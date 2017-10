Frauenhandball SV Allensbach II kämpft gegen die Verunsicherung

Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den Aufsteiger HSG Strohgäu geht der Blick der Verantwortlichen beim SV Allensbach II für den Moment nicht mehr Richtung gesichertes Mittelfeld, sondern nur noch zum nächsten Spiel. In dem wartet die TG 88 Pforzheim

Frauenhandball, Oberliga: TG 88 Pforzheim – SV Allensbach II (Samstag, 18 Uhr, Fritz-Erler-Halle). – Der kommende Gegner Pforzheim hat in der vergangenen Saison in der 3. Liga noch gegen die erste Mannschaft des SVA gespielt. Trotz einiger Abgänge nach dem Abstieg etabliert sich die Mannschaft aktuell im oberen Tabellendrittel und hat Tuchfühlung zur Spitze. Zweifelsohne verfügt die HSG Pforzheim, die nach vier Siegen und zwei Niederlagen nicht unschlagbar ist, mit Annika Hentschel über eine der wurfgewaltigsten Rückraumspielerinnen in der Oberliga.

„Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es für jeden Gegner oberhalb Platz acht oder neun eine Pflichtaufgabe ist, gegen Allensbach als derzeitiger Vorletzter zu gewinnen. Das ist für unsere Mädels eine sehr ungewohnte Situation, haben wir doch letzte Saison den sechsten Platz beleget und waren in der umgekehrten Lage wie heute", sagt SVA-Trainer Rainer Leenen. "Das ist ein schwieriger – und schmerzhafter – Lernprozess für unsere Spielerinnen. Am Ende tut es uns vielleicht aber auch mal gut, ohne jegliche Erwartungshaltung und als unterschätzter Gegner anzutreten“, fährt er fort. Die Sportliche Leiterin Daniela Grashorn ergänzt: „Die Mädels spielen im Moment vollkommen verunsichert. Wichtig wird sein, den Ursachen auf den Grund zu gehen und hier mit dem gesamten Team anzupacken. Wir haben als Ziel den Klassenerhalt, und ich bin sicher, wir werden dieses Ziel erreichen." (up)