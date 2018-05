Fußball SC Markdorf braucht einen Punkt zum Klassenerhalt

Das Zittern um den Landesliga-Klassenerhalt soll ein Ende haben, wenn der SC Markdorf die SG Dettingen-Dingelsdorf empfängt.

Fußball, Landesliga: SC Markdorf – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). – Die letzten zwei Spieltage stehen an, es geht in der Landesliga auf die Zielgerade, und die Entscheidungen rücken näher. Mit einem Sieg im Derby gegen die SpVgg F.A.L. könnte der SC Pfullendorf einen vorentscheidenden, vor wenigen Wochen noch kaum vorstellbaren, Schritt zur Meisterschaft machen, zumal der Rivale aus Villingen, der drei Punkte zurückliegt und nun auch das schlechtere Torverhältnis hat, mit dem FC Schonach keinen einfachen Gegner hat.

Die Lage im Tabellenkeller ist hingegen schwer kalkulierbar: Der Abstieg des FC Neustadt, des FC Singen, aber auch des FC Bad Dürrheim aus der Verbandsliga wird wahrscheinlicher – und damit auch der Gang in die Bezirksliga für vier Landesligisten. Sollte sich Bad Dürrheim noch retten, käme es auf den Vizemeister an, womöglich also auf den FC 08 Villingen II. Aber ob die Villinger nach dem Rückzug eines Sponsors und den nach der SBFV-Pokalfinalniederlage ausbleibenden DFB-Pokal-Einnahmen ernsthaft einen Aufstieg der Oberligareserve in Betracht ziehen, erscheint fraglich.

Auch im Abstiegskampf kann eine Vorentscheidung fallen, denn der SC Markdorf benötigt noch einen Punkt, um sich aus dem Kreis der verbliebenen Abstiegskandidaten verabschieden und den Klassenerhalt feiern zu können. Die Chance besteht dazu im letzten Heimspiel der Saison gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf, die aus dem Vorjahr genau weiß, wie es sich anfühlt, bis zuletzt zittern zu müssen, die aber in dieser Runde frühzeitig das Ziel Klassenerhalt realisiert hat. Auf diese Chance konnten die Markdorfer noch vor wenigen Wochen nicht setzen, denn der Trend ging lange steil nach unten. Drei Siege in den jüngsten vier Spielen sorgten jedoch für eine Trendwende zur rechten Zeit.

„Markdorf hat in den letzten Wochen beachtliche Ergebnisse erzielt und meines Erachtens den Klassenerhalt geschafft. Sie werden sich vor heimischem Publikum gut verabschieden wollen“, sagt SG-Trainer Alex May. Auf Geschenke sollten sich die Gastgeber aber nicht einstellen, denn die SG hat Rang acht im Visier. Immerhin: May und sein Team können am letzten Spieltag dem SCM helfen, wenn es zum Derby mit dem abstiegsgefährdeten Lokalrivalen SC Konstanz-Wollmatingen kommt.

Vielleicht ist aber schon vor dem Sonntag eine Entscheidung gefallen, denn sollte Konstanz-Wollmatingen am Samstag nicht gewinnen, darf in Markdorf der Klassenerhalt gefeiert werden.

Die weiteren Spiele in der Landesliga