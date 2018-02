Frauenhandball SV Allensbach II schlägt Spitzenreiter

Der SV Allensbach II setzt sich zuhause mit 23:21 gegen den Oberliga-Tabellenführer SG Kappelwindeck/Steinbach durch

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

SG Kappelwindeck/St.

23:21 (10:11)

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: die SG Kappelwindeck/Steinbach mit Ambitionen in Richtung 3. Liga und der SV Allensbach II mit dem Ziel, sich weiter Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Steinbach hatte den besseren Start, doch der SVA hielt mit guter Abwehrarbeit dagegen. Da zudem Jule Gruber im Allensbacher Tor zu überzeugen wusste, gelang es den Gästen nicht, sich abzusetzen. So war beim Stand von 10:11 zur Halbzeit alles offen.

Die zweite Hälfte begann gut für die Gastgeberinnen. Lisa Maier erzielte per Siebenmeter den Ausgleich und Lucy Dzialoszynski die erste Führung für den SVA II. Die SG konterte jedoch zweimal eiskalt und ging wieder in Front (12:13). Dies sollte aber die letzte Führung für die Gäste in diesem Spiel sein. Fortan wurde beim SV Allensbach II mit Herzblut um jeden Ball gekämpft, voll darauf fokussiert, zwei Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Beim 20:17 gut zehn Minuten vor Schluss lag die große Überraschung in der Luft. Doch es wurde noch mal richtig eng, als die Gäste in der 55. Minute wieder bis auf ein Tor heran kamen. Kurz vor Schluss des Spiels brannten dann bei einigen Gästespielerinnen die Sicherungen durch, was zu einer dreifachen Unterzahl führte. Am Ende stand ein verdienter, weil mit viel Engagement erzielter Erfolg der Gastgeberinnen. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Singler; Allgaier (3), Heinstadt, Holzmann, Wollny (1), Leenen (3), Maier (7/3), Dzialoszynski (2), Moll, Scharff, Schmidt, Epple (5/1), Kayser (2).