Schwimmen SSF Singen sind auf Medaillenjagd in der Hauptstadt

Drei Singener Schwimmer treten in dieser Woche bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft an. Ein weiterer Starter folgt im Juli bei den Deutschen Meisterschaften – Junioren und offene Klasse.

Schwimmen: Hoch hinaus geht es für Alessandro Axmann, Vanessa Steigauf und Nils Miedler von den Schwimm-Sport-Freunden (SSF) Singen in ihren 13 von 15 möglichen Starts bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften diese Woche in Berlin. Dort gehen über 300 Vereine mit ihren besten Jugend-Athleten im Europa-Sportpark an den Start.

Axmann (Jahrgang 2005) qualifizierte sich beim süddeutschen Schüler-Mehrkampf für die Mehrkampf-Endrunde der Freistil-Spezialisten in Berlin und wird dort über 100/200/400 m Freistil, 50 m Freistil-Beinschlag und 200 m Lagen an den Start gehen. Für ihn ist es der erste Auftritt auf bundesdeutscher Ebene und daher ein ganz besonderes Ereignis. Steigauf (2001) qualifizierte sich bei den baden-württembergischen und süddeutschen Titelkämpfen über 50/100/200/400/800 und 1500 m Freistil für die DJM, lässt aber auf Empfehlung von SSF-Trainer Norbert Mayer die beiden Freistil-Sprint-Strecken aus, da sie mit den erfolgsträchtigeren Mittelstrecken zu nah zusammenfallen.

Bei den gleichen Meisterschaften qualifizierte sich auch Miedler (2003) für Berlin: Er sucht sein Glück auf den im Vorjahr so erfolgreichen Strecken 50/100/200 m Freistil und 50 m Rücken. „Vanessa und Nils haben auf jeden Fall auch wieder Finalchancen, ob für Nils erneut eine Medaille herausspringt, wird die Tagesform entscheiden, denn nach den Qualifikationszeiten liegen die Top-Athleten in der Spitze so eng zusammen, dass Prognosen kaum möglich sind, wir sind gespannt“, freut sich Trainer Mayer auf packende Rennen bei der DJM in Berlin.

Auch Scigliano fährt nach Berlin

Mattia Scigliano sicherte sich zudem beim traditionellen 47. Internationalen Eulach-Meeting in Winterthur eine weitere Fahrkarte für die „Deutschen Meisterschaften im Schwimmen – Junioren und offene Klasse“ im Juli in Berlin. Nachdem der trainingsfleißige Singener Mittelstreckler bei den vorausgegangenen Qualifikationswettkämpfen die Norm über 400 m Freistil (4:16,74) in 4:16,77 Minuten mit drei Hundertstelsekunden knapp verfehlt hatte, verbesserte sich der SSF-Schwimmer in Winterthur um 2,5 Sekunden auf 4:14,25 Minuten und blieb damit klar unter der DSV-Norm für die DM in Berlin. Damit unterbot Scigliano über 100/200/400/800 m Freistil und 100 m Schmetterling in der Juniorenklasse bereits fünf DM-Normzeiten.