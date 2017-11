Handball Riesenjubel nach irrem Endspurt bei HSG Konstanz II

Die HSG Konstanz II hat nach vier Niederlagen mit dem 32:31 bei der SG Köndringen/Teningen II zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Handball, Südbadenliga

SG Köndringen/T. II

HSG Konstanz II

31:32 (14:19)

Das Duell der einzigen Reserven in der Südbadenliga bot alles, was ein gutes Handballspiel ausmacht. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, hochattraktiv“, sagte HSG-Trainer Matthias Stocker, „mit viel Tempo und wenigen technischen Fehlern.“ Und Nervenkitzel bis zum Ende. Dafür war die SG Köndringen/Teningen II auch mit einer bärenstarken Formation gegen den Rivalen vom Bodensee aufgelaufen. Vier Spieler, die am Tag zuvor in der 3. Liga siegreich waren, darunter der mit Abstand erfolgreichste SG-Werfer Jonathan Fischer, sechstbester Torschütze in der 3. Liga, und natürlich Drittliga-Rekordtorjäger Christian Hefter.

Nach der Schlusssirene rannten jedoch nur die verletzungsbedingt mit nur neun Feldspielern angetretenen Gäste wie wild durch die Halle. Der Jubel der Konstanzer kannte nach einem irren Finish keine Grenzen. Fast das ganze Spiel hatten die in blau spielenden HSG-Talente geführt, teilweise mit fünf Toren, doch nach der letzten Auszeit traf die SG zum 31:30, 30 Sekunden vor dem Ende. Zehn Sekunden vor Schluss folgte die Antwort der Zweitliga-Reserve: Jonas Löffler traf zum 31:31, aber Köndringen/Teningen mit Ballbesitz und dem vermeintlich letzten Angriff. Doch Joschua Braun gelang der Steal, Philipp Kunde war schon gestartet und erzielte mit dem schnellen Gegenstoß den Siegtreffer mit der Schlusssirene. Dann brachen alle Dämme.

„Die Freude war extrem“, strahlte Stocker. „Es gibt nichts Schöneres, als in letzter Sekunde zu gewinnen.“ Der 29-Jährige fügte überglücklich hinzu: „Das war sehr befreiend und sehr wichtig. Man hat schon gemerkt, dass von den Jungs eine gewisse Last abgefallen ist.“ Dabei hätte es gar nicht zu diesem dramatischen Schlusspunkt kommen müssen, denn seine Mannschaft präsentierte sich in allen Mannschaftsteilen deutlich verbessert. Vor allem Torwart Lukas Herrmann wurde für seine „sehr gute Leistung“ vom Trainer gelobt, die nicht nur wichtig, sondern auch entscheidend war.

Samuel Löffler hatte nach etwas mehr als acht Minuten zum 3:6 getroffen, bis Köndringen/Teningen zum 8:8 durch Fischer kam, der am Kreis oder auch im linken Rückraum die größte Herausforderung für Konstanz darstellte und auf acht Treffer kam. Die HSG setzte sich mit einer guten Abwehrarbeit und viel Tempo im Umschaltspiel über Philipp Kunde bald wieder auf 15:10 (22.) ab, bis die Breisgauer beim 26:26 erstmals wieder zum Ausgleich kamen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit eine gute Abschlussquote“, sagte Stocker zufrieden über die größte Problemstelle der Vorwoche. Im zweiten Durchgang jedoch fehlte immer mehr die Durchschlagskraft und Effektivität im Angriff, als die Kräfte gegen die aggressive 3:2:1-Abwehr der Hausherren schwanden und sich kaum vorhandene Wechselmöglichkeiten bemerkbar machten.

„Aber wie Joschi und Philipp das in den letzten Sekunden geistesgegenwärtig gelöst haben, war dann überragend“, meinte Stocker, der sich nach dem Erfolg gegen einen starken Gegner darüber freute, dass die Moral seines blutjungen Teams belohnt wurde.

HSG Konstanz: Gemeinhardt, Herrmann (Tor); Merz (1), Oßwald (3), Kunde (8/1), Mack (3), S. Löffler (7), J. Löffler (5), Wangler, Braun (5/1), Gottesmann.