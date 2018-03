Handball Richtungsweisendes Duell für HSG Konstan

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag FrischAuf Göppingen. Für die A-Junioren geht es in dieser Partie um Rang sechs und die direkte Bundesliga-Qualifikation.

Handball, Bundesliga, A-Jugend: HSG Konstanz – FrischAuf Göppingen (Samstag, 15 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Die erst zweite Rückrundenniederlage am vergangenen Wochenende war schnell abgehakt bei der HSG Konstanz. Denn es geht weiter Schlag auf Schlag im wieder richtig spannenden Schlussspurt um einen Platz unter den Top sechs. Dabei haben die Konstanzer mit drei Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten Göppingen, Balingen und Bittenfeld sowie bei der JSG Echaz-Erms alle Trümpfe in der Hand.

Schon das Duell am Samstag vor dem Zweitliga-Kracher der HSG gegen Aue in der Schänzle-Sporthalle verspricht Hochspannung. Im Aufeinandertreffen des Sechsten gegen den Siebten wird die Dramatik um die direkte Bundesliga-Qualifikation auf die Spitze getrieben. Nachdem der Nachwuchs des Europapokalsiegers am vergangenen Wochenende vor eigenem Publikum 25:29 gegen Zweibrücken unterlegen war, sind die Schwaben zum Siegen verdammt und stehen unter großem Erfolgsdruck. Konstanz kann mit einem Sieg das Rennen um Platz sechs fast schon entscheiden, weshalb HSG-Trainer Christian Korb festhält: „Für die Göppinger bedeutet die vergangene Heimniederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die direkte Bundesligaqualifikation.“

Seine Equipe hat drei Punkte Vorsprung auf FrischAuf und möchte diesen auf fünf Zähler ausbauen. „Am Wochenende hat Göppingen allerdings die Möglichkeit, mit einem Sieg bei uns wieder auf einen Punkt heranzurücken“, zeigt Korb auf – ein Unterfangen, das unbedingt verhindert werden soll. Aufgrund der großen Bedeutung des direkten Aufeinandertreffens ließ das Konstanzer Lager das früh verlorene Spiel bei der SG Pforzheim/Eutingen frühzeitig austrudeln und fand sich mit einer hohen Niederlage ab. „Denn“, so Thomas Zilm, „es kommt auf Punkte und nicht aufs Torverhältnis an.“ Bei Gleichstand am Saisonende kommt ohnehin der direkte Vergleich der punktgleichen Mannschaften zum Tragen, weshalb er einige Leistungsträger frühzeitig vom Feld nahm und schonte.

Jonas Hadlich war umgeknickt, Johnny Polis hatte einen Schlag auf die Nase abbekommen und Joel Mauch wurde in den letzten Spielminuten auch noch geschont. Für Thomas Zilm letztlich ein Vorgriff auf das wichtige Göppingen-Spiel: „Die Punkte in Pforzheim waren verloren. Bevor unsere Leistungsträger im nächsten wichtigen Spiel nicht fit sind, haben wir sie herunter genommen.“ Gegen Göppingen darf dann jedoch das, was in der Goldstadt passiert war, nicht noch einmal vorfallen. Schon nach acht Minuten war die Partie beim Stand von 0:7 quasi vorzeitig entschieden. Korb ist dennoch zuversichtlich: „Pforzheim haben wir abgehakt. Wir arbeiten in Ruhe weiter und müssen cool bleiben.“ Drei der letzten vier Spiele kann sein junges Team vor eigenem Publikum bestreiten, ein großer Vorteil angesichts der bislang bärenstarken Heimausbeute mit 12:4 Punkten.

„Wir haben ordentlich gearbeitet und so gehen wir es auch weiter an“, unterstreicht der B-Lizenzinhaber. „Wir sind guter Dinge, am Wochenende wieder alle an Bord zu haben. Zuhause sind wir bislang immer ins Spiel gekommen.“ Ganz anders jedoch in Göppingen, als die Zweitliga-Talente mit 27:36 untergegangen waren. „Ein gebrauchter Tag“, wie Korb betont und mit seiner Mannschaft nun darauf brennt, sich daheim von einer anderen Seite zu präsentieren.