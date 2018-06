Fußball SV Aach-Eigeltingen nimmt die erste Hürde im Aufstiegsrennen

Der SV Aach-Eigeltingen hat das erste Relegationsspiel im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga vor 400 Zuschauern mit 3:1 (1:0) gegen den FC Kluftern gewonnen.

In der kampfbetonten, fairen und ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Ismajli die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Nach der Pause kam Kluftern besser ins Spiel und zum Ausgleich durch Bausinger (62.). Die 2:1-Führung durch Frederik Edbauer fiel etwas überraschend (71.). In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte dann Pagliazzo den für die Hausherren erlösenden Treffer zum 3:1-Endstand. Bild: Peter Pisa