Fußball SC Konstanz-Wollmatingen steckt weiter im Tabellenkeller fest

Erneut hat der SC Konstanz-Wollmatingen in der Landesliga gegen den Vorletzten verloren. Trainer Mohamed Karaki sitzt aber (noch) fest im Sattel.

Fußball, Landesliga: Vor zehn Tagen, vor der Begegnung mit dem damaligen Vorletzten Hilzingen, gab der Trainer des SC Konstanz-Wollmatingen ein klares Ziel aus. „Dies ist ein richtungsweisendes Spiel. Wenn wir da unten herauskommen wollen, sind wir in der Pflicht, hier den ersten Sieg zu holen,“ sagte Mohamed Karaki. Hilzingen gewann, rückte in der Tabelle kurzzeitig etwas nach oben, der neue Vorletzte SV Obereschach trat nun am Samstag beim SC Konstanz-Wollmatingen an. Erneut traf der SC auf einen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Und wenn es schon auswärts nicht klappt, dann sollte wenigstens auf eigenem Platz der erste Sieg her.

Auch dieses Spiel ging deutlich mit 1:4 verloren, und so steht beim SC Konstanz-Wollmatingen die Frage im Raum, gegen wen denn nun überhaupt noch gepunktet werden kann. „Die Lage ist sehr, sehr ernst“, weiß auch Karaki nach den beiden Spielen, in denen eigentlich der Knoten hätte platzen sollen. Er räumt dabei ein, dass die letzten beiden Niederlagen durchaus verdient waren. „Klar muss man sich Sorgen machen, wir werden aber weiter bestrebt sein zu punkten“, sagt er fast schon trotzig.

Gleich drei Problemzonen machen ihm Sorgen: Zum einen ist die Torausbeute desolat. Sechs Treffer aus neun Spielen – das ist die schlechteste Quote der Liga. „Wir erarbeiten uns viele Chancen, treffen aber nicht“, hat auch Karaki erkannt, wo es klemmt. Ferner kommt noch dazu, dass der Kader zwar durchaus mit technisch beschlagenen Spielern bestückt ist, im Abstiegskampf aber eben nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei gefragt ist, sondern Zweikampfverhalten und Disziplin. Dann steht der SC vor einer Reihe von Spielen, in denen nicht zwingend damit gerechnet werden kann, dass der Knoten platzt. Am Samstag geht es zum FC Überlingen, dem es sehr gut läuft, dann kommt die DJK Donaueschingen, die ähnlich wie der SC höhere Ziele hatte und weit hinter den Erwartungen zurückblieb, und eine Woche darauf geht es zum Tabellenzweiten SpVgg F.A.L.

Klar ist auch, dass man als Trainer mit zwei Punkten nach neun Spielen in der Diskussion steht. „Seit fünf Wochen höre ich schon, dass über Nachfolger geredet wird“, weiß Karaki. Dennoch betont er, dass die Vereinsführung Ruhe bewahrt. „Da gibt es kein Ultimatum. Den Druck mache ich mir schon selber. Aber solange ich weiß, dass die Mannschaft hinter mir steht, höre ich nicht auf. Aus dieser Situation kommen wir nur gemeinsam heraus“, ist sich Karaki der Unterstützung des Teams und der Clubführung sicher, auch wenn bei vier möglichen Absteigern das rettende Ufer schon sechs Punkte entfernt ist.