Fußball SC Markdorf verliert auf eigenem Platz

Gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler mussten die Markdorfer in der Fußball-Landesliga eine 1:4-Niederlage hinnehmen. Dem SC Konstanz-Wollmatingen gelingt der erste Saisonsieg und der Tabellenzweite SpVgg F.A.L. verliert in Furtwangen.

Fußball, Landesliga

SC Markdorf

FV Walbertsweiler-Reng.

1:4 (0:2)

Auf dem regenglatten Rasen taten sich der SC Markdorf und der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zunächst schwer, ins Spiel zu kommen. Die ersten Torschüsse hatten die Gastgeber durch Mauch (8.) und Hasanmetaj (15.) zu verzeichnen. Sie kamen danach immer besser ins Spiel. Mitte der ersten Hälfte vergaben Weimer und Mauch während der stärksten SCM-Phase in kurzer Folge gute Einschussmöglichkeiten. Das sollte sich nur kurz darauf rächen. Beim ersten sehenswerten Angriff der Gäste hatte zunächst Müller Pech, als er aus vollem Lauf einen Kopfball an die Latte hämmerte. Nur zwei Minuten später war jedoch nach einem unnötigen Markdorfer Ballverlust im Mittelfeld sein Mitspieler Fürst mit seinem satten Schuss zum 0:1 erfolgreich. In der 35. Minute traf Florian Müller nach einer schönen Aktion zum 0:2-Pausenstand.

Eine kuriose Szene gab es direkt nach dem Wiederanpfiff: FV-Spieler Fischer bekam in der Mitte eine Flanke in den Rücken gespielt, die er im Fallen mit der Hacke knapp am Pfosten vorbeisetzte. Kurz darauf vergaben Gabele und Müller weitere gute Chancen für die Gäste. Das Tor fiel jedoch in der 54. Minute auf der anderen Seite: Roth erkämpfte sich im Gästestrafraum den Ball, passte nach innen zum dort lauernden Rössler, der die Kugel unter Beteiligung eines gegnerischen Verteidigers zum 1:2-Anschlusstreffer ins Netz stocherte. Die Markdorfer Freude dauerte jedoch nur genau eine Minute, denn direkt nach dem Anstoß stellte Osswald mit seinem Tor zum 1:3 den alten Abstand wieder her. Der SCM gab sich jedoch noch nicht geschlagen und hatte Mitte der zweiten Hälfte klarste Chancen durch Mauch, Sandhas und Marchoud, die jedoch allesamt scheiterten. Die Gäste hingegen waren ein Muster an Effizienz und Kaltschnäuzigkeit. In der 79. Minute erzielte Müller nach einer Osswald-Flanke per Kopf das Tor zum 1:4-Endstand. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, Markdorf wurde jedoch etwas unter Wert geschlagen und hätte mehr aus seinen Chancen machen müssen. (bla)

Tore: 0:1 (28.) Fürst, 0:2 (35.) Müller, 1:2 (54.) Rössler, 1:3 (55.) Osswald, 1:4 (79.) Müller – SR: Ehing (Engen). – Z: 100.

SC Konstanz-Wollmatingen

FC Löffingen

2:1 (2:0)

Der FC Löffingen bleibt der Lieblingsgegner des SC Konstanz-Wollmatingen. Im siebten Aufeinandertreffen konnten die Konstanzer den sechsten Sieg verbuchen. Zudem holten sie am 13. Spieltag den ersten Dreier der Saison. Die Gäste fingen druckvoller an, und Pascal Bisinger im Tor der Konstanzer musste in den ersten zehn Minuten Schüsse von Alexander Schuler und Simon Weißenberger abwehren. Nach einer knappen Viertelstunde fiel dann aber auf der anderen Seite der Führungstreffer. Ein Freistoß von Francesco Bongiovanni aus etwa 20 Metern Distanz fand halbhoch seinen Weg durch den Strafraum ins Gästetor. Auf der Gegenseite konnte sich danach Bisinger nochmals in Szene setzen, als er einen Schuss von Schuler zur Ecke und beim folgenden platzierten Kopfball von Daniel Fuß den Ball noch über die Latte lenkte. Danach übernahmen die Gastgeber mehr das Kommando, und nach einer schönen Vorlage von Nico Auer konnte Bongiovanni den heraus eilenden Gästetorhüter umlaufen und zum 2:0 einschieben. Nur wenige Minuten später lag das dritte Konstanzer Tor in der Luft, aber aus halblinker Position im Strafraum überwand Anoir Ben Chaieb zwar den Torhüter, aber der Ball ging auf der falschen Seite des Pfostens über die Torlinie.

Eine Unachtsamkeit zu Beginn der zweiten Halbzeit hätte zum Anschlusstreffer geführt, wenn nicht Kay Remensperger kurz vor der Torlinie geklärt hätte. Beide Teams versuchten es in der Folgezeit mit Distanzschüssen, die knapp ihr Ziel verfehlten. Glück hatte der SC nach etwa 75 Minuten, dass ein Kopfball von Peter Beha nur knapp über das Lattenkreuz ging. In der Schlussphase verstärkten die Gäste nochmals ihre Angriffsbemühungen und wurden dafür mit dem Anschlusstreffer durch Benjamin Gaudig belohnt, der sich auf der linken Seite durchsetzen konnte und mit einem Flachschuss ins rechte Eck den Heimtorwart überwand. Mit etwas Nervenflattern überstanden die Konstanzer aber auch die letzten Minuten.

Tore: 1:0 (14.) Bongiovanni, 2:0 (29.) Bongiovanni, 2:1 (89.) Gaudig. – SR: Heilig (Klettgau). – Z: 100.

SC Pfullendorf

DJK Donaueschingen

2:1 (0:1)

Dem SC Pfullendorf war gegen den Vorjahresdritten DJK Donaueschingen die Verunsicherung nach der Pokalniederlage in Denzlingen deutlich anzumerken. Ungewohnt für die Linzgauer war auch, dass sich die DJK keineswegs in der eigenen Hälfte einigelte und schon früh attackierte. In Minute sieben bot sich der Konrad-Elf bereits die Chance zur Führung. Nach Abdulahads Eckball wurde ein Kopfball von Stephan Steinhauser aber noch auf der Linie geklärt. Im weiteren Verlauf tat sich der Gastgeber auf dem schwierigen Geläuf schwer, ins Spiel zu finden. Glück hatte der SCP nach 27 Minuten, als Benedikt Ganter lässig die Kugel am SCP-Tor vorbeischlenzte. Besser machte es Ganter sechs Minuten später, als er eine Flanke per Direktabnahme im langen Eck unterbrachte – 0:1 (33.). Der Warnschuss hatte gesessen. Nun erhöhte der Sportclub Risiko und Tempo deutlich. Nach einem Abdulahad-Eckball beförderte Amadou Marena die Kugel per Oberschenkel knapp über das DJK-Tor (37.). Zwei Minuten später legten die Konrad-Schützlinge dann einen blitzsauberen Konter hin. Nach Stützles Hereingabe schoss Robin Slawig nur hauchdünn über das Ziel. Und drei Minuten vor der Pause fehlte zum Ausgleich nicht viel: Nach Kellers Hereingabe traf Lukas Stützle aus acht Metern nur den Pfosten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die Elf von Gästetrainer Christian Leda die Partie wieder besser im Griff. Der SCP benötigte ganze 20 Minuten bis zur ersten Chance in Durchgang zwei. Stützles Kopfball aus drei Metern landete aber nur auf dem Tornetz. Und auch bei Erdems Schussversuch aus 16 Metern hatte Neininger im Gästetor seine liebe Mühe (67.). Sekunden später war der Bann dann aber gebrochen. Nachdem Marena aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf, knallte der eingewechselte Alen Rogosic die Kugel unter die Latte – 1:1 (68.). Der SCP drängte auf den Siegtreffer. Sebastian Neininger klärte Hubers Schussversuch gerade noch zur Ecke (86.). Dann wurde ein Hackenschuss von Fähnrich auf der Linie geklärt. Als sich schon die ersten der 330 Zuschauer auf den Heimweg machten, glückte dem SCP doch noch der Siegtreffer. Grulers abgerutschter Flankenball drückte Konrads zweiter Sturmjoker, Patrick Fähnrich, aus kurzer Distanz über die Linie (90.+4). (stl)

Tore: 0:1 (33.) Ganter, 1:1 (68.) Rogosic, 2:1 (90.+4) Fähnrich. – SR: Porep (Freiburg). – Z: 330.

FC Furtwangen

SpVgg F.A.L.

2:1 (1:1)

Von Beginn an lieferten sich der FC Furtwangen und die SpVgg F.A.L. ein temporeiches, tolles Landesligaspiel. Bereits nach zehn Minuten fiel das 1:0. Bei einer Flanke des starken Meier waren sich der Torhüter und ein Abwehrspieler der Gäste nicht einig, Fichter war der lachende Dritte und hämmerte den Ball aus acht Metern in die Maschen. In der 12. Minute schoss Ambs aus gut 18 Metern übers F.A.L.-Tor, und wieder fünf Minuten später zwang Meier den SpVgg-Torhüter zu einer Parade. Es dauerte bis zur 18. Minute, ehe die Gäste gefährlich vor dem Tor von Wehrle auftauchten, doch war der Schuss von Hübschle eine sichere Beute für den Torhüter. Die Platzherren hatten in dieser Phase mehr Spielanteile, die Angriffe der Gäste wurden meist schon im Mittelfeld abgefangen. Nach 23 Minuten scheiterte Steffen Holzapfel nach einer Flanke von Staudt nur knapp, und in der 32. Minute nahm Meier eine Flanke von Steffen Holzapfel am Elfmeterpunkt volley, doch der Ball streifte knapp über die Latte. Dann fiel völlig überraschend der Ausgleich. Sebastiani setzte sich auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe fand am Fünfmeterraum Frank Burgenmeister, der dem Torhüter mit einem wuchtigen Kopfball keine Abwehrchance ließ.

Auch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Meier ließen sich die Platzherren nicht aus ihrem Spielrhythmus bringen. So verwertete Steffen Holzapfel in der 57. Minute eine flache Hereingabe von Willmann zur erneuten Führung. Nun versuchten die Gäste, mit einer härteren Gangart wieder ins Spiel zu kommen, doch die Grün-Weißen waren einfach die bessere Mannschaft. Sie verpassten es trotz guter Chancen jedoch, die Führung auszubauen und das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Es dauerte bis zur 85. Minute, ehe Gästestürmer Strüver wieder einmal gefährlich vor dem Tor auftauchte, doch wurde sein Kopfball eine sichere Beute für Torhüter Wehrle. Dann lief Steffen Holzapfel alleine auf den F.A.L.-Torhüter zu, setzte den Abschluss jedoch knapp daneben.

Tore: 1:0 (10.) Fichter, 1:1 (40.) F. Burgenmeister, 2:1 (57.) Holzapfel. – SR: Schmidt (Ühlingen-Birkendorf). – Z: 150.

FC Hilzingen

FC Überlingen

1:4 (0:1)

Der FC Hilzingen begann das Aufsteigerduell gegen den FC Überlingen couragiert und spielbestimmend. In den ersten 30 Minuten verpasste es die Heimelf aber, ihre Dominanz in Toren umzumünzen. Die Überlinger hatten in der 35. Minute die erste Torchance. Ein scharfer Freistoß von Sandhas aus 28 Metern wurde an den Pfosten geköpft. Jetzt waren die Gäste besser im Spiel und bestimmten das Geschehen. Immer wieder war der Überlinger Torjäger Kuczkowski gesuchte Anspielstation, doch die Hilzinger Abwehr verstand es gut, dessen Freiräume einzugrenzen. Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang es Kuczkowski jedoch, die Überlinger Druckphase zu nutzen und den Treffer zum 0:1- Pausenstand zu erzielen.

Nach der Halbzeit begann der FC Hilzingen wieder engagiert und zielstrebig, aber die Überlinger Defensive stand gut organisiert, sodass sich im Mittelfeld zwar eine optische Überlegenheit der Heimelf abzeichnete, jedoch die Gäste die gefährlicheren Toraktionen hatten. Negraßus im Überlinger Tor zeigte sich als sicherer Schlussmann. Er entschärfte nicht nur Hägeles Freistoß, sondern auch die darauffolgende Ecke. Es war die stärkste Phase des FC Hilzingen, und der Ausgleich schien zum Greifen nah. Die Hilzinger Offensive schaffte es allerdings nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Als in der 64. Minute Kuczkowski nur regelwidrig im Strafraum gehalten werden konnte, verwandelte der Gefoulte den Strafstoß selbst zum 0:2. Zwar versuchte die Schoch-Elf, sich gegen die Niederlage zu wehren, doch als Kuczkowski in der 70. Minute einen weit geschlagenen Ball aus der Abwehr direkt mit einem Seitfallzieher verwandelte, war die Partie gelaufen. Der FC Überlingen erhöhte die Führung in der 75. Minute durch Blank auf 0:4, doch dem FC Hilzingen gelang in den Schlussminuten durch Maximilian Jeckl noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand. (de)

Tore: 0:1 (43.) Kuczkowski, 0:2 (64./FE) Kuczkowski, 0:3 (70.) Kuczkowski, 0:4 (75.) Blank, 1:4 (81.) Jeckl. – SR: Dickscheid (Schonach). – Z: 145.

DJK Villingen

SG Dettingen-Dingelsdorf

1:1 (1:0)

Das Warten auf einen Sieg geht bei der DJK Villingen weiter: Im Kellerduell gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf blieb die Heimelf das zehnte Spiel in Serie sorglos. Die DJK tat sich zu Beginn schwer, der Gegner stand defensiv kompakt ohne Chancen auf ein Durchkommen. Dagegen brachte sich der Gast zweimal in eine aussichtsreiche Position, versiebte vor dem Tor jedoch kläglich. Die gefährlichste Gästeaktion entschärfte in der 28. Minute DJK-Torhüter Lavdrim Amiti, der einen Schuss von Julian Berger noch über die Latte parierte. In der 37. Minute sorgte dann Pascal Beha überraschend für das 1:0: Gästetorhüter Robin Dehne überlistete er aus 18 Metern mit einer sehenswerten Bogenlampe. Kurz vor der Pause vergab Sandro Renner noch eine sehr gute Chance zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel kam Villingen besser ins Spiel. Ein Volleyschuss von Alieu Sarr (47.) bot die Gelegenheit zum 2:0. Und in der 58. Minute rettete der Gast nach einem Kopfball von Yannick Käfer über Torhüter Dehne auf der Torlinie. Dies rächte sich bitter: Nach einem flach hereingegebenen Eckball verlängerte Dennis Werner den Ball unglücklich ins eigene Netz zum 1:1 (66.). Villingen schüttelte sich kurz und spielte weiter auf Sieg, hatte aber Pech, dass Pascal Beha ein Treffer aberkannt wurde (76.). Kurz vor Schluss verhinderte wiederum Amiti mit einer Glanz-Parade sogar noch das 1:2.

Tore: 1:0 (37.) Beha, 1:1 (65.) Eigentor. – SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 100.

FC Schonach

FC Rot-Weiß Salem

4:1 (1:1)

Der FC Schonach und der FC RW Salem waren von der ersten Minute an sehr offensiv ausgerichtet. Bereits in der 5. Minute parierte Schonachs Keeper Maximilian Pfau in höchster Not einen Schuss von Pasquale Sabino. Die Gastgeber antworteten kurz darauf mit einer schön herausgespielten Chance, die Schneider jedoch vergab. Es dauerte nur 60 Sekunden, ehe die Gäste im Gegenzug eiskalt zuschlugen. Nach einer Hereingabe von Kölle stand Beck mutterseelenallein und köpfte zum 0:1 ein. Schonach ließ sich wenig davon beeindrucken und setzte voll auf Angriff. Salem versuchte mit langen Bällen für Entlastung zu sorgen. Nach einer halben Stunde Spielzeit verwertete German eine Hereingabe von Reiner zum 1:1. Die Zuschauer sahen von nun an überlegene Gastgeber. Nach einer Kombination über Passarella, German und Schneider vergab Schonach vor der Pause noch die mögliche Führung.

In der 53. Minute gelang den Hausherren durch Manuel Passarella nach Zuspiel von Schneider die erstmalige Führung. Salem verlor nach dem 2:1 völlig den Faden und hatte dem Offensivspiel der Schonacher nichts mehr entgegenzusetzen. Torjäger German schlug in der 61. Minute erneut zu. Nach einem Bilderbuchkonter über Romeo und Schneider sorgte er für das erlösende 3:1. Der Torhunger war bei German aber noch nicht gestillt. Nach einem Flankenlauf von Romeo erzielte er seinen 13. Saisontreffer. In der Schlussphase lauerte Schonach weiterhin auf Konter gegen eine verunsicherte Salemer Hintermannschaft. In der 82. Minute verhinderte Salems Sabino einen Treffer seiner Elf. Bei einem Distanzschuss von Notheis blockte er den Ball kurz vor der Torlinie unglücklich ab.

Tore: 0:1 (14.) Beck, 1:1 (30.) German, 2:1 (53.) Passarella, 3:1 (61.) German, 4:1 (66.) German. – SR: Homberger (Rheinfelden). – Z: 100.

Stenogramm

FC 08 Villingen II

SV Obereschach

6:0 (1:0)

Tore: 1:0 (29.) Ketterer, 2:0 (55.) Jerhof, 3:0 (62.) Credo, 4:0 (64.) Atar, 5:0 (69.) Jerhof, 6:0 (85.) Chiurazzi. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 200.