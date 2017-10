Fußball SC Konstanz-Wollmatingen bleibt sieglos

Bittere 1:2-Niederlage in der Fußball-Landesliga für den SC Konstanz-Wollmatingen gegen DJK Donaueschingen. Der SC Pfullendorf schlägt den Aufsteiger Obereschach mit 3:2 und der Spitzenreiter SpVgg F.A.L. gewinnt das Derby in Markdorf.

Fußball, Landesliga

SC Konstanz-Wollmatingen

DJK Donaueschingen

1:2 (1:1)

Auch im fünften Heimspiel blieb der SC Konstanz-Wollmatingen ohne Punktgewinn. In einer Begegnung auf Augenhöhe ging der Gast aus Donaueschingen als Sieger vom Platz, weil er zielstrebiger den Abschluss suchte und dafür belohnt wurde. Die erste Chance hatten die Hausherren, als Nico Auer Andreas Dold auf halblinks schickte, aber Sebastian Neininger im Donaueschinger Tor den Schuss parieren konnte. Nach 18 Minuten fiel dann das 0:1. Raphael Künstler bediente Sebastian Sauter an der rechten Torauslinie und dessen flache Hereingabe konnte Tobias Wild im zweiten Versuch über die Linie drücken. Beim ersten Versuch war er noch an Torwart Pascal Bisinger gescheitert. In der 25. Minute hatten dann die Konstanzer Grund zu jubeln. Eine gelungene Ballstafette auf der linken Angriffsseite endete mit einem Pass auf Francesco Bongiovanni, der von der Strafraumlinie mit einem satten Schuss den Gästetorhüter überwinden konnte. Die Konstanzer hatten danach ihre beste Zeit, und die Gästeabwehr stand unter Druck. Allerdings wurde zu halbherzig der Abschluss aus guten Positionen gesucht. Und wenn man es doch versuchte, wie Nico Auer mit einer Direktabnahme, so verfehlte der Ball sein Ziel.

Die zweite Hälfte begann mit einem Schuss von Bongiovanni, mit dem der Gästetorwart seine Mühe hatte. Im Gegenzug wurde von der DJK nach einem Eckball fast jeder Konstanzer Defensivspieler angeschossen. Nach gut einer Stunde waren dann die Gäste vermehrt am Drücker, aber die Schüsse von Künstler und Berkay Cakici wurden von SC-Torhüter Bisinger bravourös abgewehrt. Als die Konstanzer sich von diesem Druck befreien konnten und selbst wieder mehr für die Offensive investierten, passierte es. Nach einem Konter über die linke Seite und einer halbhohen Flanke war Künstler mit einer perfekten Direktabnahme zum 1:2-Endstand erfolgreich. (wid)

Tore: 0:1 (18.) Wild, 1:1 (25.) Bongiovanni, 1:2 (89.) Künstler. – SR: Dürrschnabel (Bietigheim). – Z: 80.

SC Markdorf

SpVgg F.A.L.

2:3 (1:1)

In der Anfangsviertelstunde des Derbys spielte sich das Geschehen vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Den ersten Höhepunkt setzte der Markdorfer Mauch, als er in der 16. Minute den Pfosten traf. Der F.A.L.-Abwehr gelang es nicht, den zurückspringenden Ball zu klären, sodass Mauch es im zweiten Versuch besser machte und mit einem platzierten Schuss ins lange Toreck das 1:0 erzielte. Der Tabellenführer aus Frickingen intensivierte in der Folge seine Bemühungen und hatte in der 22. Minute Pech, als Sebastiani mit seinem Schuss aus 20 Metern nur die Latte traf. Fünf Minuten später parierte SCM-Keeper Koch einen Sebastiani-Schuss aus kurzer Distanz. In der 30. Minute war es dann aber soweit: F.A.L.-Torjäger Mark Burgenmeister setzte sich im Strafraum durch und erzielte mit einem satten Schuss das 1:1. Bis zur Halbzeitpause hatten Krasniqi und Reichle für F.A.L. und Su für Markdorf noch Chancen, die sie jedoch nicht verwerteten.

Wenige Minuten nach dem Wechsel nutzte SCM-Spieler Su den vom Halbzeit-Wolkenbruch nassglatten Rasen und überwand Gästetorwart Hummel mit einem Aufsetzer aus 25 Metern zur erneuten Führung. Die Reaktion der SpVgg ließ nicht lange auf sich warten, denn bereits in der 53. Minute stellte der von immer stärker werdende Krasniqi mit seinem Treffer zum 2:2 den Gleichstand wieder her. In der 63. Minute hatten die Markdorfer Ensslin und Mauch zwei sehr gute Torchancen, die sie jedoch kläglich vergaben. Auf der Gegenseite sorgte Krasniqi immer wieder für Gefahr im Markdorfer Strafraum. In der 73. Minute klärte Markdorfs Torwart Koch Krasniqis Schuss noch mit dem Fuß. Fünf Minuten später konnten drei Markdorfer ihn nicht vom Ball trennen. Krasniqi ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 2:3. Der SCM warf alles nach vorne, doch mehr als ein gefährlicher Sandhas-Freistoß, den Hummel mit den Fingerspitzen aus dem Torwinkel holte, und ein Schuss von Hasanmetaj auf die Querlatte, sprang nicht heraus. Somit blieb es beim etwas glücklichen Sieg der Gäste. (bla)

Tore: 1:0 (17.) Mauch, 1:1 (30.) M. Burgenmeister, 2:1 (48.) Su, 2:2 (53.) Krasniqi, 2:3 (78.) Krasniqi. – SR: Engel (Furtwangen). – Z: 270.

SC Pfullendorf

SV Obereschach

3:2 (1:1)

Der SC Pfullendorf gab gegen den Aufsteiger SV Obereschach früh den Ton an, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Pech hatte nach zehn Minuten Heiko Behr, der nur den Pfosten traf. Aufregung gab‘s sieben Minuten später, als Obereschachs Abwehrmann Jan Sakschewski nach einem Luftzweikampf auf Kai Huber fiel und Timo Werne das Elfmeter-Geschenk dankend annahm – 1:0 (16.). Aber auch der SCP wirkte in der Defensive nach dem kurzfristigen Ausfall von Innenverteidiger Constantin Kahl alles andere als sattelfest. Nach einem Konter stürmte Tom Duffner frei auf das Tor zu, Keeper Willibald bügelte den Fauxpas seiner Vorderleute aber aus (22.). Dann klärte SV-Keeper Yannic Haag gegen Daniel Abdulahad zur Ecke (22.). Ungewohnt viele Fehler schlichen sich in das Spiel beider Mannschaften ein. Der SC Pfullendorf verpasste es durch Abdulahad per Freistoß (42.) und Luca Gruler mit einem 20-Meter-Knaller (43.), noch vor der Pause für klare Verhältnisse zu sorgen und wurde dafür bitterböse bestraft: Marvin Zimmermann drang in den SCP-Strafraum ein und Rene Riegger erzielte gegen die zu passiv agierende Abwehr das 1:1.

Nach der Pause belebte der eingewechselte Lukas Stützle das Pfullendorfer Angriffsspiel, hinten aber wog die Auswechslung von Youngster Alessandro Sautter wegen Knieproblemen schwer. Und so kam plötzlich Obereschach zur überraschenden Führung, nachdem sich SCP-Schlussmann Willibald bei einem Distanzschuss einen Lapsus erlaubte, sodass Roman Riegger aus kurzer Distanz zum 1:2 abstauben konnte (49.). Nur drei Minuten später hatten die Linzgauer die richtige Antwort parat: Daniel Abdulahad zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern zum 2:2 in den Winkel. Nun wurden die Offensivbemühungen des SCP immer zwingender, der Gastgeber blieb hinten aber immer wieder für einen Bock gut. Dies hätte Obereschach zwölf Minuten vor Schluss beinahe erneut bestraft, doch Lamin Njie traf nur Aluminium. So erzielte der SCP in Minute 82 mit einem sehenswerten Fernschusstor von Luca Gruler den 3:2-Siegtreffer. Auch wenn Obereschach bis in die Nachspielzeit drückte, fuhr der SCP mit Mühe verdient den dritten Sieg in Serie ein. (stl)

Tore: 1:0 (16./FE) Werne, 1:1 (45.) Rene Riegger, 1:2 (49.) Roman Riegger, 2:2 (52.) Abdulahad, 3:2 (82.) Gruler. – SR: Gehring (Biberach). – Z: 250.

FC Rot-Weiß Salem

SG Dettingen-Dingelsdorf

1:2 (1:1)

Beim Aufeinandertreffen der beiden im Tabellenmittelfeld angesiedelten Teams bekamen die Zuschauer von Anfang an nur sehr magere Fußballkost dargeboten. In einer von vielen Abspielfehlern und Zufallsprodukten beherrschten Begegnung hatte der FC Rot-Weiß Salem gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf in der ersten halben Stunde zwar die klareren Abschlussmöglichkeiten, doch kullerte gleich drei Mal der Ball nach aus spitzem Winkel abgeschlossen Einzelaktionen am langen Eck vorbei. Auch zwei aussichtsreiche Freistöße, der eine von der Mauer knapp über die Latte abgefälscht, der zweite von Gästetorhüter Petersohn aus der unteren Ecke herausgefischt, brachten nichts Zählbares ein. Anders auf Seiten der Gäste: Mit der ersten Halbchance in der 39. Minute, als Janßen eine an sich verkorkste Hereingabe abfälschte und zwei Salemer Abwehrspieler einschließlich Torhüter Livgöcmen ausrutschten, hieß es überraschend 0:1. Den Hoffnung erweckenden Ausgleich schaffte Senn, als er quasi mit dem Pausenpfiff einen Freistoß via Innenpfosten zum 1:1 verwertete.

Nach Wiederanpfiff bemühten sich die Gastgeber um etwas Spielkultur, bei diesen Bemühungen blieb es jedoch aber auch. So profitierte die SG in der 57. Minute von einem fatalen Fehlpass innerhalb des FC-Strafraums, den Livgöcmen nur durch eine strafstoßwürdige Aktion ausbügeln konnte. Dieses Geschenk nahm Birsler dankbar an und verwandelte kompromisslos zum 1:2. In der Folge berannten zwar die Hausherren das Tor der SG, doch verhinderten Pech, Unvermögen und ein aufopfernd kämpfender Gegner eine Ergebniskorrektur. Als die Krause-Elf dann in den letzten Minuten die Abwehr öffnete, hatten Ott, Ramm und Oberle die Möglichkeit, den geschenkt bekommenen Sieg durch Konter noch zu erhöhen.

Tore: 0:1 (39.) Janßen, 1:1 (45.+2) Senn, 1:2 (57.) Birsner. – SR: Topf (VS-Pfaffenweiler). – Z: 290.

FC Furtwangen

FC Überlingen

3:2 (1:1)

Bereits in der 2. Minute überwand Steffen Holzapfel vom FC Furtwangen den herausstürzenden Überlinger Torhüter mit einem knallharten Schuss zum 1:0. Nun entwickelte sich ein sehr gutes Landesligaspiel, in dem die Gäste hervorragend mitspielten. In der 10. Minute jagte Überlingens Torjäger Kuczkowski einen Freistoß aus gut 18 Metern an der Mauer vorbei zum Ausgleich in die Maschen. Doch die Grün-Weißen ließen sich nicht aus ihrem Spielrhythmus bringen. Nach 23 Minuten stand Kaltenbach am Fünfmeter-Raum alleine vor dem Torhüter, doch traf er den Ball nicht voll. Die Gäste blieben mit Kontern stets gefährlich, so setzte Blank nach 31 Minuten einen Kopfball nur knapp über die Latte, und nur eine Minute später konnte Ringwald den Überlinger Mittelstürmer Kuczkowski gerade noch am Einschuss hindern.

Nach der Pause begann das Spiel gleich wieder mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute scheiterte zunächst Kaltenbach mit einem Schuss an der Querlatte, doch wurde der zurückspringende Ball zu kurz abgewehrt. Martin Willmann nahm ihn volley an der Strafraum-Grenze und jagte ihn zum 2:1 in den Winkel. Nun wollten die Platzherren die frühzeitige Entscheidung. Nach 57 Minuten scheiterte wiederum Kaltenbach am Torhüter, der den Ball jedoch nicht festhalten konnte. Ein Abwehrspieler klärte gerade noch vor Meier. In der 62. Minute dann die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von Geiger war Kaltenbach mit dem Kopf vor dem Torhüter am Ball – und es stand 3:1. Nun kam die Zeit von Jan Meier. Er hätte innerhalb von fünf Minuten die Gäste alleine abschießen können. In dieser Phase bewahrte Gästetorhüter Negraßus den Aufsteiger vor einer höheren Niederlage. Zehn Minuten vor Schluss meldete sich Überlingen nochmals zurück. Kuczkowski prüfte mit einem Freistoß Torhüter Wehrle. Kurz vor dem Abpfiff stand plötzlich Steurer alleine vor dem Furtwanger Torhüter und konnte diesen mit einem Heber zum 3:2 überraschen. Doch der Anschlusstreffer kam zu spät.

Tore: 1:0 (2.) Holzapfel, 1:1 (10.) Kuczkowski, 2:1 (46.) Willmann, 3:1 (62.) Kaltenbach, 3:2 (90.) Steurer. – SR: Wilke (Merzhausen). – Z: 120.

FC 08 Villingen II

FC Hilzingen

9:2 (5:0)

Was für ein Schützenfest für die Nullachter: Gegen überforderte Gäste wäre sogar ein zweistelliger Sieg möglich gewesen. Hilzingen war in allen Belangen hoffnungslos unterlegen. Erster Paukenschlag: In der 3. Minute setzte Luca Credo einen Pass von Volkan Bak flach zum 1:0 über die Linie. Die Villinger Reserve setzte nach und Stefano Campisciano traf mit einer Direktabnahme zum 2:0 (18.), Volkan Bak bediente mit einem Alleingang Crudo zum 3:0 (31.). Marcel Jethof versenkte einen Schuss aus 20 Metern zum 4:0 (35.), ehe nach Flanke von Mario Ketterer Crudo sogar zum 5:0 vor der Pause erfolgreich war – die letzten drei Treffer fielen binnen neun Minuten.

Damit nicht genug: Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen der Gastgeber weiter: Volkan Bak erhöhte in der 49. Minute per Flachschuss auf 6:0. Die Gäste verkürzten im direkten Gegenzug zwar durch Dukart, aber Fabio Chiurazzi traf nach Zuspiel von Timo Wagner nur 180 Sekunden später zum 7:1. Hilzingen hatte sich längst aufgegeben. Bak gelang sogar das 8:1 nach gerade mal gut einer Stunde. Es roch nach einem noch höheren Debakel. Dogukan Albayrak köpfte einen Eckball von Timo Wagner letztlich noch zum 9:1 ein. Der zehnte Treffer wollte nicht fallen, dafür verkürzte der FC Hilzingen nochmals in der Schlussphase durch Dukart. „Es gibt eigentlich nicht viel zu meckern. Die zwei Gegentore waren unnötig, aber es war von uns ein gutes Spiel. Am Ende hätten es noch ein paar Tore mehr sein können“, sagte der Villinger Trainer Marcel Yahyaijan.

Tore: 1:0 (3.) Crudo, 2:0 (18.) Campisciano, 3:0 (31.) Crudo, 4:0 (35.) Jerhof, 5:0 (40.) Crudo, 6:0 (49.) Bak, 6:1 (50.) Dukart, 7:1 (52.) F. Chiurazzi, 8:1 (61.) Bak, 9:1 (85.) Albayrak, 9:2 (88.) Dukart. – SR: Schillinger (Gernsbach). – Z: 60.

FC Schonach

FV Walbertsweiler-Reng.

1:1 (1:1)

Beide Mannschaften gingen von Beginn an ein hohes Tempo. Bereits in der 6. Minute vergab Alex German alleinstehend aus halbrechter Position die Riesenchance zur Schonacher Führung. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler ließ sich wenig davon beeindrucken und setzte seine Offensivkräfte mit langen Bällen gefährlich in Szene. Gästestürmer Herbst scheiterte in der 18. Minute am hervorragend reagierenden FC-Schlussmann Pfau. Nur vier Minuten später stand Schuhmacher goldrichtig und köpfte nach Eckball von Bach zum 0:1 ein. Das Spiel blieb weiter hart umkämpft. Nach einer halben Stunde kam die Antwort der Hausherren. Jannik Reiner zirkelte den Ball mit einem sehenswerten Freistoß die Mauer zum 1:1 ins Netz.

Die Gäste blieben ihrer kämpferischen Linie treu und setzten auf Konter. Innerhalb weniger Minuten ließ Bach weitere Torchancen ungenutzt. Zu diesem Zeitpunkt bewies Pfau Nervenstärke und bewahrte seine Mannschaft mehrmals vor einem erneuten Rückstand. Mit langgeschlagenen Bällen versuchte Schonach, seine Offensivkräfte einzusetzen. Im Zusammenspiel fehlte jedoch letzte Feinschliff, um zum Torerfolg zu kommen. Spielerisch konnte der FCS nur phasenweise sein Powerplay-Spiel aufziehen. Die Bach-Elf verstand es, den Spielfluss der Gastgeber hin und wieder zu unterbinden. Durch Ballverluste brachten sich die Schwarzwälder selbst in Schwierigkeiten. Im Abschluss zeigten die Linzgauer jedoch Nervenschwäch. In der Schlussphase ließ Alex German auf Schonacher Seite eine weitere Torchance aus. In der 90. Minute sah FV-Spieler Roth wegen wiederholten Foulspiels noch die Ampelkarte.

Tore: 0:1 (22.) Schuhmacher, 1:1 (32.) Reiner. – SR: Mirko Kozul (FV Sasbach). – Z: 220. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) für F. Roth (FV Walbertsweiler-Rengetsweiler).

Stenogramm

DJK Villingen

FC Löffingen

0:0

SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 180.