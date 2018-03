Handball Riesenchance für HSG Konstanz

Die Konstanzer Zweitliga-Handballer empfangen am Samstag den Tabellennachbarn EHV Aue. Mit einem Sieg ist der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz möglich

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – EHV Aue (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Mit vier Punkten und plus zwölf Toren hat sich die HSG Konstanz am Doppelspieltag im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet und sich vor dem wichtigen Duell am Samstag gegen den Tabellen-16. EHV Aue eine spannende Ausgangsposition erarbeitet. Ein weiterer Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Sachsen wäre gleichbedeutend mit einem Platztausch und dem Vorrücken der HSG auf einen Nichtabstiegsplatz.

„Wir haben einfach gut gespielt“, lacht Daniel Eblen mit Blick auf 10:6 Punkte in den letzten acht Spielen. Im Jahr 2018 ist seine Equipe noch ungeschlagen und verbuchte nun schon sechs Zähler in nur fünf Rückrundenbegegnungen – nach acht Punkten in 19 Hinrundenpartien. „22 und 20 Gegentore zeigt unsere Stärke ja schon auf“, erklärt Eblen das Erfolgsrezept gegen Saarlouis und Eisenach. „Die Abwehr war gut, das Zusammenspiel mit dem Torwart ebenso. Das war jeweils der Grundstein zum Erfolg.“

Vor allem war die Leistungssteigerung der HSG Konstanz nach den beiden ersten Halbzeiten frappierend, auch wenn der HSG-Coach das relativiert. „Natürlich verfügen wir über einen breiten Kader“, gibt er zwar zu, doch „wir haben auch schon vor der Pause gut Druck gemacht, auch wenn sich das noch nicht so sehr im Ergebnis niedergeschlagen hat.“ Tatsächlich hatte der Gegner aber große Probleme, sich auf jeweils zwei unterschiedliche Formationen und Spielweisen einzustellen.

Gegen Aue bangt die HSG nun allerdings noch um einen Einsatz des zuletzt erkrankten Maximilian Schwarz, während die Gäste aus dem Erzgebirge auf Gregor Remke verzichten müssen, der nur noch per Zweitspielrecht zum Einsatz kommt, wenn er von Erstligist SC DHfK Leipzig nicht gebraucht wird. Dies war am letzten Spieltag der Fall, als Aue überraschend mit 28:27 gegen die Rimpar Wölfe gewann und damit den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Konstanz verteidigte. Leistungsträger im internationalen Team der Sachsen sind der Este Janar Mägi, die beiden Litauer Mindaugas Dumicus und Benas Petreikis sowie der Slowake Jan Faith. „Eine erfahrene Mannschaft mit starken Spielern“, warnt denn auch der Konstanzer Übungsleiter. An das Hinspiel und die 23:28-Niederlage in der Erzgebirgshalle hat der A-Lizenzinhaber noch sehr ungute Erinnerungen. Eblen: „Wir haben dort sehr schlecht angefangen, einige Siebenmeter und klarste Chancen ausgelassen.“ Zwar war Konstanz nach einer Aufholjagd nach der Pause nahe dran, die damals noch nicht optimale Chancenverwertung und Effektivität verhinderte jedoch mehr.

Eblen weiß, dass die Anspannung, je näher das Duell mit Aue kommt, ansteigen wird. Doch er kann wieder auf seinen großen Kader setzen, dazu kommt das Selbstvertrauen, dass sich sein Team mit zuletzt durchgängig guten Leistungen erarbeitet hat. „Wir haben uns damit auch das Glück zurück erarbeitet, und es funktionieren nun auch die Kleinigkeiten, die gefehlt haben“, freut sich Eblen.

"Ich erwarte unglaublichen Kampf"

Konstantin Poltrum (24), Torwart der HSG Konstanz, über die große Chance für sein Team im Spiel gegen Aue am Samstag, 20 Uhr

Ist das Spiel am Samstag das wichtigste der fünf Abstiegsduelle nach der Pause?

Jedes der letzten Spiele war wichtig. Ich sehe am Samstag aber eine große Chance für uns – und genauso werden wir das Spiel, das im Abstiegskampf vielleicht von einer besonders dramatischen Ausgangssituation lebt, auch anpacken.

Was erwarten Sie vom Spiel gegen Aue?

Ich erwarte von beiden Mannschaften einen unglaublichen Kampf. Entscheiden wird jedoch meiner Meinung nach, wer etwas cleverer agiert. In Aue sind wir bislang dreimal in die selbe Falle getappt, haben eigentlich schon in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, aber viel zu viele Chancen ausgelassen und leichte Gegentore kassiert. Die leichten Fehler dürfen wir nicht wiederholen, dann können wir auch aus dem Hinspiel positive Dinge mitnehmen.

Wo liegen die Stärken des EHV Aue und warum klettert die HSG am Samstag dennoch auf einen Nichtabstiegsplatz?

Da bei Aue Mittelmann Eric Meinhardt wieder dabei ist, kommt eine Mannschaft mit viel Qualität und Erfahrung auf uns zu. Wir dürfen nicht zu viele Gegentore über die erste und zweite Welle kassieren und müssen gute Lösungen gegen die kompakte EHV-Defensive finden. Wir haben aber ein riesiges Plus: unser Publikum. Mit der Unterstützung unserer Fans haben wir daheim immer knappe Spiele hinbekommen.