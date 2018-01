Handball SV Allensbach II setzt auf den Heimvorteil

Die Oberliga-Handballerinnen empfangen am Sonntag die HSG Mannheim.

Frauenhandball, Oberliga: SV Allensbach II – HSG Mannheim (Sonntag, 16.30 Uhr). – Der kommende Gegner des SV Allensbach II war auch der Auftaktgegner in dieser Saison. Mitte September des vergangenen Jahres war der SVA-Tross stark ersatzgeschwächt im Mannheimer Ortsteil Seckenheim angetreten und hatte bis zur 55. Minute wacker mitgehalten, ehe am Ende schlichtweg die Kraft fehlte.

Vor Wochenfrist waren Allensbacherinnen beim Rückspiel in Heidelsheim nicht ganz auf der Höhe, sodass es am Ende eine deutliche Niederlage gab. Der feste Vorsatz für das Heimspiel gegen Mannheim lautet daher Wiedergutmachung und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.

„Dass es in Allensbach nicht einfach ist, zu gewinnen, haben vor Weihnachten bereits Bönnigheim und Wolfschlugen erfahren müssen. In heimischer Halle fühlen sich unsere Spielerinnen einfacher sicherer. Dieses Pfund werden wir auch am Sonntag ausspielen, auch wenn die Mannschaft von Trainer Peter Jano sicherlich kein leichter Gegner sein wird“, so der Allensbacher Trainer Rainer Leenen.

Seine Trainerkollegin Babsi Harter ergänzt: „Wir haben die Defizite aus dem Heidelsheim-Spiel klar und deutlich angesprochen. Jede einzelne Spielerin weiß, wo sie bei sich am Sonntag ansetzen muss, damit es im Kollektiv wieder klappt. Ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag eine ganz andere Mannschaft sehen werden“, sagt Harter.

Beim SV Allenbach II werden aller Voraussicht nach alle Spielerinnen an Bord sein. Wie fit die A-Jugendlichen Katja Allgaier, Julia Scharff und Jenny Heinstadt am Sonntag sind, muss abgewartet werden. Sie sind am Abend davor mit der Allensbacher A-Jugend beim Bundesligaspiel in Dortmund im Einsatz und kommen erst mitten in der Nacht wieder heim. (rl)