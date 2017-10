Frauenhandball SV Allensbach II feiert ersten Sieg

Der SV Allensbach II hat mit fast komplettem Kader beim 27:24 gegen die FSG Donzdorf/Geislingen den ersten Saisonsieg gefeiert

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

FSG Donzdorf/Geisl.

27:24 (15:9)

Die Gastgeberinnen waren von Anfang an im Vorwärtsgang, hellwach sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Auch wenn die Gäste kurz nach dem 1:0 von Johanna Leenen den Ausgleich erzielen konnten – das schafften sie nur noch einmal zum 2:2. Dann übernahm der SVA II das Kommando, der in der 14. Minute bereits mit 8:4 führten. Was es allerdings zu kritisieren gilt, ist, dass die Allensbacherinnen in der Folge des Öfteren etwas zu fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Die Gäste, seltsam gehemmt wirkend, erzielten immer wieder, aus SVA-Sicht, unnötige Tore und blieben dadurch im Spiel. Eine Chance, die Partie zu drehen, hatten sie aber trotzdem nicht. Beim Stand von 15:9, vier Minuten vor Halbzeit, deutete sich daher ein deutlicher Erfolg der Heimmannschaft an.

Halbzeit zwei zeigte dasselbe Bild, der SV Allensbach II kontrollierte das Spiel, leistete sich in der Folge allerdings wieder einmal eine Schwächephase. Aus dem komfortablen Sechs-Tore-Vorsprung zur Halbzeit wurde kurz nach Wiederanpfiff ein 16:13 (37.). Nervenflattern kam dadurch jedoch nicht auf bei den Gastgeberinnen. Immer dann, wenn die SVA-Fans befürchteten, das Nervenkostüm würde nicht ausreichen, erzielte die Drittliga-Reserve vom Bodensee wieder einige Tore in kurzer Folge. Der Abstand wurde gewahrt und fünf Minuten vor Schluss war beim Stand von 26:20 wieder ein Sechs-Tore-Vorsprung hergestellt. Es spricht für die Gäste, dass sie sich dann nicht aufgaben und daher noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnten. Am verdienten 27:24-Erfolg für die Heimmannschaft gab es allerdings nichts zu rütteln. (up)

SV Allensbach II: Singler, Gruber (Tor); Allgaier, Heinstadt, Espinosa (3), Wollny (2), Leenen (1), Mayer (8/1), Moll (1), Schmidt, Epple (4), Kayser (6/1), Dzialoszynski (2).