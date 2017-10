Fußball SG Dettingen-Dingelsdorf verpasst den verdienten Sieg

In der Fußball-Landesliga muss die SG Dettingen-Dingelsdorf mit einem Remis gegen den FC Villingen II zufrieden sein. Der SC Konstanz-Wollmatingen ist weiter ohne Sieg und der FC Hilzingen verliert klar gegen den SC Pfullendorf.

Fußball, Landesliga

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Villingen II

1:1 (1:1)

Die SG Dettingen-Dingelsdorf startete mit viel Tempo ins Spiel gegen den FC Villingen II. So sorgte Yannick Stadelhofer bereits in der 2. Minute erstmals für Gefahr vor dem Gästetor, und fünf Minuten später verlängerte erneut Stadelhofer per Kopf auf Ott, dessen Schuss Gästetorhüter Jannes Otte gerade noch entschärfen konnte. In der 11. Minute wurden die Bemühungen der SG dann belohnt, als der starke Markus Huber den Ball in der gegnerischen Hälfte eroberte, alleine auf das Tor zulief und zum umjubelten 1:0 einschob. Die kalte Dusche kam in der 18. Minute. Bei einem ihrer wenigen Vorstöße sprang einem SG-Abwehrspieler der Ball gegen die Hand. Schiedsrichter Francesco Natale entschied zum Entsetzen der Gastgeber auf Elfmeter. Fabio Chiurazzi ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte sicher zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 1:1. Dettingen war geschockt, die Gäste bekamen das Spiel besser in den Griff und erspielten sich einige gute Chancen, wobei der gute SG-Torhüter Robin Dehne sich mehrfach auszeichnen konnte. In der 27. Minute erkämpfte sich erneut Huber den Ball an der Mittellinie, setzte sich im Alleingang gegen die Gästeverteidigung durch und erzielte das vermeintliche 2:1. Nach Protesten der Gäste nahm der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Linienrichter den Treffer wegen Stürmerfoul zurück. Wenige Minuten später musste Natale verletzt passen, Linienrichter Sachs übernahm die Spielleitung, ein ehemaliger Schiedsrichter der Gäste übernahm nach Zustimmung beider Mannschaften die Rolle des Assistenten. Kurz vor der Pause verpasste die SG bei zwei weiteren Chancen die Gelegenheit zur Führung.

In Hälfte zwei hatten die Gäste die erste Chance durch Chiurazzi, doch Dehne war auf dem Posten. Ab der 60. Minute übernahm die SG wieder das Kommando und erspielte sich zahlreiche Torchancen. In der 70. Minute kam Stadelhofer im Strafraum zu Fall, der von den Zuschauern vehement geforderte Elfmeterpfiff blieb jedoch genauso aus wie bei einem vermeintlichen Handspiel eines Gästeverteidigers im Strafraum. Am Ende blieb es beim für die Gäste etwas schmeichelhaften Unentschieden.

Tore: 1:0 (11.) Huber, 1:1 (18./FE) Chiurazzi. – SR: Natale (Kandern/39. Sachs). – Z: 190.

FC Überlingen

SC Konstanz-Wollmatingen

3:1 (1:0)

Nach einer Phase des gegenseitigen Abtastens bot sich dem FC Überlingen gegen den SC Konstanz-Wollmatingen in der 12. Minute die erste Möglichkeit durch Blank, der jedoch an Gästetorhüter Bisinger scheiterte. In der Folgzeit war Überlingen optisch überlegen und konnte sich weitere Möglichkeiten erarbeiten. In der 26. Minute setzte Blank einen Ball knapp neben das Gästetor. In der 30. verhinderte erneut Bisinger nach einem Alleingang von Blank die Führung. In der 33. Minute verfehlte Blank nach einer schönen Flanke von Auer per Kopf knapp sein Ziel. In der 36. Minute wurde Kuczkowski von Gerlach in Szene gesetzt, sein Schuss aus aussichtsreicher Position wurde von der Gästeabwehr jedoch abgeblockt. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff landete nach einem Eckball ein abgefälschter Schuss von Blank von der Strafraumgrenze zur hochverdienten Halbzeitführung im Konstanzer Tor.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Überlingen zu passiv, sodass die Gäste besser ins Spiel kamen. In der 57. Minute verhinderte Negrassus nach einer Unsicherheit seiner Hintermannschaft den Ausgleich. Praktisch im Gegenzug setzte Kuczkowski nach einer schönen Einzelleistung von Gerlach den Ball mit einer herrlichen Direktabnahme zum 2:0 in die Maschen. Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen. Remensperger traf in der 68. Minute zum Anschlusstreffer. Beflügelt durch dieses Tor verstärkte Konstanz seine Angriffsbemühungen, und die Überlinger Hintermannschaft musste einige brenzlige Situationen überstehen. Die größte Möglichkeit hierzu hatte in der 76. Minute Grimm, der mit einem Elfmeter jedoch an Negrassus scheiterte. Als Buzghuzlazvilli in der 78. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 3:1 traf, war die Partie gelaufen. In den verbleibenden Minuten verhinderte Biesinger gegen Kuczkowski einen weiteren Treffer der Gastgeber. Die letzte Möglichkeit bot sich den Gästen, als Mabhani kurz vor dem Abpfiff knapp das Tor verfehlte. (gh)

Tore: 1:0 (45.) Blank, 2:0 (58.) Kuczkowski, 2:1 (68.) Remensperger, 3:1 (78.) Buzghuzlazvilli. – SR: Ehing (Engen). – Z: 180.

FV Walbertsweiler-Reng.

FC RW Salem

2:0 (0:0)

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler Heimelf um Spielertrainer Stefan Bach begann die Partie gegen den FC RW Salem sehr nervös und leistete sich sehr viele Fehler im Spielaufbau, die jedoch die Gäste nicht nutzten. Nach etwa 25 Minuten war die Heimelf dann aber besser im Spiel und Bach hatte die erste Chance, doch sein Schuss aus 20 Metern ging knapp am Tor vorbei. Die nächste Großchance hatte Teiber, der alleine vor Gästehüter Livgöcmen stand, jedoch den Ball am Tor vorbeischob. Nur fünf Minuten später setze Müller einen Seitfallzieher aus 16 Metern an den Pfosten. So ging die Partie torlos in die Pause.

Die zweite Hälfte ging gleich munter weiter. So war es dann Bach in der 59. Minute, der nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum an der richtigen Stelle stand und zum 1:0 einschob. In der 81 Minute hatte Salem dann die Riesenchance zum Ausgleich, doch Specker rettete glänzend gegen Sabino. Im direkten Gegenzug ging Roth auf außen durch und flankte auf Strobel, der auf 2:0 erhöhte. Die einzig nennenswerte Szene war noch die Rote Karte von Yazici nach einem groben Foulspiel, bevor Schiedsrichter Schneider dann das Spiel beendete.

Tore: 1:0 (59.) Bach, 2:0 (82.) Strobel. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 250. – Bes. Vork.: Rot (89.) für Yazici (Salem).

FC Hilzingen

SC Pfullendorf

0:4 (0:3)

Nicht weniger als einen Klassenunterschied bekamen die ca. 350 Zuschauer im Inpotron-Sportpark zu sehen. Der SC Pfullendorf ließ dem FC Hilzingen über 90 Minuten keine wirkliche Chance und gewann das Spiel am Kirchweih-Wochenende hochverdient mit 4:0. Bereits nach 29 Minuten war die Partie aus Hilzinger Sicht gelaufen. Ein lupenreiner Hattrick vom stark aufspielenden Luca Gruler vernichtete jegliche Punkteträume des Hegauer Aufsteigers. Technisch und spielerisch waren die Linzgauer dem FC Hilzingen zu jeder Zeit überlegen und zeigten dem Heimteam seine Grenzen auf. Eine auch in der Höhe verdiente 3:0-Führung nahmen die Gäste mit in die Pause.

Nach nicht mal einer Minute im zweiten Spielabschnitt musste FC-Torwart Andre Müller bereits wieder hinter sich greifen. Einen genial gespielten Diagonalball auf den Flügel verwertete nach einem tollen Zuspiel in den Rücken der Abwehr Alen Rogosic zum 0:4 und nahm dem FC Hilzingen somit jegliche Hoffnung, noch etwas Zählbares mitzunehmen. Der SC Pfullendorf schaltete jetzt zwei Gänge zurück und ließ den Hilzingern ein bisschen mehr Spielanteile, welche das Heimteam jedoch nicht in Tore ummünzen konnte. Zwei Halbchancen durch Dukart und Holzreiter, mehr sprang für die Schwarz-Weißen nicht heraus. Unter dem Strich stand ein hochverdienter Sieg des Verbandsliga-Absteigers aus dem Linzgau, welcher seinen guten Lauf fortsetzt und seine Aufstiegsansprüche deutlich unterstreicht. Der FC Hilzingen verliert durch die neuerliche Niederlage so langsam den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und steht mit fünf Punkten aus zehn Spielen weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Tore: 0:1 (9.) Gruler, 0:2 (23.) Gruler, 0:3 (29.) Gruler, 0:4 (46.) Rogosic. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 350.

SpVgg F.A.L.

DJK Villingen

2:1 (1:0)

Der Zweitplatzierte SpVgg F.A.L. hatte Tabellenvierzehnten DJK Villingen zu Gast, der seit dem dritten Spieltag auf den zweiten Saisonsieg wartet. Somit ging die SpVgg als klarer Favorit in diese Begegnung. Die Frickinger begannen wie erwartet auch sehr dominant und spielten sich mehrere Tormöglichkeiten heraus. Bei der DJK dauerte es bis zur 20. Minute, ehe die Gäste durch einen Eckball gefährlich vor das Tor kamen. In der 24. Minute griff F.A.L. über die rechte Seite an. Erdem setzte sich gut durch und passte in die Mitte auf Mark Burgenmeister. Dessen Schuss wehrte Amiti im Villinger Tor zur Mitte ab, wo Krasniqi zum 1:0 abschließen konnte. Auch in der Folge war die Spielvereinigung das bessere Team, konnte jedoch die Führung nicht weiter ausbauen, was auch an der guten Leistung des Villinger Torwarts lag.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zeichnete sich zunächst das gleiche Bild ab. Ab der 55. Minute kämpften sich die Gäste zurück ins Spiel und wurden in der 69. Minute belohnt. Die Hintermannschaft der SpVgg F.A.L. bekam den Ball nicht geklärt. Riesle nahm Maß und schoss zum 1:1 ein. Daraufhin entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. In der Nachspielzeit hatte die Heimmannschaft nochmals einen Einwurf. Strüver warf zu Mark Burgenmeister. Dieser zog von der Strafraumlinie unhaltbar zum 2:1-Endstand ab. (mm)

Tore: 1:0 (24.) Krasniqi, 1:1 (69.) Riesle, 2:1 (90.+3) M. Burgenmeister. – SR: Zielbauer (Steinmauern). – Z: 310.

DJK Donaueschingen

SC Markdorf

4:3 (0:0)

In ein einem wahren Fußballkrimi, der sich vor allem in der zweiten Halbzeit abspielte, behielt die DJK Donaueschingen gegen den SC Markdorf verdient die Punkte. Die DJK war früh die tonangebende Mannschaft, Markdorf versuchte über Konterangriffe zum Erfolg zu kommen, blieb aber in der ersten Hälfte meist harmlos. In der 17. Minute dann die erste Großchance durch Max Schneider, aber der Torhüter des SC Markdorf parierte aus kurzer Distanz. In der 28. Minute war Tobias Wild alleine durch und überlupfte den Torhüter und das Tor. Das Spiel war jetzt sehr einseitig, so gab es eine Reihe von Standardsituationen für die DJK, aber bis zur Pause keine Tore.

Nach der Pause hatte die DJK in der 47. Minute die nächste Möglichkeit: Nach Flanke von Wild brachte Schneider den Ball nicht im Tor unter. So konnte der SCM nach einem Ballverlust der DJK durch Esref Su das 0:1 erzielen. Die DJK kam bereits zwei Minuten später durch Wild, der den Torwart umspielte, zum verdienten 1:1. Das Spiel wurde jetzt von beiden Seiten offen gestaltet. Wobei die DJK durch viele Zuspielfehler auffiel, die aber mit Einsatz und Willen ausgeglichen wurden. So setzte sich Sebastian Sauter in der 70. Minute über rechts durch, bediente Berkay Cakici, der mit einem schönen Kopfball auf 2:1 erhöhte. Es dauerte keine Minute, ehe Fabian Mauch die unentschlossene Abwehr überlief und das 2:2 erzielte. In der 57. Minute vergab Andreas Albicker die nächste Großchance. Die DJK war jetzt wieder deutlich am Drücker. So konnte Raphael Schorpp in der 80. Minute die 3:2-Führung erzielen. Wild erhöhte in der 88. Minute nach schönem Zuspiel von Schorpp auf 4:2. Aber das war noch nicht die Entscheidung, denn der überragende Su verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal auf 4:3, was dann der Endstand war.

Tore: 0:1 (54.) Su, 1:1 (57.) Wild, 2:1 (69.) Cakici, 2:2 (71.) Mauch, 3:2 (80.) Schorpp, 4:2 (88.) Wild, 4:3 (90.+1) Su. – SR: Schöller (Altensteig). – Z: 180.

Stenogramme

FC Löffingen

FC Schonach

1:1 (1:1)

Tore: 1:0 (13./FE) Hirschbolz, 1:1 (44.) Passarella. – SR: Buuk (Bad Krozingen). – Z: 250. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (41.) für Kaufmann (FC Löffingen).

SV Obereschach

FC Furtwangen

0:7 (0:3)

Tore: 0:1 (13.) S. Holzapfel, 0:2 (25.) S. Holzapfel, 0:3 (40.) Willmann, 0:4 (51.) Fichter, 0:5 (53.) Meier, 0:6 (57.) Kaltenbach, 0:7 (82.) Markon. – SR: Mac-Nelly (Konstanz). – Z: 300. – Bes. Vork.: Rot (38.) für Fischer(Obereschach).