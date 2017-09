Fußball SC Gottmadingen-Bietingen fast nicht zu stoppen

Der SC Gottmadingen-Bietingen gewinnt in der Fußball-Bezirksliga das Derby gegen den SV Mühlhausen mit 5:2. Aufsteiger FC Uhldingen schlägt den TSV Konstanz mit 3:0 und der TSV Aach-Linz ist erneut auswärts erfolgreich.

Fußball, Bezirksliga

SC Gottmadingen-Biet.

SV Mühlhausen

5:2 (2:0)

Blitz und Donner sorgten in der ersten Halbzeit für zwei Unterbrechungen. Der SC Gottmadingen-Bietingen und der SV Mühlhausen fanden gut in die Partie und forderten die Torhüter. Heizmann lenkte einen Schuss von Nguyen zur Ecke (3.) und parierte einen 32-Meter-Freistoß von Hock (6.). Gestefeld reagierte stark gegen Marks (8.) sowie beim Freistoß von Gutacker (10.). Ein 20-Meter-Freistoß von Gutacker wurde nach der Unterbrechung ausgeführt, der SC-Torhüter hatte damit einige Mühe. Magro setzte sich am Flügel durch, und Viet Nguyen kam frei zum Abschluss und traf zum 1:0 (29.). Nur zwei Minuten später bekam Marco Gruber den Ball durch einen unnötigen Querpass zum 2:0 serviert. In der 40. Minute forderte der Gast einen Strafstoß. Eine gute Aktion von Marco Gruber (45.+7) endete beim stark reagierenden Heizmann. Eine Minute später gab es Doppel-Gelb, was später noch Folgen haben sollte. Viet Nguyen nutzte kurz nach dem Wechsel ein gutes Anspiel zum 3:0. Dann sah Robert Kovacs nach einer umstrittenen Aktion Gelb-Rot, und den Elfer verwandelte Gutacker sicher zum 3:1 (57.). Auch die Gelb-Rote Karte für Gästespieler Tofahrn (58.) war nicht zwingend. Nach einem Hock Freistoß staubte Nguyen zum 4:1 ab. Mit einer tollen Energieleistung setzte sich Marco Gruber an der Seitenlinie durch, seine Flanke köpfte Nguyen zum 5:1 ins Netz. Beide Mannschaften hatten noch Torchancen, eine nutzte der Gast durch Kuppel (83.). (re)

Tore: 1:0 (29.) Nguyen, 2:0 (31.) Gruber, 3:0 (47.) Nguyen, 3:1 (57./FE) Gutacker, 4:1 (59.) Nguyen, 5:1 (71.) Nguyen, 5:2 (83.) Kuppel. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (53.) für Kovacs (SC Go-Bi) und (58.) für Tofahrn (SV Mühlhausen).

VfR Stockach

BSV Nordstern Radolfzell

3:1 (0:1)

Der BSV Nordstern Radolfzell hatte nach drei Minuten die erste Möglichkeit, aber der Freistoß von Hoffbauer strich knapp am Winkel vorbei. Bei widrigen Wetterbedingungen war der Gastgeber VfR Stockach zwar von der ersten Minute an spielbestimmend, fand jedoch keinen Weg durch die massierte Gästedefensive um Abwehrchef Faller und musste sich immer wieder vor schnellen Gegenstößen über Bader und Hoffbauer in Acht nehmen. Die bis dahin nicht unverdiente Pausenführung erzielte der BSV in der 35. Minute, als ein langgezogener Freistoß von Faller über Freund und Feind hinweg zum 0:1 ins Netz segelte. In der zweiten Halbzeit kam mit der Einwechslung von Torjäger Sören Reiser neuer Schwung ins Spiel des VfR. Dies sollte sich nach einer guten Stunde auszahlen, als seine flache Hereingabe in der Mitte von Celik zum 1:1 verwertet wurde. Kurz darauf war es wieder eine Vorlage von Sören Reiser, die Henkel zum 2:1 über die Linie drückte. Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte in der 86. Minute Timo Reiser mit einem wunderschönen direkt verwandelten Freistoß. (dr)

Tore: 0:1 (35.) Faller, 1:1 (62.) Celik, 2:1 (68.) Henkel, 3:1 (86.) T. Reiser. – SR: Gumz (Rielasingen-Worblingen). – Z: 150.

FC Uhldingen

TSV Konstanz

3:0 (1:0)

Gleich von Beginn an entwickelte sich vor 250 Zuschauern ein munteres Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten zwischen dem FC Uhldingen und dem TSV Konstanz. In der 6. Minute verletzte sich FC-Verteidiger Roman Guth nach einem Sturz auf die Schulter so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Danach hatten die Konstanzer eine Riesenchance, doch der FC-Torhüter parierte. In der 22. Minute konnten Matur und Celik eine Doppelchance nicht nutzen, ebenso nach einem Eckball in der 29. Minute. In der 42. Minute hatte Konstanz Pech mit einem Lattentreffer, ehe Uhldinges Torjäger Matur in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0 erzielte. Auch nach der Pause waren beide Mannschaften gewillt, das Spiel zu machen, und dabei hatten die Konstanzer in der 53. Minute wiederum Pech mit einem Lattentreffer. In der 59. Minute traf Matur zum 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Nach einem Uhldinger Pfostentreffer in der 63. Minute spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. In der 86. Minute schloss Robin Scheitler eine sehenswerte Kombination über mehrere Stationen zum 3:0-Endstand ab. Ein Schuss knapp über das FC-Tor und eine Doppelchance der Gastgeber setzten den Schlusspunkt unter ein sehr gutes Bezirksligaspiel, bei dem der Aufsteiger das bessere Ende für sich hatte. (urü)

Tore: 1:0 (45.+3) Matur, 2:0 (59.) Matur, 3:0 (86.) R. Scheitler. – SR: Stetter (Friedrichshafen). – Z: 250.

SV Deggenhausertal

Hegauer FV

2:6 (1:3)

Nach einem kuriosen Eigentor aus 40 Metern und einem Kontertor von Care schien die Partie zwischen dem SV Deggenhausertal und dem Hegauer FV bereits nach einer Viertelstunde entschieden. Nach 20 Minuten hätte Barke bereits für klare Verhältnisse sorgen können, er traf aber nur die Latte. Nur drei Minuten später brachte Maag mit seinem Anschlusstreffer sein Team zurück ins Spiel, bevor der ständige Unruheherd Care nach einer halben Stunde den alten Abstand wiederherstellte. Die Platzherren bemühten sich lange vergeblich um Ergebniskorrektur, während die Gäste routiniert das Resultat verwalteten und ständig auf ihre Chancen lauerten. Als Köser in der 56. Minute mit einem sehenswerten Kopfball erneut verkürzen konnte, kam wieder Spannung auf. Der SVD machte weiter Druck und scheiterte mehrfach am glänzend aufgelegten Gästekeeper. In der Schlussviertelstunde schraubten die gnadenlos effizienten Gäste mit drei blitzsauberen Kontern das Ergebnis in die Höhe. So stand am Ende ein verdienter Sieg des Hegauer FV, der um ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel.

Tore: 0:1 (6.) Eigentor, 0:2 (13.) Care, 1:2 (23.) Maag, 1:3 (30.) Care, 2:3 (56.) Köser, 2:4 (76.) Toth, 2:5 (85.) Müller, 2:6 (90.) Butkiewicz. – SR: Helten (Emmingen-Liptingen). – Z: 125.

FC Öhningen-Gaienhofen

FC Anadolu Radolfzell

6:1 (2:0)

Von Beginn an war der FC Öhningen-Gaienhofen gegen den Aufsteiger Anadolu Radolfzell spielbestimmend. Die Gäste waren sehr unsicher und brachten sich selber in Schwierigkeiten, hatten jedoch Glück, dass der Gastgeber dies nicht konsequent nutzte. Scheu und Barten hatten die ersten Chancen, doch Gerardi im Tor der Gäste parierte die Torschüsse. In der 20. Minute scheiterte Barten, als er einen Kopfball knapp neben den Pfosten setzte. Die Gäste hatten nach einer Unachtsamkeit in der Defensive die erste gute Möglichkeit durch Ilak, der jedoch knapp verzog. Im Gegenzug schob Scheu nach Pass von Wäschle zum 1:0 ein. Die Heimelf hatte noch einige hochkarätige Chancen, doch Gerardi hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 40 Minute war er jedoch machtlos, als Schätze auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause nutzte Karaotcu eine Unaufmerksamkeit zum Anschlusstreffer. Öhningen-Gaienhofen erhöhten nur zwei Minuten später durch Wäschle nach Flanke von Brügel per Kopf auf 3:1. In der 68. Minute schloss wiederum Wäschle eine traumhafte Kombination über Honsell und Lukas zum 4:1 ab. Jetzt war die Moral der Gäste komplett gebrochen, und nach einem Konter erhöhte Scheu zum 5:1. Den Höhepunkt in diesem Spiel schloss Loosmann zum 6:1, ab als er eine tolle Ballstafette mit einer Direktabnahme in den Winkel versenkte. Die Heimelf hatte weitere Chancen, doch der Anadolu-Keeper verhinderte eine höhere Niederlage.

Tore: 1:0 (30.) Scheu, 2:0 (41.) Schätzle, 2:1 (56.) Karaotcu, 3:1 (58.) Wäschle, 4:1 (68.) Wäschle, 5:1 (75.) Scheu, 6:1 (77.) Loosmann. – SR: S. Ebe (Friedrichshafen). – Z: 320.

SG Illmensee/Heiligenberg

TSV Aach/Linz

0:2 (0:2)

Der TSV Aach-Linz hatte in der ersten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile. Drei Chancen genügten, um zwei Treffer zu erzielen. Eine Angriffsaktion der SG Illmensee/Heiligenberg konterten die Gäste mit einem langen Diagonalball auf die linke Außenbahn. Fast von der Grundlinie kam die Hereingabe auf den langen Pfosten, wo Karch verwandelte. Der zweite Treffer fiel ebenfalls noch vor der Pause durch einen direkt verwandelten Freistoß von Süleyman Yildiz, der den Ball aus 20 Metern unter die Latte zirkelte. Nach Wiederanpfiff hatten die Platzherren mehr Spielanteile, ohne aber dadurch zu Torchancen zu gelangen. Mit einer Glanzparade konnte der eingewechselte SG-Keeper Stöferle einen höheren Rückstand verhindern (54.).

Tore: 0:1 (23.) Karch, 0:2 (32.) Süleyman Yildiz. – SR: Lamana (Salem). – Z: 270.

Hattinger SV

SV Allensbach

5:1 (2:0)

Die erste große Chance des Spieles hatten die Gäste aus Allensbach nach fünf Minuten durch Ymele mit einem Lattenschuss aus kurzer Distanz. Danach kam der Hattinger SV besser ins Spiel und erhöhte den Druck. In der 12. Minute gelang Sören Seyfried mit einem satten Schuss die Führung. Danach war der Spielverlauf ausgeglichen, doch der Gastgeber war vor dem Tor kaltschnäuziger und baute so mit seiner zweiten Chance durch Sören Seyfried die Führung weiter aus. Bis zum Pausenpfiff hatte der HSV mehr Spielanteile, konnte die Führung aber nicht weiter ausbauen. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste nennenswerte Chance, doch HSV-Keeper Brian Fürderer konnte diese mit einer schönen Parade entschärfen. Danach folgte eine fünfminütige Spielunterbrechung wegen starken Regens. Nach der kurzen Erfrischung fanden die Hausherren wieder besser ihren Rhythmus und erhöhten durch Ibrahim Kaynar auf 3:0. In der 68. Minute krönte Sören Seyfried seine Leistung mit seinem dritten Tor. Nur zwei Minuten später konnten die Gäste zwar verkürzen, doch der Hattinger SV blieb bis zum Spielende die spielbestimmende Mannschaft. Chris Brunner gelang in der 78. Minute nach Vorlage von Sören Seyfried der Treffer zum 5:1-Endstand.

Tore: 1:0 (12.) Seyfried, 2:0 (26.) Seyfried, 3:0 (59.) Kaynar, 4:0 (68.) Seyfried, 4:1 (70.) Fricke, 5:1 (78.) Brunner. – SR: Jäger (Orsingen-Nenzingen). – Z: 120.

SV Orsingen-Nenzingen

SG Reichenau/Waldsiedlung

1:1 (1:0)

Im Spiel Orsingen-Nenzingen gegen die SG Reichenau/Waldsiedlung waren die Gäste zu Spielbeginn die spielbestimmende Mannschaft, während die Gastgeber Mühe im Aufbauspiel hatten und kaum in die gegnerische Hälfte kamen. Felix Eiermann verfehlte mit seinem Schuss das Tor nur knapp. Das erste Tor schossen die Gastgeber, als Maier Knobelspies auf dem Flügel einsetzte und dessen Hereingabe Trisner nur noch einschieben musste. Danach waren die Gäste wieder tonangebend, im Torabschluss aber viel zu harmlos. Auf der Gegenseite verfehlte ein Weitschuss von Zehender in der 37. Minute knapp das Tor, und Koch köpfte vier Minuten später direkt in die Arme von SV-Torhüter Retzbach. Kurz vor der Pause traf Knobelspies nur den Innenpfosten. Nach dem Seitenwechsel setzte Trisner eine Hereingabe von Grabert über das Tor. Danach erwiesen sich Lukas Gasser und Felix Eiermann für die Gäste wenig meisterlich im Torabschluss. In der 73. Minute zwang Trisner SG-Torhüter Wolkow per Kopfball zu einer Glanzparade, der nachfolgende Kopfball ins Tor durch Schneider wurde aber wegen Abseits nicht anerkannt. In der 79. Minute konnte Torhüter Retzbach zwei Weitschüsse der Gäste abwehren, wobei bei der letzten Rettungstat der Ball vor die Füße von Koch flog, der nur noch zum 1:1-Ausgleich einschieben musste. (ks)

Tore: 1:0 (10.) Trisner, 1:1 (79.) Koch. – SR: Kükler (Pfullendorf) – Z: 200.