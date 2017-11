Fußball Richtungsweisendes Duell für FC Singen 04

Der FC Singen 04 empfängt in der Verbandsliga den FC Denzlingen, der 1. FC Rielasingen-Arlen trifft auf Schlusslicht SC Hofstetten und der FC Radolfzell spielt beim 1. SV Mörsch.

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – FC Denzlingen (Samstag, 14.30 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Nach der verdienten 0:2-Niederlage beim FC Bad Dürrheim steht der FC Singen 04 am Samstag unter Zugzwang, wenn der punktgleiche FC Denzlingen seine Visitenkarte im Hohentwielstadion abgibt. „Dieses Spiel ist eminent wichtig für uns“, sagt der Singener Sportvorstand Michael Zinsmayer und fügt hinzu: „Auch diese Aufgabe wird alles andere als einfach, doch ich traue der Mannschaft absolut zu, dass wir nach dem Spiel drei Punkte mehr auf dem Konto haben.“ Dafür müssen aber die in den vergangenen Wochen gezeigten Tugenden wieder aufblitzen. Mit Einsatz, Laufbereitschaft und Kampf haben die Singener schon manchem deutlich höher eingestuften Gegner Paroli geboten. „Das haben wir am vergangenen Wochenende in Bad Dürrheim etwas vermissen lassen“, sagt Trainer Vice Barjasic, der aber auch weiß, „dass die Jungs es können“.

In Denzlingen ist man mit der aktuellen Situation alles andere als zufrieden. Die Breisgauer hatten sich deutlich mehr vorgenommen für diese Saison, doch die Realität sieht anders aus. In Singen hoffen die Gäste auf einen Dreier, der dann gleichzeitig das Verlassen der Abstiegsplätze bedeuten würde. Lediglich fünf Punkte trennen den neunten Platz vom ersten möglichen Abstiegsrang. Mit einem Sieg sähe die Welt schon wieder anders aus. Ob es Rückkehrer aus dem gut gefüllten Singener Lazarett geben wird, steht noch in den Sternen. (mab)

1. FC Rielasingen-Arlen – SC Hofstetten (Sonntag, 14.30 Uhr). – Vorrundenfinale und erstmaliges Aufeinandertreffen des 1. FC Rielasingen-Arlen und des SC Hofstetten. Die Hegauer haben dabei die Favoritenrolle inne, was aber eher dem bisherigen Auftreten des SC Hofstetten geschuldet ist. Der Aufsteiger konnte beim 3:3 gegen Bad Dürrheim nach 16 Spielen gerade mal einen Punkt ergattern. Natürlich war man auf eine schwere Saison eingestellt, aber dass man als Meister der Landesliga-Staffel 1 schon nach der Vorrunde wieder für die Landesligasaison 2018/19 planen kann, das hatte man sich so nicht vorstellen können. Es gab klare Pleiten, aber ebenso knappe Niederlagen, in denen sich alles gegen das Schlusslicht verschworen zu haben schien. Auch gegen den nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Tabellennachbarn FC Neustadt musste man sich geschlagen geben. Ein verschossener Elfmeter, ein Spiel über längere Zeit in Überzahl, ein auf der Torlinie des FC Neustadt abgewehrter Ball in der Schlussminute – das ganze Dilemma in dieser Saison ist in 90 Minuten nacherzählt. Und doch ist man beim SC Hofstetten eher unaufgeregt, die Zuschauer stehen nach wie vor hinter der Mannschaft. Der Mannschaftsbus soll auch mit mitreisenden Fans aufgefüllt werden.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Rittenauer wird dem Gast den verdienten Respekt entgegenbringen und die Aufgabe seriös angehen, denn mit einem Sieg hätte Rielasingen-Arlen die Möglichkeit, unter die ersten Fünf in der Tabelle vorzustoßen. Die personelle Situation könnte nach wie vor besser sein. Rene Greuter kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zurück, Frank Stark wohl auch, nachdem er zuletzt nach langer Verletzung 60 Minuten in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln konnte. (te)

1. SV Mörsch – FC 03 Radolfzell (Sonntag, 14.30 Uhr). – Nach den tollen Siegen gegen den Offenburger FV und den SV Linx musste der FC 03 Radolfzell eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Stadelhofen hinnehmen, am Sonntag geht es aber schon weiter. Dann steht die weiteste Reise in dieser Saison auf dem Programm: 225 Kilometer gilt es zu fahren, um im nördlichsten Ort des Südbadischen Fußballverbandes auflaufen zu können. Die Grenze des Südbadischen zum Badischen Fußballverbandes verläuft durch den Ort Rheinstetten bei Karlsruhe, und Mörsch ist ein Ortsteil von Rheinstetten. Der 1. SV ist für Radolfzell eine Unbekannte. Beide Vereine haben noch nie gegeneinander gespielt. Die Mörscher überraschten zuletzt mit einem 2:0-Sieg beim heimstarken FV Lörrach-Brombach. Der Tabellenzehnte hat zwar drei Punkte Rückstand auf den Neuntplatzierten von der Mettnau, doch Mörsch hat noch ein Nachholspiel gegen den Tabellenletzten aus Hofstetten auszutragen. Der 1. SV Mörsch belegt mit zwei Siegen aus sechs Heimspielen in der Heimtabelle nur den 14. Platz, die Radolfzeller sind in der Auswärtstabelle Dritter mit vier Siegen aus sieben Partien. Am Wochenende müssen die Gäste in Mörsch jedoch auf die verletzten Hoxha, Scherer und Ranzenberger verzichten. (km)