Fußball SC Pfullendorf spielt 1:1 im Topspiel gegen FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Landesliga. Linzgau-Derby endet vor 1180 Zuschauern unentschieden. SC Konstanz-Wollmatingen feiert zweiten Saisonsieg.

Fußball, Landesliga

SC Pfullendorf

FV Walbertsweiler-Reng.

1:1 (0:1)

Das Topspiel zwischen dem SC Pfullendorf und dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler begann mit einem Paukenschlag. Nach 20 Sekunden bejubelte Pfullendorfs Stützle das 1:0, doch zum Einsetzen vieler der 1180 Zuschauer entschied der Schiedsrichterassistent auf Abseits. Sechs Minuten später versuchten es Gruler und Stützle aus spitzem Winkel, doch beide Male klärte Nico Specker im FV-Tor mit etwas Mühe. Wenig später wollte der Faruk Erdem einen Ball zu seinem Torhüter zurückspielen, der Pass geriet aber zu kurz und Fabian Roth sprintete dazwischen – 0:1 (9.). Die Hausherren dominierten weiter. Pech hatte Gruler, dessen Schuss aus der Distanz sich im letzten Moment um den Pfosten drehte (18.) und Kai Huber, dessen Schuss von Florian Fürst geblockt wurde.

Das Bild änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Huber schoss frei vor dem Gästetor Specker an. Auch bei Stützles Distanzkracher war der Ex-Pfullendorfer im FV-Tor auf dem Posten (66.). Langsam rannte dem SCP die Zeit davon. Nachdem gegen Robin Slawig im Strafraum bereits auf Schwalbe entschieden wurde, wurde nun Gruler wegen eines angeblichen Täuschungsversuchs mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Dennoch glückte dem Favoriten zehn Minuten vor Schluss das überfällige 1:1, als Daniel Abdulahad einen Freistoß aus 23 Metern in den Winkel schlenzte. In der Schlussphase drängte der SCP mit zehn Mann auf den Sieg und musste einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Auch die Ampelkarte gegen Amadou Marena war diskussionswürdig. Schlussendlich aber gaben sich beide Mannschaften mit dem 1:1 in einer sehr brenzligen Partie zufrieden. (stl)

Tore: 0:1 (9.) Roth, 1:1 (80.) Abdulahad. – SR: Homberger (Rheinfelden). – Z: 1180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (75.) für Gruler und (85.) für Marena (beide SC Pfullendorf).

FC Überlingen

DJK Donaueschingen

0:5 (0:2)

Eine herbe Enttäuschung war für den FC Überlingen das Spiel gegen die DJK Donaueschingen. Die erste Chance bot sich dem FC in der 3. Minute, als Kuczkowski an Gästetorhüter Neininger scheiterte. In der 9. Minute schloss Ohnmacht eine Flanke aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1 ab. Ein Freistoß von Kuczkowski verfehlte in der 15. Minute knapp das Gästetor. In der 25. Minute ließen die Überlinger den DJK-Spieler Ohnmacht von der Mittellinie ungehindert in den Strafraum laufen, und dieser schloss den Angriff zum 0:2 ab. Nun verlor der FC seine spielerische Linie. Erneut Ohnmacht hatte in der 36. Minute den dritten Gästetreffer auf dem Fuß, doch Dombrowski klärte auf der Linie für den bereits geschlagenen Torwart Negrassus.

Dieser verhinderte mit einer Fußabwehr in der 60. Minute die vorzeitige Entscheidung. In der 70. Minute stand wieder Negrassus im Mittelpunkt, als er gegen den freistehenden Ohnmacht rettete. Ohnmacht setzte in der 72. Minute Erndle in Szene, mit einem Reflex klärte Negrassus aus kurzer Distanz. In der 77. Minute kam Schorpp nach einem Freistoß im Strafraum ungehindert zum Kopfball und ließ sich diese Chance zum 0:3 nicht nehmen. In der 80. Minute bediente er Cakici, und dieser traf mühelos zum 0:4. Überlingen war um Ergebniskorrektur bemüht, doch Blank (87.) und Kuczkowski (88.) fanden in Neininger ihren Meister. In der Nachspielzeit schloss Künstler einen sehenswerten Angriff zum 0:5-Endstand ab, sodass die Gäste zu einem verdienten Sieg kamen. Der FC ist mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen näher an die Abstiegsregion geraten. (gh)

Tore: 0:1 (9.) Ohnmacht, 0:2 (25.) Ohnmacht, 0:3 (77.) Schorpp, 0:4 (80.) Cakici, 0:5 (90.+3) Künstler. – SR: Baumert (Achern). – Z: 100.

SC Konstanz-Wollmatingen

FC RW Salem

3:0 (1:0)

Seinen zweiten Saisonsieg konnte der SC Konstanz-Wollmatingen gegen den FC RW Salem erringen und damit nach langer Zeit die Rote Laterne abgeben. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel, und nach etwa 20 Minuten musste sich FC-Torhüter Rene Kölle gewaltig strecken, um einen frühen Rückstand gegen Ibrahim Al-Masoudi zu verhindern. Gehandicapt waren die Salemer ab Mitte der ersten Halbzeit, als ihr Torhüter mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden musste. Nach etwa einer halben Stunde hatte der SC Glück, dass die Offensive der Gäste bei ihren Kontern nicht den besten Tag hatte. Zuerst war Lukas Müller im Abseits, und kurz darauf war der Abschluss von Timo Senn aus knapp 15 Metern zu ungenau. Auf der Gegenseite setzte Francesco Bongiovanni einen Heber über den Gästetorwart auf die Torlatte. Nur wenige Minuten später machte er es besser. Der erste Heber ging über einen Defensivspieler, der zweite über den Torwart zum 1:0 ins Netz.

Auch in der zweiten Hälfte war der Gastgeber tonangebend, und in Minute 68 erfolgreich. Einen flachen Querpass von Bongiovanni ließ Anoir Ben Chaieb durch die Beine passieren als Vorlage für Nicolas Gamp, der mit einem satten Schuss dem Schlussmann keine Chance ließ. Fünf Minuten vor Abpfiff landete ein Freistoß von Adel Grimm auf dem Lattendreieck des Gästetores. Im Gegenzug hatte Lukas Müller die Chance, seine Mannschaft noch einmal ins Spiel zu bringen, als er im Strafraum des SC frei zum Schuss kam. Allerdings landete der Ball über dem Ziel. Kurz vor Spielende traf Bongiovanni aus gut 25 Metern mit einer Bogenlampe über den Gästetorhüter hinweg zum 3:0. Zum Abschluss wehrte SC-Torwart Pascal Bisinger noch einen platzierten Freistoß von Senn ab. (wid)

Tore: 1:0 (40.) Bongiovanni, 2:0 (68.) Gamp, 3:0 (89.) Bongiovanni. – SR: Tietze (Radolfzell). – Z: 70.

FC Furtwangen

SG Dettingen-Dingelsdorf

3:0 (1:0)

Die Zuschauer sahen ein temporeiches Spiel auf schneebedecktem Platz zwischen dem FC Furtwangen und der SG Dettingen-Dingelsdorf. Die Gäste hatten anfänglich Probleme mit dem ungewohnten Untergrund. In der 7. Minute nahm Geiger eine zu kurz abgewehrte Ecke an der Strafraumgrenze volley, doch der Schuss ging knapp am SG-Tor vorbei. Dann steckte Willmann den Ball im Zentrum auf Fichter durch, der alleine vor dem Torhüter mit einem satten Schuss zum 1:0 traf (16.). Nun versuchten die Gäste, mit aggressivem Spiel zurück zu kommen. In der 19. Minute hatte Gästestürmer Stadelhofer Glück, dass er nach einem harten Einsteigen mit der Gelben Karte davon kam. Die SG störte schon im Spielaufbau die Aktionen der Platzherren und setzte auf Konter. Nach 26 Minuten versuchte es Huber mit einem Distanzschuss, doch ging dieser knapp am FC-Tor vorbei. In der 40. Minute scheiterte Meier am herausstürzenden Gästetorhüter Dehne, der dann einen Schuss von Fichter um den Pfosten drehte.

Gleich nach der Pause sprang ein wuchtiger Kopfball von Jörg Ringwald vom Innenpfosten ins Feld zurück. Nun waren die Gastgeber überlegen. In der 53. Minute setzte Jan Meier mit einer Hereingabe Steffen Holzapfel in Szene, der mit einem Flachschuss vom Elfmeterpunkt zum 2:0 traf. Willmann scheiterte am Außennetz, bevor er in der 63. Minute mit einem Freistoß Kaltenbach fand, der per Kopf das 3:0 erzielte. Der eingewechselte Markon scheiterte in der 71. und 75. Minute zweimal an Dehne. Die letzte Chance hatte Jörg Ringwald, der einen Schuss aus gut 18 Metern knapp neben das SG-Tor setzte (85.). Furtwangen ist nun seit neun Spielen ungeschlagen und feierte dabei acht Siege in Serie.

Tore: 1:0 (16.) Fichter, 2:0 (53.) Holzapfel, 3:0 (63.) Kaltenbach. – SR: Sattler (Baden-Baden). – Z: 100.

FC Hilzingen

FC Löffingen

0:0

Es war von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem FC Hilzingen und dem FC Löffingen. Kampf und Einsatz standen im Vordergrund. Der Löffinger Gaudig hatte in der 10. Minute die erste Möglichkeit, doch sein Kopfball ging Millimeter über die Querlatte. Dann war der Gastgeber besser im Spiel und erarbeitete sich beste Möglichkeiten, ohne jedoch Kapital daraus schlagen zu können. Dukart stand immer wieder im Mittelpunkt des Hilzinger Offensivfußballs. Hilzingen war nach gut 30 Minuten am Drücker, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Als Dukart in der 40. Minute die aufgerückte Abwehr der Gäste durchlief, konnten diese sich nur noch mit einem Foulspiel behelfen. Die Löffinger hatten Riesenglück, dass der umsichtige Referee die Aktion nur mit Gelb und Freistoß bewertete.

Die zweite Hälfte war ausgeglichener, beide Mannschaften schenkten sich nichts und erarbeiteten sich Chancen, die aber von den Torstehern entschärft wurden. Hilzingen kam zu besten Möglichkeiten, doch Löffingens Keeper Osek war stets zur Stelle.

SR: Lombardo (Rheinfelden). – Z: 80.

SC Markdorf

FC Schonach

1:4 (1:3)

Markdorf bestimmte die Anfangsminuten. Die erste Torchance hatte jedoch Schonach durch German (5.), dessen Abschluss aber zu harmlos für SCM-Keeper Koch war. In der 10. Minute brachten die angreifenden Markdorfer die Gäste durch einen Fehlpass in Ballbesitz. Den mustergültigen Konter schloss Passarella zum 0:1 ab. Direkt nach dem Markdorfer Anstoß scheiterte Mauch beim ersten Schuss aufs Schonacher Tor. In der 17. Minute brannte es im SCM-Strafraum, die Abwehrspieler schafften es nicht, die Situation zu klären. German kam in Ballbesitz und traf zum 0:2. Acht Minuten später erhöhte Kaiser mit einem Distanzschuss vom Strafraumeck über den etwas zu weit vor dem Tor postierten Koch hinweg auf 0:3. Im Anschluss daran vergaben zunächst Mauch und kurz darauf Weimer die bislang besten Markdorfer Möglichkeiten. Ein Handspiel im Schonacher Strafraum führte in der 40. Minute zu einem Elfmeter, den Esref Su sicher zum 1:3 verwandelte. Danach hatten die Gastgeber bis zur Pause ihre stärkste Phase, es blieb aber beim 1:3.

Nach dem Wechsel fiel Markdorf wieder in seinen fahrlässigen Trott zurück. Ein Geschenk für Passaralla nutzte dieser in der 50. Minute zum 1:4. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Markdorf bemühte sich zwar, spielte jedoch viel zu kompliziert und im Abschluss unkonzentriert. (bla)

Tore: 0:1 (10.) Passarella, 0:2 (17.) German, 0:3 (25.) Kaiser, 1:3 (40./HE) E. Su, 1:4 (50.) Passarella. – SR: Kefer (Kefingen). – Z: 100.

SV Obereschach

SpVgg F.A.L.

2:1 (0:0)

Die ersten Heimpunkte für den SV Obereschach sind eingefahren. In einem hart umkämpften Spiel gelang gegen die SpVgg F.A.L. ein wichtiger Sieg im ersten Rückrundenspiel. Der Gast hatte mit dem ungewohnten Sandplatz einige Mühe. Er wurde vom Schiedsrichter als gut bespielbar eingestuft, allerdings musste Dominik Schätzle das Spiel nach einer Stunde wegen starken Schneefalls für zehn Minuten unterbrechen. F.A.L. begann stark und hatte nach einer Kopfballserie nach sechs Minuten die ersten Chancen zur Führung. Nach einer Viertelstunde ergriff der Gastgeber die Initiative. Die Gäste standen hoch und so ergab sich für Obereschach immer wieder die Möglichkeit, Entlastungsangriffe zu starten.

In der 49. Minute kam Mark Burgenmeister im Strafraum an den Ball und traf den Rücken eines Obereschacher Verteidigers, der unhaltbar ins Tor abfälschte. Obereschach wehrte sich und kam gleich nach dem Anspiel durch eine gelungene Kombination durch Roman Riegger zum 1:1. In der 54. Minute donnerte Jan Sakschewski den Ball aus 20 Metern zur verdienten Führung in die Maschen. Nach der Unterbrechung sah sich Obereschach einem enormen Anrennen der Gäste ausgesetzt, die aber keine Torchancen mehr herausspielen konnten.

Tore: 0:1 (49.) M. Burgenmeister, 1:1 (50.) Roman Riegger, 2:1 (54.) Sakschewski. – SR: Schätzle (Herbolzheim). – Z: 180.

Stenogramm

FC 08 Villingen II

DJK Villingen

7:0 (4:0)

Tore: 1:0 (2.) M. Chiurazzi, 2:0 (15.) Crudo, 3:0 (16.) Atar, 4:0 (26.) M. Chiurazzi, 5:0 (46.) Bak, 6:0 (79.) Crudo, 7:0 (86.) Siber. – SR: Kolodziej (Rastatt). – Z: 125.