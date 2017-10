Fußball SC Pfullendorf stürmt an die Tabellenspitze

Der SC Pfullendorf gewinnt in der Fußball-Landesliga das Derby gegen den FC Überlingen mit 4:1. Die Konkurrenten SpVgg F.A.L. und FC Schonach patzen und der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler steht nach einem Sieg auf Platz drei.

Fußball, Landesliga

FC Überlingen

SC Pfullendorf

1:4 (0:1)

Den Pfullendorfern war von Beginn an anzumerken, dass sie das Derby beim FC Überlingen unbedingt gewinnen wollten. Die von der druckvollen Pfullendorfer Spielweise offensichtlich beeindruckte Hintermannschaft musste in den ersten Minuten einige bange Situationen überstehen. Das 0:1 entsprang in der 13. Minute einem vorgetragenen Konter, der von Stützle abgeschlossen wurde. Auch in der Folgezeit blieb es bei der Überlegenheit der Gäste, allerdings ergaben sich hieraus keine Möglichkeiten. Der FC Überlingen leistete sich im Spielaufbau zu viele Fehler, um die Gäste in Gefahr zu bringen.

Die zweite Halbzeit ließ der SCP etwas langsamer angehen, an der Dominanz der Gäste änderte sich aber nichts. In der 53. Minute nutzte Stützle einen Ballverlust des FC im Mittelfeld mit einer schönen Einzelleistung zum 0:2. Mit einer Glanzleistung verhinderte der Überlinger Torwart Negrassus in der 61. Minute den dritten Treffer von Stützle. Die nächste Möglichkeit die Führung auszubauen bot sich Keller, als der Schiedsrichter in der 63. Minute nach einer Abwehraktion der Überlinger Hintermannschaft auf Rückpass entschied. Der Freistoß wenige Meter vor dem Tor verfehlte jedoch sein Ziel. Auch am dritten Gästetor war Stützle beteiligt, der erneut nach einem Ballverlust des FC im Spielaufbau uneigennützig Erdem ins Spiel brachte, der sich diese Chance nicht nehmen ließ. Unmittelbar nach dem Anspiel gelang Kuczkowski das 1:3. Die Partie wäre fast noch einmal spannend geworden, als ein Schuss von Blank aus kurzer Distanz in der 82. Minute einen eigenen Spieler traf. Den letzten Zweifel am Gästesieg beseitigte Marena mit dem vierten Pfullendorfer Treffer in der 86. Minute. (gh)

Tore: 0:1 (13.) Stützle, 0:2 (52.) Stützle, 0:3 (74.) Erdem, 1:3 (76.) Kuczkowski, 1:4 (86.) Marena. – SR: Holdermann (Karlsruhe). – Z: 280. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) für Förtsch (FC Überlingen).

SV Obereschach

FC Hilzingen

3:4 (3:0)

In einem sehr intensiven Spiel sahen über 200 Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten, was das Ergebnis angeht. Hilzingen begann stark und hatte schon nach sechs Minuten eine klare Chance. Fischer konnte den Ball gerade noch zur Ecke ablenken. An der sicheren Abwehr des OSV verzweifelten die Gäste, und nach einer Eckballserie zirkelte Mike Duffner den Ball genau auf den Kopf von Christoph Hayn, und es stand 1:0. Nachdem ein Hilzinger Tor wegen Abseits zurückgenommen wurde, traf Mike Duffner von der Mittellinie über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper zum 2:0. Ein Fehlpass im Mittelfeld landete genau bei Nailton Heringer, der aus 22 Metern zum viel umjubelten 3:0 traf. Die klare Führung zur Halbzeit täuscht über den wahren Spielverlauf. Die beiden Mannschaften waren sich ebenbürtig.

Die Gäste kamen in der 58. Minute durch einen Handelfmeter von Hägele zum 3:1, und gleich darauf gelang Holzreiter der Anschlusstreffer. Nochmals drei Minuten später köpfte Jeckl den Ball nach gutem Spielzug zum Ausgleich ins Tor. Obereschach erhöhte das Tempo und hatte in der 69. Minute Pech bei einem Pfostenschuss von Tom Duffner. In der 78. Minute konnte Müller einen Freistoß von Zimmermann gerade noch zur Ecke ablenken. Nachdem Schreiner in der 82. Minute Gelb-Rot sah, kamen die Gäste nach einem Konter in der Schlussminute zum Siegtreffer durch Dukart.

Tore: 1:0 (21.) Hayn, 2:0 (34.) M. Duffner, 3:0 (43.) Heringer, 3:1 (58./HE) Hägele, 3:2 (63.) Holzreiter, 3:3 (66.) Jeckl, 3:4 (90.) Dukart. – SR: Kefer (Teningen). – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (82.) für Schreiner (SV Obereschach).

FC Rot-Weiß Salem

FC 08 Villingen II

2:3 (0:1)

Die ersten 20 Minuten der Begegnung zwischen dem FC RW Salem und dem FC 08 Villingen II waren von gegenseitigem Abtasten geprägt. Dann bekam die Villinger Reserve das Spiel zunehmend unter Kontrolle, und so war es in der 28. Minute nicht verwunderlich, dass Atar mit einem Flachschuss das 0:1 erzielte. Die Salemer Abwehr konnte zuvor den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern. Genau vier Minuten später hätte Atar die Führung ausbauen müssen, doch knallte er eine Hereingabe überhastet in den Abendhimmel. In der 38. Minute hatte Chiurazzi das zweite Villinger Tor auf dem Fuß, doch wurde sein Volleyschuss noch von der Abwehr zum Eckball abgelenkt.

Sechs Minuten nach Wiederaufnahme der Partie fiel dann doch das 0:2, als nach einem Schuss aus 20 Metern sich ein Salemer Abwehrspieler wegduckte und der überraschte Torhüter Kölle nur ins eigene Netz abklatschen konnte. Nach dem 0:3 in der 63. Minute, als Chiurazzi einen erneuten nur unzulänglich abgewehrten Fernschuss abstaubte, schien die Partie gelaufen. Drei Minuten später hatte erneut Chiurazzi noch Pech mit einem Pfostenschuss. Mit dieser Aktion kippte das Spiel jedoch. Fortan berannten die Salemer das Gästetor. In der 72. Minute konnte der Villinger Torhüter Otte einen Schuss von Pasquale abwehren, und weitere vier Minuten später verhinderte die Lattenunterkante einen Treffer durch denselben Spieler. Eine Minute später fiel das 1:3. Der eben eingewechselte Beck nutzte eine Fahrlässigkeit der Villinger Abwehr zum 1:3. Wiederum Beck war es fünf Minuten später, der einen Freistoß zum Anschlusstreffer ablenkte. Salem drängte auf den Ausgleich, doch nachdem auch ein Gewaltschuss von Schmid das Tor um Haaresbreite verfehlte, nahmen die Schwarzwälder die drei Punkte mit nach Hause. (ja)

Tore: 0:1 (28.) Atar, 0:2 (51.) Dresel, 0:3 (63.) Chiurazzi, 1:3 (77.) Beck, 2:3 (82.) Beck. – SR: Satriano (Zell i.W.). – Z: 120.

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Schonach

3:3 (2:2)

Die SG Dettingen-Dingelsdorf begann sehr mutig gegen den FC Schonach und zeigte sich als ebenbürtiger Gegner. Bereits in der 2. Minute scheiterte Stadelhofer knapp, kurz darauf stand er knapp im Abseits. Die Gäste setzten auf ihr bewährtes Mittel: lange, aber sehr präzise Bälle über außen oder direkt auf die Spitzen German und Passarella. In der 17. Minute nutzte German einen Stellungsfehler in einer solchen Situation eiskalt, indem er den Ball sehenswert annahm und mit seinem Abschluss im Strafraum Torhüter Dehne keine Chance ließ. Doch die SG reagierte prompt. Fünf Minuten später kam der Ball zu Huber, der per Flachschuss ausglich. Wieder nur drei Minuten später wurde Janßen von Berg angespielt und vollendete zum 2:1. Die Führung hatte jedoch nicht lange Bestand. Den Ball nicht konsequent genug geklärt, ein trockener Schuss von Reiner aus 20 Metern, schon hieß es 2:2.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die SG gleich eine dicke Chance, doch Huber verpasste eine Hereingabe von Scheideck knapp. Ein Abschluss von Berg geriet in der 67. Minute zu schwach, der eingewechselte Oberle spitzelte den Ball über das Tor (69.). Zwei Minuten später dann doch die erneute Führung für Dettingen-Dingelsdorf. Ein klasse Angriff über mehrere Stationen, Scheideck brachte den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Huber und zum 3:2 vollendete. Einen ebenfalls sehenswerten Angriff vollendete Passarella jedoch nur sechs Minuten später zum abermaligen Ausgleich. Die letzten Minuten blieben spannend, die beste Chance auf drei Punkte hatte in der Nachspielzeit die SG, als die Gäste nach einem Eckball auf der Linie klärten. (sb)

Tore: 0:1 (17.) German, 1:1 (22.) Huber, 2:1 (24.) Janßen, 2:2 (26.) Reiner, 3:2 (72.) Huber, 3:3 (78.) Passarella. – SR: Walter (Schwanau). – Z: 210. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (84.) für Huber (SG Dettingen-Dingelsdorf).

FV Walbertsweiler-Reng.

DJK Villingen

4:1 (2:0)

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler nahm das Spiel gegen die DJK Villingen von Beginn an in die Hand, kam jedoch nicht zwingend vor das Gästetor. In der 22. Minute lief Bach einen Querpass der Gäste ab und lupfte den Ball sehenswert zur 1:0-Führung ins Tor. Direkt nach Anspiel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Wieder war es Bach, der zwischen einen Querpass lief, dieses Mal jedoch vergab er. Die Linzgauer blieben weiter spielbestimmend und erhöhten kurze Zeit später wieder durch Bach auf 2:0. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die erste Torchance, sie scheiterten jedoch an Torhüter Specker.

Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler ließ den schwachen Gästen auch nach der Pause keine Chance und setzte immer wieder Stürmer Bach in Szene, der in der 77. Minute souverän auf 3:0 erhöhte. In der 86. Minute wurde Müller im Strafraum zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte er selbst sicher zum 4:0. Nur eine Minute später stand Haas an der richtigen Stelle und verkürzte zum 4:1-Endstand.

Tore: 1:0 (22.) Bach, 2:0 (31.) Bach, 3:0 (77.) Bach, 4:0 (86.) Müller, 4:1 (87.) Haas. – SR: Schmidt (Ühlingen-Birkendorf). – Z: 250.

SpVgg F.A.L.

SC Konstanz-Wollmatingen

0:0

Der Tabellenführer SpVgg F.A.L. empfing das Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen. Vor der Begegnung führte die Spielvereinigung die Tabelle mit 28 Punkten an. Der SC Konstanz-Wollmatingen konnte aus den bisherigen elf Partien nur zwei Punkte holen. Von der Tabellenposition der SpVgg ließen sich die Gäste jedoch nicht beeindrucken und starteten aggressiver in das Spiel. In der 9. Minute hatte Konstanz-Wollmatingen auch die erste Chance der Begegnung. Der Kopfball ging aber neben das Tor. Bei den Gastgebern dauerte es bis zur 23. Minute, ehe sie durch einen Weitschuss zur ersten Chance kamen. In der Folge waren Chancen Mangelware, wobei die Konstanzer das leicht bessere Team blieben.

Nach dem Seitenwechsel kam der Tabellenführer zunächst etwas besser ins Spiel, aber auch die Gäste hielten gut dagegen, und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Erst in der Nachspielzeit wurde es nochmals hektisch, da die F.A.L.-Spieler Krasniqi mit Rot und Höfler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurden. Am Ergebnis änderte sich dadurch nichts mehr. (mm)

SR: Schmidt (Haslach) – Z: 180. – Bes. Vork.: Rot (90.+2) für Krasniqi und Gelb-Rot (90.+3) für Höfler (beide F.A.L.).

FC Löffingen

SC Markdorf

1:0 (1:0)

Eine packende und temporeiche Partie zeigten die Tabellennachbarn. Der FC Löffingen hatte bereits nach zwei Minuten die erste Möglichkeit, als Hoheisel gerade noch abgeblockt wurde. Besser lief es in der 5. Minute, als Bürer mit einem Steilpass Hoheisel bediente und dieser den zunächst von Torhüter Müller abgewehrten Ball zum 1:0 im Tor unterbrachte. Drei Minuten später verpasste Gaudig nur knapp eine Flanke von Schuler. In der 11. Minute fälschte Sandhas einen Schuss von Hoheisel zur Ecke ab. Nach dem Eckstoß bot sich Markdorf im Gegenzug eine hochkarätige Chance, als Osek mit Glück gegen Ensslin klärte. Die Gäste erwiesen sich als ball- und passsichere Elf, die nun immer mehr die Regie übernahm. In der 22. Minute konnte Torhüter Osek gerade noch den Ausgleich durch Markdorfs Bachstein verhindern, und in der 24. Minute scheiterte Demir per Kopf. Markdorf bestimmte weiter das Geschehen und vergab in der 32. Minute eine Chance durch Ensslin, der freistehend vor Torhüter Osek am langen Pfosten vorbeischoss. Dann hatte wieder Löffingen zwei Chancen durch Gaudig (37.) und Hoheisel (38.).

Löffingen begann auch nach der Pause stürmisch. Vier Minuten waren gespielt, als SC-Torhüter Müller einen Schuss von sich Hoheisel um den Pfosten lenkte. Nach dem Eckstoß verpasste Kopp dann per Kopf das 2:0. Die Partie wurde nun immer zerfahrener, Markdorf leistete sich nervöse Abspielfehler, genauso wie die Heimelf. Löffingen erhöhte den Druck und setzte gefährliche Konter. Die Gastgeber ließen nichts mehr zu und sicherten sich den knappen, etwas glücklichen Sieg.

Tor: 1:0 (5.) Hoheisel. – SR: Packert (Reutlingen). – Z: 95.

Stenogramm

DJK Donaueschingen

FC Furtwangen

3:7 (3:3)

Tore: 0:1 (4.) Eigentor, 1:1 (9.) Künstler, 1:2 (29.) Maier, 2:2 (35.) Cakici, 2:3 (40.) Fichter, 3:3 (44./FE) Schorpp, 3:4 (58.) Holzapfel, 3:5 (68.) Kaltenbach, 3:6 (73./FE) Willmann, 3:7 (90.) Holzapfel. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 200.