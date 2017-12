Kegeln SKG 77 Singen siegt beim Schlusslicht

Die Zweitligakegler der SKG 77 Singen gewinnen beim TSV Niederstotzingen und klettern in der Tabelle auf den achten Rang.

Kegel, 2. Bundesliga

TSV Niederstotzingen

SKG 77 Singen

3,0:5,0

Die Zweitligakegler des SKG 77 Singen wollten nach dem Erfolg gegen Neustadt die gute Form beim Tabellenletzten TSV Niederstotzingen bestätigen. Keinesfalls wollten die Hohentwieler die Chance verpassen, ans Tabellenmittelfeld aufzuschließen. Die Gäste begannen in der Startpaarung kompakt stark. So gewann Wolfgang Köcher gegen Jürgen Schapals mit 581:577 Kegel und Jürgen Ruch mit 588:539 Kegel gegen Esref Genctürk.

In der Mittelpaarung machte einmal mehr der amtierende Deusche Meister Daniel Schmid mit der Tagesbestleistung von 634:570 Kegel gegen Marcel Zimmermann wichtige Kegel gut. In der Mittelachse sorgte außerdem Nikos Dallhammer in seinem ersten Zweitligaspiel für Begeisterung. Mit 571 Kegel machte er ein Riesenspiel und bot Gernot Ulbrich lange die Stirn. Er musste sich aber mit 2:2 in den Sätzen aufgrund der niedrigeren Gesamtholzzahl geschlagen geben (Ulbrich 591).

In der Schlusspaarung wurden zwar beide Punkte abgegeben, jedoch verteidigte Singen den Kegelvorsprung von rund 100 Holz. Christian Maier erzielte starke 578, Moritz Walz 541 Kegel, was ein 5:3 bei 3496:3402 Kegel bedeutete. Somit überwintern die Singener auf Rang acht und empfangen am 13. Januar den SVH Königsbronn. (kk)