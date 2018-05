Fußball SC Gottmadingen-Bietingen steht kurz vor dem Klassenerhalt

Das Ende des Verletzungspechs, ein Trainerwechsel sowie ein kluger Schachzug im Abstiegskampf haben die Hegauer in der Bezirksliga zurück in die Erfolgsspur geführt.

Fußball, Bezirksliga: Noch vor einigen Wochen steckte der SC Gottmadingen-Bietingen bis zum Hals im Abstiegssumpf, doch spätestens seit dem 6:0-Kantersieg über den hochgehandelten FC Öhningen-Gaienhofen hat die Mannschaft wieder festen Boden unter den Füßen. „Es sah lange Zeit schon düster aus“, blickt Pressesprecher Rudi Endres zurück. „Wenn nicht die beiden kleinen Wunder mit den Siegen gegen Denkingen und Stockach passiert wären, weiß ich nicht, ob es nicht eng geworden wäre.“

Endres macht die Erfolgssträhne der vergangenen Wochen vor allem an zwei Komponenten fest. „Es steht endlich wieder die komplette Mannschaft zur Verfügung – über weite Strecken der Saison hatten uns ein, zwei sehr wichtige Schlüsselspieler gefehlt“, sagt er. Des Weiteren habe der Trainerwechsel, von Oscar Catediano zum Trainerduo Michael Hoffmeister und Marius Nitsch, für neue Impulse gesorgt. „Die beiden haben viel dafür getan, beispielsweise trainieren wir jetzt einmal häufiger pro Woche“, verrät Endres.

Die Zusammenarbeit im Gespann verlaufe sehr harmonisch. „Das Trainerteam funktioniert sehr gut“, plaudert Endres aus dem Nähkästchen. „Michael Hoffmeister hat einen relativ hohen Trainerschein und kümmert sich um die Kernarbeit. Er bereitet die Trainingsinhalte vor, die gemeinsam von beiden durchgeführt werden. Marius Nitsch sorgt dann mit seinem Feuer für die letzte Motivation bei den Spielern.“ Die bereits gut laufende Maschinerie soll dem Verein auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. „Wir haben entschieden, dass beide gemeinsam weitermachen und sich den Job weiterhin teilen sollen“, berichtet Endres. „Wir trauen ihnen zu, das sehr harmonisch hinzubekommen.“

Harmonie strahlt laut dem Pressesprecher seit dem Wechsel und der Rückkehr der Leistungsträger auch das gesamte Mannschaftsgefüge aus. „Die Defensive ist gefestigt, und auch im Mittelfeld spielt Sven Faude derzeit sehr stark. Bastian Schmittschneider, der zuvor schwer verletzt war, dreht ebenfalls wieder auf“, freut er sich. Für die neu entdeckte Defensivstärke ist eine personelle Umstellung verantwortlich. „Die Trainer haben entschieden, unseren besten Mann Felix Heuel in der Abwehr aufzustellen“, sagt Rudi Endres. „Das war ein cleverer Schachzug, denn die Defensive ist das A und O. Wir hatten verletzungsbedingt viele Wechsel und das Team konnte sich nie festigen, aber mit Felix hinten drin bekommen wir gefühlt ein Drittel weniger Schüsse aufs Tor.“

So ist Endres in Sachen Klassenerhalt optimistisch. „Einen Punkt sollten wir vielleicht noch holen, aber normal ist man mit 43 Punkten durch“, so Endres. „Wir haben es auf jeden Fall selber in der Hand – das war vor einigen Wochen noch nicht so.“