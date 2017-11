Handball Rückrundenstart für A-Jugend der HSG Konstanz

Die A-Jugend-Handballer der HSG kämpfen bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison in Zweibrücken um wichtige Punkte.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: SV Zweibrücken – HSG Konstanz (Sonntag, 13 Uhr, Iganz-Roth-Halle). – Auch wenn die Tabelle der A-Jugend-Bundesliga aufgrund von unterschiedlich absolvierten Partien noch kein gerades Bild abgibt, für den Zweitliga-Nachwuchs der HSG Konstanz ist die Hinrunde absolviert und gegen jedes Team bereits ein Duell bestritten. Die Bilanz: 11:11 Punkte und ein ebenso ausgeglichenes Torverhältnis mit der zweitbesten Offensive der Liga (352 Treffer). Macht Platz sieben, punktgleich mit dem als Saisonziel ausgegebenem sechsten Rang. Vor der Spielpause stehen noch zwei Rückrundenspiele gegen direkte Konkurrenten auf dem Plan. Den Auftakt macht das sehr wichtige Spiel beim Fünften SV Zweibrücken.

Zur ungewohnt frühen Anwurfzeit bei der längsten Auswärtsfahrt der Saison kommt ein Gegner, der unberechenbar ist. Auf überraschende Siege gegen die Topteams folgten teilweise genauso überraschende Niederlagen gegen Kellerkinder. Frappierend sind die Unterschiede zwischen Konstanz und Zweibrücken vor allem in der Heim- und Auswärtsbilanz. Während die Gelb-Blauen vom Bodensee das zweibeste Heimteam der Liga stellen, hat Zweibrücken in der Fremde die zweitmeisten Punkte geholt.

Die einzige Heimniederlage der HSG ist auf den ersten Spieltag zurückzuführen – und den SV Zweibrücken. Mit 31:28 gewannen die Gäste aus Rheinland-Pfalz damals, sodass das Team von Trainer Christian Korb nun auf Revanche brennt. „Uns erwartet ein Spiegelbild an Konstanz“, sagt der B-Lizenzinhaber mit Blick auf die sehr wechselhaften Auftritte beider Teams. Genau wie in der eigenen Mannschaft sieht er im Gegner „enorm großes Potenzial im Angriff“.

Das Fazit nach einer für die HSG Konstanz sehr wechselhaft verlaufenen Hinrunde mit teils begeisternden Auftritten mit spektakulärem Tempohandball und Kantersiegen vor eigenen Fans, aber vor allem auswärts teilweise gebrauchten Tagen und manch hoher Niederlage fällt zwiespältig aus. So sagt denn auch Christian Korb, im Wissen darum, dass das Potenzial vor allem in der Fremde nicht ausgeschöpft wurde: „Der 41:27-Sieg gegen Echaz-Erms war keine Wiedergutmachung der vergangenen desolaten Partien.“ Was den HSG-Coach ärgert und enttäuscht: „Es steckt uns immer noch in den Knochen, dass wir, gerade in Partien nach einem Sieg, drei Gänge zurückschalten und uns überfordert präsentieren.“

Das neue Ziel sei daher, konstant das oberste Level abzurufen und „sich individuell als auch im Team zu verbessern“. Umso wichtiger war für das Konstanzer Trainergespann, dass im letzten Spiel auch und gerade die Spieler aus der zweiten Reihe überzeugt haben. Korb fordert, dass sich „jeder 100 Prozent reinhängen muss. Der Schlendrian muss aus den Köpfen der Spieler!“ Denn chancenlos sieht er seine Mannschaft in Zweibrücken nicht. „Wir haben die Möglichkeit, zwei ganz wichtige Punkte zu holen und auch die drei Tore für den direkten Vergleich wettzumachen. Dafür müssen wir individuell top motiviert und als Team eng zusammen stehen.“