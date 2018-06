Frauenfußball Riesenjubel beim Hegauer FV

Hegauerinnen holen Titel in der Fußball-Oberliga durch 2:1-Sieg gegen TSV Neckarau. Kapitänin Luisa Radice trifft eine Minute vor Abpfiff, danach kennt der Jubel keine Grenzen

Fußball, Oberliga Frauen

Hegauer FV

TSV Neckarau

2:1 (1:0)

Der Hegauer FV übernahm sofort die Initiative, doch es fehlte an der Genauigkeit in den Aktionen. In der 9. Minute legte Jana Kaiser auf Berenice Becker ab, die den Ball aus 18 Metern über das Tor setzte. Eine klasse Hereingabe von Jana Kaiser nahm Nadine Grützmacher direkt, doch der Ball ging neben das Tor (11.). In der 14. Minute war das Spielgerät dann im Tor, doch Luisa Radice stand im Abseits. Bald darauf parierte TSV-Torhüterin Kurz einen Distanzschuss von Anja Hahn (15.). Auch gegen Nadine Grützmacher war Kurz im TSV-Tor zur Stelle (17.). Nach Zuspiel von Grützmacher kam Luisa Radice an den Ball, zog sofort ab, doch erneut blieb Torhüterin Kurz Siegerin (24.).

Eine Direktabnahme von Grützmacher wurde zur Ecke abgewehrt (27.). Nach einem herrlichen Spielzug über mehrere Stationen rettete TSV-Torhüterin Kurz mit einer Glanzparade gegen Carina Walde (30.). Nachdem die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte, stand Nadine Grützmacher genau richtig und erzielte das 1:0 (35.). Eine Minute später lenkte HFV-Torhüterin Hannah Keller einen Distanzschuss des TSV an die Latte (36.). Da hatten die Gastgeberinnen Glück, dass sie nicht mit der ersten Gästechance den Ausgleich kassierten.

Im zweiten Abschnitt hatte Carina Walde die erste gute Möglichkeit, doch Torhüterin Kurz wehrte per Fußabwehr zur Ecke ab (48.). In der 52. Minute legte Luisa Radice einen 50-Meter-Sprint hin, ließ zwei Gegenspielerinnen stehen, doch Torhüterin Kurz war schneller am Ball. Der HFV-Elf fehlte in einigen guten Aktionen die Präzision beim finalen Zuspiel. Nach herrlichem Querpass von Luisa Radice auf Nadine Grützmacher klärte TSV-Torhüterin Kurz überragend zur Ecke (61.). Auch Luisa Radice konnte eine hochkarätige Chance nicht im Tor unterbringen (64.). Wenig später war Torhüterin Kurz wieder der Fels in der Brandung für ihr Team und klärte gegen Walde und Fleig (65.).

Dann wurde die fahrlässige Chancenverwertung der Hegauerinnen bestraft, Neckarau nutzte die erste Chance zum 1:1 (68.). Nach Rückpass von Grützmacher auf Kaiser verzog diese den Ball knapp neben das Tor (81.). Nach Zuspiel von Tabea Griß steckte Nadine Grützmacher für Luisa Radice durch, und die Torjägerin des HFV traf kurz vor Schluss zum entscheidenden 2:1 (89.), was den Sieg und die Meisterschaft bedeutete.

Hegauer FV: Keller, Knisel, Frech, Walde (80. Sauter), Becker (54. Fleig), Formanski (69. Ronecker), Griß, Hahn (80. Hirt), Kaiser, Grützmacher, Radice. – Tore: 1:0 (35.) Grützmacher, 1:1 (68.) Gajdera, 2:1 (89.) Radice. – SR: Schulz. – Z: 250.