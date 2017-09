Fußball SC Konstanz-Wollmatingen empfängt SC Pfullendorf

Ein Spitzenspiel, das keines ist: Der Gastgeber steht vor dem Duell in der Abstiegszone der Landesliga statt auf den vorderen Plätzen.

Fußball, Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SC Pfullendorf (Samstag, 15.30 Uhr, Fürstenberg-Sportplatz). – Eine Begegnung, die man wohl als eine Art Gipfeltreffen, zumindest aber als Spitzenspiel oder Verfolgerduell gesehen hätte, wenn alles normal gelaufen wäre, sich die Teams an die Prognosen der Experten gehalten hätten. Die hatten vor der Runde den SC Pfullendorf zum klaren Titelanwärter, den SC Konstanz-Wollmatingen immerhin noch zum erweiterten Kreis der Meisterschaftsanwärter gerechnet.

Aber um es mit den zuletzt im Fernsehen geäußerten Worten des Fußball-Philosophen Lothar Matthäus zu sagen: „Wäre, wäre, Fahrradkette!“ Es kam alles anders, von Spitzenspiel kann keine Rede sein, auch wenn zumindest der SC Pfullendorf als Tabellenvierter in den oberen Tabellenregionen anzufinden ist. Der ehemalige Regionalligist brauchte zwar eine gewisse Zeit, um sich mit der Rolle des Landesliga-Favoriten anzufreunden, nachdem in den vergangenen Jahren das Motto stets „Klassenerhalt“ geheißen hatte und eine andere, eher defensiv geprägte Spielphilosophie erforderlich war. Nun muss die Elf von Trainer Marko Konrad das Spiel machen und sich jeden Punkt hart erarbeiten, denn der SCP dürfte wohl kaum einmal auf einen unmotivierten Gegner in der Landesliga treffen. Die Auftaktniederlage in Walbertsweiler zeigte dies schon klar auf. Aber mit nun drei Siegen in Folge ist die Konrad-Elf näher am Ziel und es sind ja auch noch 24 Spieltage zu absolvieren.

Katastrophale Bilanz

Dagegen ist der SC Konstanz-Wollmatingen als Schlusslicht weit hinter den Erwartungen zurück geblieben und kann nicht das Seinige dazu beitragen, dieser Begegnung das Gütesiegel „Spitzenspiel“ zu erteilen. Kein Sieg, erst vier Tore in sechs Spielen, dafür aber schon fünf Rote oder Gelb-Rote Karten – die Zwischenbilanz muss als katastrophal eingestuft werden. Am vergangenen Wochenende sollte beim FC Furtwangen der Knoten platzen, forderte SC-Coach Mohamed Karaki den ersten Dreier, doch es reichte nur zu einem 1:1-Remis, was das weitere Absinken in der Tabelle auf den letzten Rang zur Folge hatte. Folgerichtig wird auch in der Konstanzer Fußballszene diskutiert, wie stabil der SC-Trainerstuhl derzeit noch ist. Und nun kommt der SC Pfullendorf, das ehemalige Aushängeschild des Fußball-Bezirks Bodensee, das übrigens zuletzt in der Verbandsliga-Saison 1989/90 zu einem Rundenspiel in Konstanz antrat – am Ende stieg der SCP in die Oberliga auf, der FC Konstanz in die Landesliga ab.

Unglücklich aus Sicht Konstanzer Fußballfreunde ist die Überschneidung der Partie auf dem Fürstenberg-Sportplatz mit dem Gastspiel des Spitzenreiters SpVgg F.A.L. bei der SG Dettingen-Dingelsdorf auf dem Schwaketenplatz – 300 Meter Luftlinie entfernt. Vielleicht hätte sich der eine oder andere Konstanzer bei mildem Herbstwetter zwei der Spitzenteams (die jeweiligen Gäste) an einem Wochenende angeschaut, so aber macht man sich wegen fehlender Weitsicht gegenseitig Konkurrenz.

Die weiteren Spiele in der Landesliga