Angriff von Beginn an sehr präsent. Einzig Torhüterin Julia Gruber hatten es die Gastgeberinnen zu verdanken, dass das Spiel offen blieb. Das 4:4 in der 9. Minute war das letzte Unentschieden im Spiel. Von da an liefen die Allensbacherinnen einem Rückstand hinterher. Immer dann, wenn es so aussah, als könnte der SVA die Partie drehen, wie beim 7:8 in der 17. Minute, waren die Gastgeberinnen nicht geduldig genug oder vergaben leichtfertig Chancen. Strohgäu zog so auf 10:13 davon. Trotzdem war zur Pause beim Stand von 11:13 aus Allensbacher Sicht noch alles drin.

Statt zu Beginn der zweiten Hälfte in Ballbesitz auf ein Tor Rückstand zu verkürzen, fing sich der SVA II postwendend ein weiteres Gegentor ein. In den folgenden Minuten hätte die Drittliga-Reserve das Spiel kippen können, doch immer wieder stand sich der SVA selbst im Weg. Hier zeigte sich die Verunsicherung der vergangenen Partien. Auch als es nach 45 Minuten nur 17:18 stand, fing sich Allensbach trotz guter Chancen ein Tor ums andere ein. Nichts ging mehr, der SVA II spielte hilflos auf, vergab alle sich bietenden Möglichkeiten. So erzielten die Gäste acht Tore nacheinander ohne eigenes Gegentor. Man kann verstehen, weshalb die Allensbacher Trainer Babsi Harter und Rainer Leenen „stocksauer“ auf ihre Mannschaft waren. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe völlig verdienter 26:17-Erfolg für die HSG Strohgäu. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Singler (Tor); Allgaier, Heinstadt (1), Hoeppe, Wollny (2), Leenen (2), Maier (5), Dzialoszynski (2/1), Moll, Schmidt, Epple, Kayser (5).