Segeln Rund-Um-Segler hoffen auf Wind

Schnelle Trapezyachten und viele Klassiker segeln bei der 68. Ausgabe der Nachtlangstrecken-Regatta von Lindau aus um den See

Segeln: Wenn am Freitag pünktlich um 19.30 Uhr vor Lindau der Startschuss zur 68. Nachtlangstrecken-Regatta der Rund Um fällt, dann wird nicht nur auf dem Wasser einiges geboten sein, sondern auch an Land. Nach Angaben des zuständigen Lindauer Segler-Clubs (LSC) haben bislang bereits mehr als 300 Teams mit ihren Booten gemeldet. Meldungen sind noch bis Freitag, 1. Juni, um 14 Uhr beim LSC möglich. Die Wetterprognosen könnten schlechter sein, Experten befürchten aber, dass es wenig Wind geben wird.

Die rund 2000 Segler, die auf die 100 Kilometer lange Strecke gehen werden, haben genau 24 Stunden Zeit, um wieder im Ziel in Lindau anzukommen. Doch bevor um 19.30 Uhr auf der „Hohentwiel“ der Startschuss fällt, gibt es in Lindau schon jede Menge Programm bei den Segler-Tagen. Am Freitag wird es entlang der Lindauer Hafenpromenade kulinarische Spezialitäten geben. Der Start zur Rund Um wird dann live im Hafen moderiert, Zuschauer können aber auch auf BSB-Schiffen den Start vom Wasser aus beobachten. Ab 19.30 Uhr spielt dann die Band „Dicke Fische“, während im LSC-Zelt der Regattaverlauf bis zur Ankunft der ersten Yachten kommentiert wird. Etliche Boote sind mit Live-Trackern ausgestattet, so dass die Zuschauer im Zelt jederzeit sehen können, welches Boot gerade in Führung liegt.

Beim Kampf um das begehrte Blaue Band bei der Rund Um sind wohl wieder die schnellen Trapezyachten und die zahlreichen Mehrrumpfboote zu favorisieren, vor allem wenn es – wie angekündigt – wenig Wind haben sollte. In diesem Jahr sind auch wieder zwei Boote vom Typ „Libera“ am Start, auf denen bis zu zwölf Crewmitglieder im Trapez hängen. Mit dabei ist auch der Bregenzer Vorjahressieger Fritz Trippolt, der mit seiner Crew auf der „Skinfit“ antritt. Der Rekord, der vor bereits zehn Jahren von John Hutchcroft auf der „Holmato“ aufgestellt wurde, beträgt magische 4 Stunden, 41 Minuten und 37 Sekunden und wird nur schwer zu knacken sein.

Schön anzusehen sind auf jeden Fall wieder die klassischen Boote, wie die drei 8 Meter-Yachten, die Edith, die Elfe und das Flagschiff des LSC, die Bayern, die mit einer Jugendmannschaft unter Skipper Hans-Robert Nitsche an den Start gehen wird. Die traumhaften 8m R-Yachten werden im Juli übrigens vor Langenargen ihre Weltmeisterschaft mit über 20 Booten austragen. Am Samstag wird es vor Lindau gegen 22.45 Uhr ein großes Feuerwerk geben.

Wer den Regattaverlauf via Internet verfolgen will, kann dies unter folgender Adresse tun: www.lsc.de