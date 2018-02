Schwimmen SSF Singen verpasst erneut den Aufstieg

Noch eine Saison also in der Landesliga Baden. Die Schwimmer konnten die vielen unerwarteten Ausfälle nicht adäquat ersetzen.

Schwimmen, Landesliga Baden: Wieder einmal sollte es nicht wahr werden: Rund 13 200 Punkte erschwamm das Männerteam der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen in diesem Jahr aufgrund der Saisonzeiten bei den Mannschaftsmeisterschaften in der Landesliga Baden. Diese Summe hätte in all den Jahren den sicheren Aufstieg bedeutet. Nach zwei krankheitsbedingten Absagen wichtiger Leistungsträger am vorletzten Tag und in den letzten Minuten vor dem Wettkampf, die jeweils mehr als 2000 Punkte erschwommen hätten, musste SSF-Trainer Norbert Mayer die Mannschaft zweimal komplett umstellen und alle freigewordenen acht Starts durch vier junge, im Schnitt knapp vierzehnjährige Nachwuchsschwimmer ersetzen.

„Schon die erste Umstellung kostete uns etwa 350 Punkte. Aber selbst das hätte für den Aufstieg gerade noch gereicht. Mit der zweiten Umstellung verloren wir allerdings nochmals rund 650 Zähler. Das war nicht mehr auszugleichen. Und so konnten wir uns im Fernvergleich mit den anderen Bezirken in Baden und Württemberg den Aufstieg abschminken“, sah Mayer die dritte Aufstiegsmöglichkeit seines Männerteams in weite Ferne gerückt.

So ging es für das extrem jungeSSF-Team darum, wenigstens in der Badenliga ganz vorn mitzumischen – und dies gelang selbst unter diesen widrigen Umständen. Allen voran glänzte Mattia Scigliano mit drei herausragenden Bestzeiten über 100 m Schmetterling (57,57 Sekunden), 200 m Freistil (1:57,64) und 200 m Schmetterling (2:09,57), bei denen er am Vereinsrekord von Thomas Winkler aus dem Jahr 2003 (2:09,46) nur um elf Hundertstelsekunden vorbeischrammte – es wäre der erste Vereinsrekord gewesen, den ein SSF-Schwimmer dem früheren Junioren-Europameister und Kurzbahn-Europameister abgenommen hätte. „Diese Rekordmarke fällt noch 2018, da bin ich mir sicher“, traut Mayer seinem derzeit Besten im Männerteam noch viel zu.

Weitere Bestmarken steuerten vor allem die jungen SSF-Starter bei, so Vincent Jakob über 200 m, 1500 m Freistil und 100 m Brust, Laurenz Busam auf den schwierigen 100 m und 200 m Schmetterling sowie Flavio Axmann über 200 m Rücken und 400 m Lagen. Die erfolgreichsten Punktesammler der SSF-Mannschaft waren Mattia Scigliano (2278 Punkte/4 Starts), Moritz Schmid (2128/4), Johannes Napel (1865/4), Vincent Jakob (1819/4), Espen da Silva (1292/3), Jan Heck (1013/2), Flavio Axmann (806/2), Laurenz Busam (618/2) und der erst zwölfjährige Alessandro Axmann (409/1).

In Villingen belegten die Schwimm-Sport-Freunde Singen mit 12 228 Punkten Platz eins vor Konstanz und Villingen, im Fernduell der vier Bezirke der Landesliga Baden hinter Freiburg II (13 043) und dem Schwimmteam HedDos (12 268) mit 40 Punkten Rückstand Platz drei. Im BaWü-Gesamtvergleich schafften der TSV Neustadt/Stuttgart (13 231), das Freiburger Team und der TV Bad Mergentheim (12 767 Punkte) die drei begehrten Aufstiegsränge.

„Platz eins war knapp drin, Platz zwei sicher, Rang drei bei nur einem Ausfall auch noch. Der Aufstieg war greifbar nah. Aber das nützt alles nichts, wenn das Team nicht zur Verfügung steht. Wir bleiben in der Landesliga Baden, für die eingeläutete Verjüngung der Mannschaft ist das vielleicht sogar besser, wenn auch beim dritten gescheiterten Anlauf etwas traurig“, sieht Mayer beide Seiten dieser Medaille.