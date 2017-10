Fußball SC Pfullendorf ist wieder in ruhigem Fahrwasser

SC Pfullendorf ist wieder in ruhigem Fahrwasser

Nach turbulenten Jahren mit Abstiegskampf und finanziellen Problemen ist wieder mehr Ruhe beim SC Pfullendorf eingekehrt.

Fußball, Landesliga: Zehn Spieltage sind in der Landesliga absolviert, und da nun ein Drittel der Saison absolviert ist, erhält die Tabelle langsam Aussagekraft. Die Tatsache, dass vier Teams erst eine Niederlage hinnehmen mussten, deutet auf einen spannenden Kampf um den Titel hin.

Viele Experten hatten eine Dominanz des SC Pfullendorf erwartet, doch da der Ex-Regionalligist überaus mühsam in die Saison startete und nur eines der ersten drei Spiele gewann, andere hingegen, wie etwa der Tabellenführer SpVgg F.A.L., gute Ergebnisse einfuhren, ist der SCP aktuell „nur“ auf Rang vier geführt. Doch die Elf von Trainer Marco Konrad kommt in Schwung. Mit dem 4:1-Heimsieg über den erstaunlich starken FC Schonach am vierten Spieltag startete der SCP eine beeindruckende Serie, die nur kurz, beim 2:2 auf eigenem Platz gegen den FC Furtwangen, unterbrochen wurde. Rechnet man das Remis aus der Zwischenbilanz heraus, dann stehen in sieben Spielen 18 Tore zu Buche, aber nur zwei Gegentreffer. Insgesamt hat der SCP gemeinsam mit dem Nachbarn FV Walbertsweiler-Rengetsweiler die stabilste Abwehr der Liga als Basis für den Erfolg.

Nach den Jahren, in denen der SC Pfullendorf in höheren Ligen gegen den Abstieg kämpfte, „ist es schön, auch wieder Spiele zu gewinnen und Selbstvertrauen zu tanken“, unterstreicht Trainer Konrad die psychologischen Wirkungen von Erfolgserlebnissen, die nun nicht mehr so rar sind wie früher. Und dann ging es ja auch darum, den Spielstil vom Modus Klassenerhalt auf eine dominante Spielweise umzustellen, ohne die Balance zu verlieren. „Das ist schon eine Umstellung“, bestätigt Konrad, sieht sein Team aber lernfähig: „Die Mannschaft hat einen guten Weg gefunden.“

Dennoch sei, so Konrad, nicht alles Gold, was glänzt und es gäbe schon noch Bereiche, in denen „wir weiter verfeinern und verbessern müssen“. Immerhin kann er nach unruhigen Jahren feststellen: „Wir wollten wieder Ruhe reinbringen und Spiele gewinnen. Dieses erste Teilziel haben wir erreicht.“

Und so kann man nicht nur auf dem Spielfeld selbstbewusst auftreten, auch die Mitgliederversammlung am kommenden Freitag dürfte deutlich ruhiger verlaufen als in den vergangenen Jahren. Denn nicht nur die sportlichen Erfolge sind nun da, auch finanziell wird das Fahrwasser zunehmend ruhiger, zumal sich eine Landesligamannschaft, auch wenn sie Verbandsligaambitionen hat, besser finanzieren lässt als eine Ober- oder eine Regionalligamannschaft. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Es lässt sich jetzt beim SC Pfullendorf wieder planen“, fasst Konrad die Lage zusammen.