Fußball SC Pfullendorf fährt mit Fanbus zum Pokalspiel beim FC Denzlingen

Der Landesligist kämpft am Mittwoch als letzte verbliebene Mannschaft aus dem Bezirk Bodensee um den Einzug ins SBFV-Pokal-Halbfinale.

Fußball, SBFV-Pokal-Viertelfinale: FC Denzlingen – SC Pfullendorf (Mittwoch, 14 Uhr, Einbollenstadion). – Der SC Pfullendorf konnte am Wochenende erstmals die Tabellenführung in der Landesliga-Staffel 3 übernehmen. Beim FC Überlingen lieferten die Linzgauer eine ihrer besten Saisonleistungen ab und gewannen verdient mit 4:1. Allerdings mussten die Anhänger des SCP den Sonntag abwarten, um sich Spitzenreiter nennen zu dürfen. Die Konrad-Elf, die am Samstag vorgelegt hatte, profitierte dabei vom Punktverlust der SpVgg F.A.L., die nicht über ein torloses Remis gegen Tabellenschlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen hinauskam.

Doch bevor sich die Rot-Weißen auf die Rolle des Gejagten in der Liga einstellen müssen, tanzt der Sportclub am Mittwoch (14 Uhr, Einbollenstadion) auf seiner zweiten Hochzeit, dem SBFV-Pokal. Im Viertelfinale des südbadischen Verbandspokals ist der SCP beim klassenhöheren Verbandsligisten FC Denzlingen gefordert. Der hinkt seiner Vorjahresform hinterher und belegt nach dem 1:1 in Mörsch auf Platz 13 einen der Abstiegsränge. „Der Saisonverlauf ist nicht befriedigend“, sagt auch Denzlingens Trainer Armin Jungkeit, der die Pfullendorfer beim 3:2-Heimsieg gegen den SV Obereschach persönlich unter die Lupe genommen hatte.

Auch für SCP-Trainer Marco Konrad ist unerklärlich, wieso die Breisgauer, die im Vorjahr lange an der Tabellenspitze mitmischten, trotz hochkarätiger Neuverpflichtungen ihren Ansprüche nicht gerecht werden konnten. „Ich bin verwundert, dass sie so weit hinten stehen. Trotz breitem Kader und gefährlicher Offensivspieler“, sagt Konrad, der sich auf die Englische Woche freut. Auch dass der SC Pfullendorf diesmal auswärts ran muss, dürfte die Linzgauer wenig schmerzen. Auf fremdem Terrain lieferte das Team von Marco Konrad bisher überzeugendere Vorstellungen ab als im heimischen Tiefental. Belegt wird dies mit Platz eins in der Auswärtstabelle der Landesliga. Ob der SCP aber erneut seinem Ruf als Pokalschreck gerecht werden kann, wird sich erst am Mittwoch zeigen. „Denzlingen ist klar der Favorit“, sagt Marco Konrad, dessen Elf auf dem Weg ins Viertelfinale mit dem FC Bad Dürrheim (Verbandsliga) und dem Oberligisten SV Oberachern bereits zwei höherklassige Teams ausgeschaltet hat.

Auch die vergangenen Auftritte in der Liga will der Pfullendorfer Übungsleiter nicht überbewerten: „Das Spiel in Überlingen war okay. Der Gegner war an diesem Nachmittag sehr verunsichert, was aber auch mit unserem zielstrebigen Auftreten zu tun hatte. Wir wissen mittlerweile um unsere Stärken.“ In die Karten will sich der SCP-Coach vor dem Spiel in Denzlingen nicht schauen lassen. Vermutlich aber wird der Trainer erneut den Hebel umlegen und ähnlich wie gegen Oberachern zunächst auf ein kompaktes Grundgerüst bauen. Der zuletzt bewährte Hurra-Offensivfußball bleibt zunächst in der Schublade. Ein Unentschieden nach 120 Minuten würde dem klassentieferen SCP zum Weiterkommen reichen.

Personell bleibt die Lage unverändert. Mit Kapitän Felix Steinhauser (Auslandsaufenthalt) und Alessandro Sautter (Riss am Außenmeniskus) fehlt weiterhin die Achse im Mittelfeld, Sandro Caltabiano und Kai Sautter befinden sich nach langer Verletzungspause erst in der Aufbauphase.

Zum Pokalspiel bietet der SC Pfullendorf seinen Anhängern wieder eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus an. Für einen Unkostenbeitrag in Höhe von zehn Euro können alle Interessierten den SCP auf der Auswärtsfahrt nach Denzlingen begleiten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Abfahrt ist am Mittwoch für 9.45 Uhr geplant. Interessierte werden um eine Anmeldung per E-Mail an bus@sc-pfullendorf.de gebeten. (stl)