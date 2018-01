Tischtennis Richtungsweisendes Duell für den TTC Beuren

Der TTC Beuren a.d.A. hat in der Tischtennis-Verbandsliga einen Doppelspieltag. Erst ist Beuren zu Gast beim Spitzenreiter, dann empfängt der TTC einen direkten Konkurrenten. Der TTC Mühlhausen möchte auswärts wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Tischtennis, Verbandsliga: TTSFHohberg II – TTC Beuren a.d.A. (Samstag, 18 Uhr). – Erneut wartet ein Doppelspieltag auf die Verbandsliga-Mannschaft des TTC Beuren a.d. Aach. Unter anderem kann das Team den derzeitigen Relegationsplatz absichern. Am Samstag geht es zunächst zur Reserve der TTF Hohberg. Die Chancen halten sich gegen den Tabellenführer entsprechend gering, vielmehr kann jeder aus dem Gästeteam frei aufspielen und auf diese Art möglicherweise den einen oder anderen Überraschungspunktgewinn landen.

TTC Beuren a.d.A. – DJK Oberharmersbach (Sonntag, 14 Uhr, Grundschulsporthalle). – Interessanter und auch wichtiger wird das Aufeinandertreffen am Sonntag gegen die DJK Oberharmersbach. In der Vorrunde konnte ein hauchdünner 9:7-Auswärtssieg erzielt werden. Trotz heimischen Publikums erwarten die Spieler eine Neuauflage des umkämpften Vorrundenduells. Die aktuelle Tabellensituation verleiht der Partie zusätzlichen Reiz. Bei einem Sieg der Hegauer kann dieses Spiel zu einem vorzeitigen Saisonfinale um den Relegationsplatz werden. Gelingt dies nicht, geht das Zittern im Kampf gegen den direkten Abstieg erst richtig los. (jd)

DJK Oberschopfheim – TTC Mühlhausen (Sonntag, 14 Uhr). – Nach der 5:9-Heimniederlage gegen den Tabellenführer TTSF Hohberg II möchte der TTC Mühlhausen bei der DJK Oberschopfheim mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die DJK Oberschopfheim zählt allerdings nicht zu den Lieblingsgegnern der Hegauer, die sich traditionell gegen diesen Gegner schwertun. So auch in der Hinrunde, als Mühlhausen gegen einen ersatzgeschwächten Gast erhebliche Schwierigkeiten hatte, einen Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Oberschopfheim liegt nur mit drei Verlustpunkten mehr hinter dem TTC Mühlhausen zurück und wird versuchen, durch einen Sieg den Abstand zu einem direkten Konkurrenten zu verringern. Besonders das vordere Paarkreuz der Ortenauer mit Jonas Malutzki und Stefan Reifenschweiler konnte bisher überzeugen. Aber auch Spielertrainer Daniel Perez Pestana und Allrounder Daniel Elble im mittleren Paarkreuz sind eine hohe Hürde. Hinten erhofft sich der TTC die entscheidenden Punkte. Will man nicht weiter Boden auf die vorderen Tabellenplätze verlieren, sollte gewonnen werden. (gw)