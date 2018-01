Frauenhandball SV Allensbach II im Duell gegen Aufsteiger

SV Allensbach II ist nach dem Hinspiel vor einer Woche erneut gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim gefordert. Das Trainerduo Leenen/Harter fordert volle Konzentration von den Spielerinnen

Frauenhandball, Oberliga Baden-Württemberg: SG Heidelsheim/Helmsheim – SV Allensbach II (Sonntag, 17 Uhr). – Déjà-vu-Erlebnis für den SV Allensbach II: Nur acht Tage nach dem 30:22-Erfolg daheim gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim treten die Allensbacherinnen in Bruchsal erneut gegen den Aufsteiger aus Baden an.

Die Spielerinnen vom Riesenberg haben sich mit dem souveränen Erfolg am vergangenen Wochenende ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Sie stehen nun mit 10:16 Punkten auf Platz neun der Tabelle und damit vier Punkte und vier Plätze vor den Gastgeberinnen am Sonntag. 8:0 Punkte in Folge sind für den ehemals Vorletzten der BW-Oberliga Frauen eine ordentliche Leistung, auf der man sich aber keinesfalls ausruhen darf, will man den Abstand nach unten nicht nur halten, sondern weiter ausbauen.

Trainer Rainer Leenen findet deshalb klare Worte: „Was vor dem Hinspiel gegen Heidelsheim/Helmsheim galt, gilt vor dem Rückspiel genauso oder noch mehr. Wir haben bislang nichts erreicht und wissen noch ganz genau, wie es sich zu Saisonbeginn mit 0:8 Punkten angefühlt hat“, so Leenen. „Deswegen werden wir auch nach dem Sieg am letzten Samstag weiterhin demütig bleiben und von Spiel zu Spiel denken. Das hat uns in den letzten Wochen geholfen und den Erfolg gebracht.“ Seine Trainerkollegin Babsi Harter ergänzt: „Heidelsheim wird daheim anders auftreten als in Allensbach, so viel steht fest. Wir werden wieder an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen, um dort zu bestehen. In Bruchsal haben sich schon andere Mannschaften als wir zum Teil sehr schwer getan. Aber ich bin überzeugt, dass wir am Sonntag bei entsprechender Leistungsbereitschaft unserer Spielerinnen die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison holen und uns damit weiter von den Abstiegsrängen absetzen können“.

Sollte Lisa Maier bis Sonntag fit werden, sie laboriert nach wie vor an einer hartnäckigen Erkältung, können die beiden Allensbacher Trainer auf den kompletten Kader zurückgreifen. Auch das war in der bisherigen Saison nicht immer die Regel. (up)