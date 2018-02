Fußball SC Gottmadingen-Bietingen startet furios

Hegauer sichern sich 6:0-Sieg im Nachholspiel gegen SG Illmensee/Heiligenberg. Der FC Öhningen-Gaienhofen schlägt SV Orsingen-Nenzingen mit 1:0

Fußball, Bezirksliga

SC Gottmadingen-Bietingen

SG Illmensee/Heiligenberg

6:0 (2:0)

Der SC Gottmadingen-Bietingen ging früh in Führung durch Schmittschneider. In der Folge war die Partie ausgeglichen, beim Gastgeber fehlte jedoch die Präzision bei den Zuspielen. Dann traf Marco Gruber vom Sechzehner-Eck zum 2:0 (32.). Zwei Minuten später kam der erste gefährliche Ball auf das SC-Tor. Dann kam die Zeit von Gästehüter Stöferle. Erst lenkte er einen Freistoß von Magro über die Latte (24.), dann blieb er Sieger gegen Gruber (27.) und Jan Faude (29.). Die nächsten zwei Gelegenheiten hatte Felix Heuel (29./31.).

Die Gäste kamen engagiert aus der Kabine. Doch in der 51. Minute wurde Sven Faude nicht ernsthaft angegriffen, sein Solo schloss er mit einem Schuss unter die Torlatte zum 3:0 ab. Tormöglichkeiten hatte weiter nur der Gastgeber. SC-Hüter Gestefeld musste erst in der 80. Minute wieder eingreifen. Felix Heuel war im Gegenzug nach einer Ecke mit dem Kopf erfolgreich. Damit war der Wiederstand der Gäste endgültig gebrochen. Mit den Treffern von Gruber und Heuel wurde die SG Illmensee/Heiligenberg am Ende unter Wert geschlagen. Der Gastgeber hatte immerhin vier Vorbereitungsspiele absolviert, die Gäste dagegen kein einziges. (re)

Tore: 1:0 (13.) Schmittschneider, 2:0 (32.) Gruber, 3:0 (53.) Sven Faude, 4:0 (81.) Heuel, 5:0 (82.) Gruber, 6:0 (84.) Heuel. – SR: Yagci (Seitingen-Oberflacht). – Z: 40.

FC Öhningen-Gaienhofen

SV Orsingen-Nenzingen

1:0 (0:0)

Die Heimelf übernahm von Beginn an die Initiative. Die erste Chance vergab Heiko Barthen mit einem Kopfball, wenig später scheiterte Wäschle mit einer Volleyabnahme. Die Gäste tauchten zum ersten Mal nach 20 Minuten mit einem Freistoß gefährlich vor dem Tor des FC Öhningen-Gaienhofen auf. Im Gegenzug scheiterte Brügel an Orsingens Schlussmann Stemmer. Trotz Feldüberlegenheit schaffte es die Heimelf zu selten, das Spiel zu kontrollieren, dennoch hatte Wäschle drei weitere gute Möglichkeiten vor der Pause, er vergab aber jeweils knapp. Orsingens Manner scheiterte dann noch mit einem Fernschuss an Torwart Weiermann.

Nach der Pause konnten die Gäste das Spiel ausgeglichener gestalten. Der FC tat sich zunehmend schwerer, klare Chancen herauszuspielen. Lediglich Schätzle und Loosmann hatten bis zur 75. Minute Einschussmöglichkeiten. Als das Spiel verflachte, verwandelte Felix Wäschle eine Kopfballvorlage von Lucas eiskalt zur 1:0-Führung. Kurz darauf schoss Scheu wenige Zentimeter am Orsinger Tor vorbei. Mit dem Schlusspfiff vergab Wäschle die beste Chance des Spiels, als er alleine an Orsingens Torwart Stemmer scheiterte. Es blieb beim verdienten, aber wenig überzeugenden Sieg. (sch)

Tor: 1:0 (81.) Wäschle. – SR: Salwik (Überlingen). – Z: 140.