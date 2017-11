Handball SV Allensbach II feiert Kantersieg gegen Tabellenzweiten

Die Oberliga-Handballerinnen schlagen den TSV Bönnigheim mit 34:24.

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

TSV Bönnigheim

34:24 (17:12)

Der SV Allensbach II wollte gegen den Tabellenzweiten TSV Bönnigheim an den Erfolg aus dem Spiel gegen Brombach anknüpfen. Nach gut sechs Minuten beim Stand von 3:3 sollte dann die Allensbacher Tempogegenstoßmaschinerie losgehen. Immer wieder wurde der Ball erkämpft oder von Jule Gruber im Tor abgefangen – und dann ging es im Sauseschritt nach vorne. Nun waren auch aus dem gebundenen Spiel schöne, erfolgreiche Spielzüge zu sehen. In der 14. Minute führten die Gastgeberinnen bereits mit 12:5. Weitere acht Minuten später, Bönnigheim hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine zweite Auszeit genommen, stand es 16:8. Die Allensbacher Fans waren hellauf begeistert von ihrer Mannschaft, die einen 17:12-Vorsprung mit in die Halbzeit nahm.

Das erste Tor in Halbzeit zwei gelang wiederum den Gästen. Allerdings hatte der SVA sofort die passende Antwort – und es ging so weiter wie in Halbzeit eins. Nach knapp 35 Minuten stand es 19:13, doch sieben Minuten später hatte der TSV Bönnigheim auf 21:19 verkürzt. Der sicher geglaubte Sieg stand plötzlich auf der Kippe. Laura Kayser sorgte mit einem sehr wichtigen Siebenmeter für das Tor zum 22:19, und der SVA besann sich wieder auf seine Fähigkeiten. Noelle Orzol hämmerte den Ball in ihrem ersten Punktspiel für den SVA zum 24:20 in die Maschen. Das Spiel war wieder gekippt. Noch einmal verkürzte Bönnigheim auf zwei Tore, doch nach dem letzten Gästetreffer zum 26:24 startete die Allensbacher Reserve einen wahren Sturmlauf. Bönnigheim, genervt von vielen Ballverlusten, gab sich auf und lud den SVA zum Toreschießen ein. Acht Tore in Folge erzielte der SVA, sodass am Ende ein außerordentlich verdienter 34:24-Erfolg stand. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Singler (Tor); Allgaier (3), Heinstadt, Wollny, Leenen, Maier (7), Dzialoszynski (7), Moll (1), Schmidt, Epple (10), Kayser (4/1), Scharff, Orzol (2).