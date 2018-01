Handball SV Allensbach II startet perfekt ins neue Jahr

Der SV Allensbach II gewinnt gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim klar mit 30:22.

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

SG Heidelsheim/H.

30:22 (17:12)

Durch den vierten Sieg in Folge verschaffte sich der SV Allensbach II weiter Luft im Kampf gegen den Abstieg. In der Anfangsphase standen beide Abwehrreihen zunächst recht gut und ließen kaum Chancen zu. So dauerte es bis zur fünften Spielminute, ehe der SVA II zum ersten Mal in Führung gehen konnte. Schnell erhöhten die Gastgeberinnen auf 4:1, was die Gästetrainerin zur ersten Auszeit veranlasste. Diese hatte dann auch bedingt Wirkung, jedenfalls konnten sich die Allensbacherinnen vorerst nicht weiter absetzen. Das Spiel war bis Mitte der ersten Halbzeit ausgeglichen, doch dann übernahm der SV Allensbach II das Kommando und setzte sich bis zur Pause auf 17:12 ab.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs legte der SV Allensbach II gleich zweimal nach, so dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt die Weichen zugunsten der Gastgeberinnen gestellt waren. Die Gäste glaubten mit zunehmender Spielzeit auch nicht mehr an ihre Chance, vor allem, weil meist Elisa Singler im Tor des SV Allensbach II eine unüberwindbare Hürde darstellte. Auch die versuchte Kurzdeckung für Jule Wollny, Julia Scharff und Lucy Dzialoszynski brachte der SG Heidelsheim/Helmsheim nicht den erhofften Erfolg. So sicherte sich Allensbach einen auch in der Höhe verdienten 30:22-Sieg. Bereits am kommenden Wochenende tritt der SV Allensbach II erneut gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim an, diesmal auswärts. (up)

SV Allensbach II: Singler, Gruber (Tor); Allgaier (2), Heinstadt, Holzmann, Wollny (4), Leenen (3), Maier (2), Dzialoszynski (11/3), Moll (2), Scharff (1), Epple (2), Kayser (3).